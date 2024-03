La periodista Nieves Concostrina visita Vera: día, hora y detalles

Si le gusta la historia (y la radio) seguro que ha escuchado más de una vez el nombre de Nieves Concostrina. La periodista madrileña compagina sus participaciones en La Ventana, de Carles Francino, con su propio podcast en La Ser, Cualquier tiempo pasado fue anterior, y con la escritura de libros de divulgación histórica.

Precisamente eso, su último libro, la trae este viernes 15 de marzo a las 18:00 horas a la provincia de Almería. Nieves Concostrina presenta "Acontece, que no es poco" en el Auditorio Ciudad de Vera. Un evento que estará presentado por el cronista oficial de Cuevas del Almanzora, Enrique Fernández Bolea, y que organiza la librería Nobel en colaboración con el Ayuntamiento de Vera.

Concostrina, con su particular estilo irreverente, ofrece una mirada a la historia con mucho humor. "Acontece que no es poco", publicado en 2023, articula a través del humor un buen montón de hechos históricos curiosos: papas que ya no se mueren como dios manda, reyes que se creían ranas, príncipes de incógnito por Madrid, cocineros desesperados, monjas farsantes, diputados espiritistas...

Tan solo hace falta echarle un vistazo a la portada de este "Acontece que no es poco" para darse cuenta del tono de un libro de historia que huye de la erudición para centrarse en la divulgación amena y accesible a todos los públicos. En ella, el papa Inocencio X (pintado por Diego Velázquez) con su mirada turbadora, sostiene cinco globos de colores. "Concostrina va más allá de los hechos conocidos, desentraña los detalles y los cuenta con un gran sentido del humor", explica Rodolfo Criado, de la librería Nobel.

Venta de libros y firma de ejemplares

Los asistentes al auditorio veratense (entrada gratuita y con un aforo de 600 butacas), podrán comprar allí mismo los libros escritos por Nieves Concostrina. Tiene más de una decena, desde aquel "Polvo Eres" (2008) hasta el último, este "Acontece que no es poco" que presenta en Vera el viernes.

Tras la presentación y la charla con los lectores, que podrán hacerle preguntas a la escritora, habrá una firma de ejemplares. "Habitualmente hacemos las presentaciones en la misma librería pero esta vez necesitábamos un espacio más grande ante la expectación que ha provocado Concostrina", explica Rodolfo Criado. "Van a venir personas de toda la comarca, así como de otros pueblos cercanos de Murcia", dice, por que lo se prevé una gran asistencia.

Tras Concostrina, la librería Nobel ya tiene programada su próxima actividad cultura: será el viernes 22 de marzo con la presentación de "Soldado de reemplazo" de Diego Reche. Una obra obra cuenta el servicio militar, en el campamento de Viator, de un soldado, Zacarías Zamora, que ha agotado todas las prórrogas por estudios y que es, en un alto porcentaje, el alter ego del escritor.