Las muñecas de Famosa no llegaron al portal, se quedaron en Retamar

Tienen la misma edad, 54 años, y ambas se reinventan. Hablamos de Nancy, una muñeca con mucha historia, y de María Isabel Carrera coleccionista de uno de los éxitos comerciales más longevos del sector juguetero y que ahora se expone en la Casa de la Cultura de Olula del Río en una muestra que, bajo el título “El Mundo de Las Nancys”, recoge 73 ejemplares que no solo hacen un repaso por la evolución de la muñeca a lo largo de su más de medio siglo de vida sino que dejan evidencia de las manos de su propietaria, que cansada de “trajes que parecen papel, me decidí a hacérselos yo”, explica Carmona.

Era 1968. Apareció en las jugueterías una rubia de 42 centímetros con un fondo de armario que ya quisieran muchas féminas. “Una chica moderna que trabaja”, se leía en las cajas. Costaba 300 pesetas. Una muñeca que se convertiría en fiel compañera de juegos de muchas niñas de la época hoy mujeres que, como María Isabel, recuerdan con anhelo aquellos días. “A mí me encantaba jugar con mi Nancy y como mi abuela viví en Barcelona y allí se podían encontrar más completos, ropa y accesorios pues cada vez que venía me traía. Incluso postizos”, sostiene. Una muñeca de la que hoy solo le queda el recuerdo porque “ya sabes cómo eran las cosas antes. Teníamos una vecinilla y mi madre le regaló mi Nancy”, recuerda con cierta tristeza.

Hace 11 años se pudo quitar su espinita. Las muñecas de Famosa que se dirigían al portal se dejaron de fabricar en 1996, menos la de comunión. En el año 2000 y en el 2005 sacaron las Quirón. Y en el 2006, se relanzaron con nuevo diseño. Las llaman las New. Estas no cierran los ojos. Con el boom coleccionista, se empezaron a fabricar reediciones. Y fue una reedición de hace 11 años cuando Carmona adquirió la primera Nancy de su amplia colección. “A esta un año le siguió otra, otro año 3, otro 5 y alguno incluso 20 muñecas”, sonríe la coleccionista.

Aunque su profesión nada tiene que ver con la costura esta es otra de sus aficiones así que las aúna y confecciona para sus Nancys infinidad de trajes. Ella es miembro de uno de los infinitos grupos de Facebook que aglutinan a los cientos de coleccionistas de Nancys que hay en el país tanto mujeres como hombres. “Compartimos no solo la afición, sino que nos ayudamos. A mí para esta exposición me han donado las botas de piel que lleva una de las Nancys con traje de flamenca”, asegura. “Hay un gran mercado, algunos coleccionistas están dispuestos a pagar lo que sea. Mi colección yo creo que estará en torno a los 5.000 euros”, añade.

Una colección que guarda en un lugar muy romántico. “En una habitación en estanterías, ahí tengo una cama que es como de película. Y todo lleno de Nancys y su ropa y accesorios, claro. Para la ropa, mi marido me hizo un brurrito con hierro y palos y ahí la cuelgo”, explica añadiendo entre risas que “como siga aumentando la colección ya no sé dónde las voy a poner”. Pedro, su marido, así como sus hijas y nietas están encantados con la colección. “Me apoyan mucho y me ayudan cuando necesito algo. Por ejemplo, la tela del manto de la virgen que hay en la exposición me la trajo mi hija de Madrid”. La película preferida de Pedro es el Zorro y ella no podía sino customizar al mejor amigo de Nancy, Lucas, como el mítico personaje.

Aunque hasta la Casa de la Cultura de Olula del Río ha trasladado 73 Nancys, en estos días ya ha adquirido otra muñeca más para su colección. Una exposición que a diario y hasta este domingo, están disfrutando vecinos y visitantes que se quedan asombrados con las laboriosas manos de Carmona. Así, nada más entrar a visitar la muestra y, como no podía ser de otro modo dadas las fechas en las que nos encontramos, la Virgen de los Dolores da la bienvenida, junto a una espectacular mantilla, a los visitantes a este recorrido por la historia de la infancia de tantas y tantas niñas del país.

Una colección en la que se muestran tanto reediciones de Nancy como personajes de la gran pantalla o miembros de la realeza, gracias a la creatividad de Maribel, como la llaman las personas más cercanas. “Me siento muy orgullosa de haber podido rendir homenaje a mi Virgen. Ella siempre me ha protegido”, relata con la voz casi entrecortada matizando que “cuando yo vivía en Olula viví un episodio muy doloroso para mí y solo me sentía libre cuando salía en procesión con mi Virgen”.

Al adentrarnos en esta exposición podemos ver a la reina Letizia, a Jacqueline Kennedy con el vestido que llevaba cuando asesinaron a su marido John F. Kenned, Scarlett O’Hara “con el mismo vestido que ella se hizo con las cortinas. Lo que el viento se llevó es mi película preferida, la habré visto cien veces. Empecé con ese traje y luego he ido recreando a otros personajes de la película”, concluye.

No sabemos cuánto tardarían las muñecas de Famosa en llegar hasta el portal desde Olula del Río, ni desde Retamar donde su amorosa dueña, Maribel, con tanto mimo las cuida, lo que sí sabemos es que aunque no es la única coleccionista de tan entrañable muñeca sí es la única de toda la provincia que ha expuesto su colección.