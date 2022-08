¿Dónde ver las perseidas o lágrimas de San Lorenzo en Almería?

Ya están aquí las Perseidas. La lluvia de estrellas de los primeros días de agosto, conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, se pueden ver en el firmamento de la provincia de Almería desde finales de julio. Sin embargo, tendrán un ritmo mayor entre los días 11 y 13 de agosto, por tanto, las noches del jueves al viernes y del viernes al sábado serán las mejores para ello. Pero hay una gran enemiga de las perseidas: la contaminación lumínica. Por eso hay que buscar lugares alejados de las luces de las ciudades y pueblos para disfrutarlas.

A esto se une que este año coincide con luna llena, por lo que el cielo no estará todo lo oscuro como sería deseable. La luna alcanza su fase llena el día 12 de agosto, lo que interferirá en la observación y solo permitirá ver las perseidas más brillantes.

¿Qué son las perseidas?

Las perseidas es uno de los espectáculos astronómicos clásicos del verano en el hemisferio norte y tienen su origen en el cometa 109P/Swift-Tuttle. Este cometa completa una órbita alrededor del Sol cada 133 años aproximadamente y, cada vez que se aproxima a nuestra estrella, el Swift-Tuttle se calienta y emite chorros de gas y pequeñas partículas sólidas que forman la cola del cometa. Todos los años, entre finales de julio y finales de agosto, nuestro planeta cruza los restos de esta cola, lo que provoca que estas partículas, denominadas meteoroides, choquen contra la atmósfera terrestre a gran velocidad.

Lugares de Almería para ver las perseidas

El Instituto de Astrofísica de Andalucía explica que para disfrutar de las perseidas no es necesario utilizar telescopios ni ningún otro tipo de instrumento óptico. Basta con observar el cielo, preferiblemente desde algún lugar lo más oscuro posible y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades.

Estas estrellas fugaces podrán aparecer en cualquier lugar del cielo. Al prolongar su trayectoria hacia atrás parecerán proceder de un punto situado en la constelación de Perseo, de donde procede su nombre. Este punto recibe el nombre de radiante. Dado que la constelación de Perseo sale sobre el horizonte después de anochecer, la probabilidad de ver perseidas aumenta conforme avanza la noche y tiene su máximo cerca de la hora del amanecer.

Como explica Javier Barbero, secretario de la Asociación Amigos del Observatorio de Calar Alto, en Almería hay multitud de sitios buenos para disfrutar de las lágrimas de San Lorenzo: "basta con que estén algo alejados de las luces de las ciudades y pueblos, sin importar tanto la altura", explica.

Alejandro de la Paz, vocal de Fotografía de la Asociación Orión, explica que lo habitual es que haya unos 100-120 meteoros por hora. "Los hay blancos y otros de color azul/verdoso, ya que queman magnesio en su reentrada; otros son incluso rojos, porque estallan al entrar en la atmósfera", explica.

CALAR ALTO

Es el sitio más visitado estos días ya que en lo más alto se sitúa el observatorio astronómico. No obstante, la Asociación Amigos de Calar Alto hacen un llamamiento a la gente que no suba hasta lo más alto, porque cada año son centenares de vehículos los que llegan e impiden el correcto trabajo de los investigadores. "No podemos decirle a la gente que no suba, porque es un sitio libre, pero no es necesario llegar hasta arriba; a 1.800 metros se pueden ver las perseidas igual de bien", dice Barbero. Las aglomeraciones que se producen cada año, con coches que en muchas ocasiones utilizan las luces largas, hacen que la experiencia de soledad y oscuridad no sea la deseada y necesaria para la observar las perseidas.

DESIERTO DE TABERNAS

El Desierto de Tabernas cuenta con las dos condiciones primordiales para observar las lágrimas de San Lorenzo: poca contaminación lumínica y cierta altura. Así pues se convierte en un sitio ideal para pasar la noche al fresco mirando al cielo y ver, si la luna llena lo permite, como caen las perseidas.

PARQUE NATURAL DE CABO DE GATA - NÍJAR

A lo largo de todo el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar hay muchos rincones vírgenes donde no molestan las luces de la ciudad y el cielo se abre impresionante ante los ojos. Cualquier cala es un buen sitio para mirar hacia el infinito y ver caer las perseidas. No obstante, hay que tener en cuenta algunos factores como las nubes y la calima: "esto puede provocar un resplandor de la ciudad apareciendo un halo luminoso que dificulte la contemplación del cielo", explica Javier Barbero.

SIERRA CABRERA

En el Levante Almeriense el mejor lugar para ver las perseidas es la impresionante Sierra Cabrera, en cualquier punto de Turre, Mojácar, Carboneras o Sorbas. Cuenta con una altura suficiente para reducir los resplandores y está aislada de grandes núcleos urbanos. En realidad, cualquiera de las grandes sierras de la provincia son igualmente aconsejables para la observación del cielo.

PARQUE NATURAL DE SIERRA MARÍA - LOS VÉLEZ

Al norte de la provincia, en la comarca de Los Vélez, el cielo luce impresionante gracias a la altitud y la escasa contaminación. Cualquier punto de María, Chirivel, Vélez-Blanco o Vélez-Rubio puede servir para ver cómo caen las lágrimas de San Lorenzo.

PICO EL CHULLO (SIERRA NEVADA)

Si lo que se busca es altitud, El Chullo es el pico más elevado de la provincia de Almería, con sus 2612 metros sobre el nivel del mar. Es de fácil acceso, en plena Sierra Nevada, lo que sin duda es garantía de cielos limpios y espectaculares.

COLLADO DEL CONDE (SIERRA DE LOS FILABRES)

El Planetario de Serón organiza una noche especial de lluvia de estrellas el sábado 13 de agosto, en el Collado del Conde, en plena Sierra de los Filabres. Una experiencia que definen como "una noche especial para disfrutar de las venideras estrellas fugaces de las Perseidas, acompañadas de luna, planetas y las constelaciones de la noche". Los asistentes podrán ver la luna al telescopio y por supuesto de los planetas que están en todo su esplendor. Tiene un precio de 20 euros por persona y será de las 22:30 horas hasta la 1:00.

CUALQUIER PUNTO DE LOS FILABRES

La Sierra de los Filabres es muy amplia; no es solo Calar Alto. Desde la Asociación Orión recomiendan buscar cualquier emplazamiento de esta sierra: "cuánto más alto, menor será la contaminación y más limpios los cielos", dice Alejandro de la Paz. Eso sí, recomienda tener cuidado con los ciervos, que ya empiezan la época de celo, y también con los jabalíes si se lleva comida.

VELAS Y MITOLOGÍA EN VÍCAR

Vícar celebra este jueves 11 de agosto 'Paseando entre velas', un evento que concluye con la observación de las perseidas. Las paredes se llenarán de grafitis de Coma, Niko Stook, Rodrigo Leseduarte, cuya temática este año es la mitología griega, todo en una gran puesta en escena, con la Villa de Vícar convertida en escenario idílico, con sus calles bellamente decoradas e iluminadas tan solo por la luz tenue de los candiles.

CUALQUIER PLAYA DE LA PROVINCIA

Alejandro de la Paz, de Orión, recomienda ver la lluvia de estrellas desde cualquier playa de la provincia, siempre que no tenga contaminación lumínica. Las de Cabo de Gata, como se ha dicho antes, pueden ser las mejores para ello.

POR INTERNET

Quienes no quieran desplazarse o no puedan existe una opción para ver las perseidas desde casa. El Observatorio de Calar Alto dispone de cámaras enfocadas al cielo para le detección de bólidos que se pueden ver desde su página web: pinchar aquí.