La famosa presentadora británica Jasmine Harman 'compra' una casa en Mojácar

Jasmine Harman es una famosa presentadora de la televisión británica que lleva 20 años al frente de "A place in the sun". Es un programa que emite el Channel 4 y en el que ayudan a los británicos a encontrar una vivienda perfecta en el extranjero, en un lugar bajo el sol, como reza el título del show.

Según ha publicado Jasmine Harman en Instagram (167.000 seguidores), a finales del mes de abril estuvo grabando uno de sus programas en Almería. Sonriente, posaba junto a una piscina con el siguiente mensaje: ¡Fantástico rodaje en Almería esta semana! ¡Y vaya resultado para los 'buscadores de casa'! Nunca me canso de este trabajo".

Y eso que los compradores no se lo pusieron nada fácil, según confesaba en otro post. "Me están poniendo a prueba, pero sigo sonriendo. Le sigo golpeando con la palabra con C: compromiso".

Entre los lugares que visitó está Mojácar, según ha desvelado el periódico digital The Olive Press. Harman les mostró a sus clientes algunas propiedades en Mojácar y sus alrededores. "La localidad costera de Almería fue nombrada este año entre los 20 mejores destinos de España según The Telegraph", señala. Una noticia de la que se hizo eco en su día Diario de Almería.

Por lo tanto, todo parece indicar que Jasmine Harman ha ayudado a una pareja británica a comprar una preciosa vivienda en Mojácar, aunque por el momento el programa aún no se ha publicado en la página web oficial de "A place in the sun".

Como la Costa del Sol, pero más barato

Para los británicos Mojácar siempre ha sido un destino preferente desde hace décadas, "especialmente por sus precios más baratos". Y es que lo comparan con la Costa del Sol, pero con precios "tres veces más bajos". Dicen que el metro cuadrado en Marbella de una propia media cuesta 4.900 euros, mientras que en Mojácar tan solo 1.574 euros.

En la noticia de The Olive Press destacan que Mojácar cuenta con un "clima tropical" en el que la temperatura rara vez baja de 15 °C en los meses de invierno. Además, señalan que "tiene un impresionante casco antiguo encalado y playas vírgenes que podrían rivalizar con cualquier otro punto turístico de España".