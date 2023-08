Fratellos, viaja a Venezuela sin salir de Almería

La perseverancia y la determinación son dos de las características que definen a un emprendedor, y a Edgar Quiroz Ontiveros que lo es de pies a la cabeza.

Natural de San Cristóbal, Venezuela aterrizó en España en 2017 y desde el primer momento se enamoró de Almería, ciudad que lo hizo sentir “almeriense de corazón”. Desde el principio, Quiroz tenía claro que su objetivo era abrir un negocio propio y así nació Fratellos, un espacio acogedor donde predomina la deliciosa cocina tradicional venezolana.

Fratellos llegó a Almería, a la calle Dr Gimenez Canga Arüelles 19, en el momento exacto. Aunque su apertura fuese prevista para el 1 de marzo de 2020, se tuvo que retrasar hasta julio de ese mismo año por motivos que ya todos conocemos, pero quizás eso fue lo que hizo que Fratellos triunfara, ya que gracias a su amplísima carta en la se que incluyen arepas, empanadas venezolanas, tequeños y los famosos tostones, como por ejemplo el de plátano macho frito con ingredientes como pulled pork, pollo y guacamole- típicos de Venezuela-, permitió a los clientes realizar un viaje gastronómico hasta el país latinoamericano.

“Tenía muchos bares cerca que ofrecen gastronomía típica española, pero yo sentía la necesidad de ofrecer platos de mi país”, explica Edgar. Y aunque sin duda en la carta los grandes protagonistas sean los platos típicos venezolanos, están todos elaborados con productos de kilómetro cero, a modo de guiño al amor que siente Quiroz por la tierra almeriense.

No obstante, en Fratellos hay cabida para todos los gustos, ya que también ofrece un amplio abanico de hamburguesas de tipo gourmet elaboradas con productos de primera calidad. Asimismo, Fratellos también ofrece desayunos como las típicas tostadas acompañadas de toppings de toda la vida, y para quien no lo sepa, tanto los tequeños como las empanadas forman parte del desayuno venezolano, por lo que no hay cabida para el arrepentimiento después de haberse dado un buen festín durante el desayuno.

El restaurante de Edgar Quiroz abre de jueves a lunes, desde las 10:00 de la mañana hasta las 16:00 horas de la tarde, para luego abrir sus puertas de nuevo a las 20:00 horas hasta la medianoche.

Quien quiera viajar hasta Venezuela sin salir de Almería y a un módico precio, no debe dudar en pasarse por Fratellos, ¡pero cuidado!, por las noches el restaurante se llena, por lo que es necesario acudir con tiempo para conseguir una mesa y deleitarse con el sabor de las deliciosas arepas y la cachapa, que tan solo de verla se hace la boca agua.