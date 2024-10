El podcast que se emite desde Garrucha y triunfa en las plataformas de streaming

En Garrucha, en la primera planta de un viejo bloque de pisos ubicado junto a la carretera de Turre, a escasos metros del cuartel de la Guardia Civil, se emite cada mañana un programa musical que tiene oyentes en rincones tan variopintos como Colombia, Estados Unidos y hasta Tailandia. Es la magia de internet y del podcasting, que ha permitido romper las barreras de las ondas hertzianas y conectar a personas de todo el mundo.

Estación GNG es el programa que el DJ garruchero Guillermo Nieto comenzó a emitir en la radio hace 15 años pero que se convirtió también en un podcast en 2017. Desde ese momento no ha parado de crecer y se codea entre los mejores en las plataformas de streaming como Ivoox, Amazon Music y Spotify (también se emite en redes como TikTok y Youtube).

Hace unos días anunciaba su participación, un año más, en los premios Ivoox, unos galardones que reconocen a los mejores podcast de cata categoría: música, misterio, ciencia, cultura, deporte... "En 2023 logramos mejores entre los diez primeros de España en la categoría de podcast musical", explica Guillermo Nieto. Un logro que "supuso que el programa obtuviese una gran visibilidad y en un año duplicamos nuestras cifras". Así, de tener cerca de 1 millón de descargas anuales ha pasado a tener casi 2 millones este año. Se puede votar en este enlace hasta el 3 de noviembre.

Estación GNG cuenta con un grupo muy fiel de oyentes, los "estacionícolas", que están organizados mediante un grupo de Whatsapp para conseguir votos. "Están impulsando mucho la movilización de votos, algo por lo que les estoy muy agradecido", dice el locutor garruchero.

Estación GNG, candidato a los premios de Ivoox / Víctor Visiedo

Pero eso no es todo. En julio recibía otra de esas sorpresas agradables: Amazon Music lo incluía entre los podcast recomendados para el verano. "No hay palabras para describir lo que sentimos al ver que nos seleccionaban en una de las plataformas más importantes del mundo del podcast como uno de esos programas para sobrellevar la época estival", dice Guillermo Nieto. Y asegura que no es por ego, "sino por el chute de visibilidad que supone".

Un programa con 12.000 suscriptores

Estación GNG se define como un programa independiente y libre de toda manipulación de lista, donde todo buen artista y toda buena canción tienen cabida, se llame como se llame y sea del estilo musical que sea. Así, Guillermo Nieto ha servido de altavoz para muchos artistas de la provincia de Almería, aún no consolidados entre el gran público, que han encontrado en su programa un lugar donde difundir su música.

"Nuestra esencia sigue siendo la cercanía con el oyente, la variedad musical en cuanto a estilos y épocas, llevando la libertad por bandera y el eslogan principal de paz y música", explica Nieto.

Actualmente cuenta con 44.000 seguidores en redes sociales y en 12.000 suscritos al podcast, unas cifras nada desdeñables para un programa que produce una sola persona cada mañana, desde las 9:30 horas. Sentado frente a un micrófono, una televisión, dos monitores, un teléfono móvil y un par de cámaras en ese piso de Garrucha se produce la magia de la radio, ahora amplificada por internet. Por allí "han pasado" artistas de primer nivel para ser entrevistados (por teléfono) como Estopa, Antoñito Molina, Diego Martín, La Mari de Chambao o Miguel Campello, entre otros.

Guillermo Nieto lleva toda una vida trabajando en lo que más le gusta: la música. Empezó muy joven siendo el protagonista de las mayores fiestas que se recuerdan en buena parte del Levante almeriense y las proximidades de Murcia. Como DJ, no había carpa de las fiestas de cualquier municipio en la que no estuviese. Como testigos de ese pasado sobreviven centenares de cedés en una estantería en esa habitación que usa como estudio de radio, con una ventana semitapada que por una rendija deja ver el mar Mediterráneo al que vive tan apegado. Porque aunque a veces han llegado cantos de sirena para proyectos muy atractivos, nunca ha querido irse de su pueblo.

Guillermo Nieto aún guarda todos los cedés de su etapa como DJ. / Víctor Visiedo

Tras dejar "la noche", se enfocó en la radio y más tarde en el mundo del podcast. Es una de las voces más reconocibles del Levante Almeriense. Pero no solo usa su altavoz mediático para hacer disfrutar con la música, sino que el mayor motor de su vida es la solidaridad. No hay evento solidario en la comarca en el que no participe. Así, en 2016 regresó a los escenarios por una noche para celebrar el Solifest, un festival en la feria de Garrucha para recaudar fondos para menores con discapacidad. Luego repitió, con gran éxito, en 2023 destinando e dinero a ocho asociaciones. Ya saben, "paz y música".