El ranking de las mejores películas rodadas en Almería y dónde verlas

1. El bueno, el feo y el malo

Nota: 8,2

(Nota media de miles de cinéfilos que votan en el portal Filmaffinity)

Sinopsis: Durante la guerra civil norteamericana (1861-1865), tres cazadores de recompensas buscan un tesoro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos. Así que colaboran entre sí para conseguir el botín. (FILMAFFINITY)

Título original: Il buono, il brutto, il cattivo - Año: 1966 - Duración: 161 min. - País: Italia -Dirección: Sergio Leone

Reparto: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Aldo Giuffrè, Rada Rassimov, Mario Brega, Luigi Pistilli, Aldo Sambrell, Enzo Petito, Claudio Scarchilli, Al Mulock, John Bartha, Livio Lorenzon, Antonio Molino Rojo, Sandro Scarchilli, Chelo Alonso

SE PUEDE VER EN AMAZON PRIME VÍDEO, MOVISTAR + Y FLIXOLÉ

2. Hasta que llegó su hora

Nota: 8,2

Nota media de miles de cinéfilos que votan en el portal Filmaffinity

Sinopsis: Brett McBain, un granjero viudo de origen irlandés, vive con sus hijos en una zona pobre y desértica del Oeste americano. Ha preparado una fiesta de bienvenida para Jill, su futura esposa, que viene desde Nueva Orleáns. Pero cuando Jill llega se encuentra con que una banda de pistoleros los ha asesinado a todos. (FILMAFFINITY)

Título original: C’era una volta il West (Once Upon a Time in the West) - Año: 1968 - Duración: 165 min. - País: Italia - Dirección: Sergio Leone -

Reparto: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Gabriele Ferzetti, Frank Wolff, Al Mulock, Jason Robards, Woody Strode, Jack Elam, Lionel Stander, Paolo Stoppa, Keenan Wynn, Aldo Sambrell, Robert Hossein

SE PUEDE VER EN FILMIN, MOVISTAR +, RAKUTEN, GOOGLE PLAY, MICROSOFT, APPLE TV, AMAZON VIDEO

3. La muerte tenía un precio Nota: 8,0 Nota media de miles de cinéfilos que votan en el portal Filmaffinity Sinopsis: Dos cazadores de recompensas que buscan al mismo hombre deciden unir sus fuerzas para encontrarlo, aunque las razones que los mueven son completamente diferentes. Su título original ("Per qualche dollaro in più") ya sugiere que es la continuación natural de "Por un puñado de dólares" ("Per un pugno di dollari"), dirigida por Leone un año antes. (FILMAFFINITY) Título original: Per qualche dollaro in più - Año: 1965 - Duración: 132 min. - País: Italia - Dirección: Sergio Leone - Reparto: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski, Joseph Egger, Panos Papadopulos, Benito Stefanelli, Roberto Camardiel, Aldo Sambrell, Luis Rodríguez, Tomás Blanco, Lorenzo Robledo, Dante Maggio, Sergio Mendizábal, Diana Rabito, Giovanni Tarallo, Mario Meniconi, Mario Brega SE PUEDE VER EN MOVISTAR + 4. Lawrence de Arabia Nota: 8,0 Nota media de miles de cinéfilos que votan en el portal Filmaffinity