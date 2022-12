La Fábrica de Regalos funciona a pleno rendimiento en Huércal-Overa

Estamos inmersos en fechas navideñas una época muy señalada, donde a veces no sabemos dónde acudir con nuestros hijos, que están en periodo de vacaciones, para que pasen momentos divertidos y diferentes, donde poder realizar varios juegos, a la vez qué los papás se divierten también, algo muy complicado de encontrar y para ello te recomendamos el lugar ideal para ellos y para vosotros, donde puedes acudir con tus hijos, tengan la edad que tengan, desde los más pequeños a los más mayores, dónde no tendréis un momento de aburrimiento y encima puedes ganar premios. ¿Qué más se puede pedir?

Precisamente pensando en ayudar a las familias aportándoles momentos de ocio así como ayudar al comercio local a revitalizar las compras y que se conviertan en reclamo estos días, la Asociación de Comerciantes y Empresarios huercalense con la colaboración del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Almería han puesto en marcha la primera edición de la Fábrica de Regalos.

Una iniciativa muy original y atractiva para que durante todas las fiestas los pequeños tengan actividades navideñas que realizar sin olvidar que quienes realicen sus compras en los comercios locales de la localidad podrán optar a grandes premios.

Una primera edición que ya en estos primeros días a pleno rendimiento, tras su inauguración, algo que no faltaron los duendes de la Navidad que organizaron una gran fiesta, está siendo todo un éxito de participación no solo por parte de familias huercalenses sino de municipios aledaños que no quieren perderse una cita única en la zona donde la diversión, la magia, la ilusión, el aprendizaje y los premios son una tónica constante. Y es que esta Navidad realizar las compras en Huércal Overa te puede llevar a ganar un viaje a Nueva York y muchas sorpresas más.