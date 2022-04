Huércal de Almería recrea la historia de sus senderos del agua para rendir homenaje a la memoria colectiva

“Desde pequeña me encantaba venir con mi madre, por eso, cuando me eché un novio y me regalé un aparato de esos que lavan, enjuagan y escurren solos, que causan furor en los hogares de toda España, y dejé de venir, este lugar se convertiría en uno de los recuerdos más bonitos de mi vida. Aunque por desgracia, creo que aún falta para eso…” Así comenzaba a reflexionar Filomena la lavandera durante su visita al Lavadero de Los Peñoncillos en Huércal de Almería, en el marco de la Recreación Histórica “Los Senderos del Agua” que se ha realizado de la mano del Ayuntamiento huercalense y Viajar en el Tiempo rindiendo homenaje a la memoria colectiva de los mayores al rememorar antiguos oficios que daban vida a muchas localidades a la par que se pone en valor la historia del agua para que las nuevas generaciones conozcan la importancia de su cultura en la comarca del Bajo Andarax, definida teniendo en el río el eje que la vertebra y le confiere identidad.

Una reflexión, la de Filomena, que dejaba entrever sus deseos de realidad para poder abandonar esa tarea que como a las mujeres de la época les suponía un día entero y algunos sacrificios. Y es que mientras que ahora un buen regalo para una mujer no es una lavadora de última generación, hace unos años atrás, cuando la sociedad era otra, esto hubiera sido una verdadera bendición para una madre de familia encargada de cocinar, fregar, limpiar la casa, cuidar de los hijos, acarrear el agua, remendar la ropa, etc. Y si no que se lo pregunten a Filomena, que, en representación de tantas y tantas mujeres, ante las risas de los presentes en la visita, muy dispuesta y con sus manos en jarra no acertaba nada más que a decir: ¡Shhh, no se rían! Las he visto en los anuncios que echan por la televisión de mi vecino, la primera de todo Huércal, treinta mil pesetas que le ha costado. Yo no quiero abusar, pero, siendo vecinos como somos… Relataba para despertar la memoria de muchos que, como el personaje tardaron años en tener su propia televisión, pero que, no por eso, se perdían los martes “Amigos del martes”, los miércoles “Ésta es su vida”, los jueves “La tortuga perezosa”, y en el fin de semana “Galas de sábado”, con Laura Valenzuela y Joaquín Prat. “El resto de los días, por no hacerme pesada, me voy a lo de la María de la Engracia, a escuchar la radio novela: “Ama Rosa””, explicaba la lavandera mientras frotaba parte de su colada. Eran otros tiempos, los que sentaron las bases de nuestra sociedad actual.

Y es que, la Comarca del Bajo Andarax por donde discurren las aguas procedentes de las altas cumbres de Nevada, Gádor y Filabres hasta su llegada al Mar Mediterráneo, proporciona un estrecho, pero denso espacio de vida, junto al que el hombre ha construido sus espacios agrarios, los sistemas hidráulicos que los nutren y las poblaciones en las que vive.

Durante la recreación histórica a la que acudieron más de medio centenar de personas durante su paseo por la vega del río Andarax a su paso por Huércal de Almería, se toparon con personajes como el molinero, quien no dudó en poner de manifiesto como su oficio se perdía porque las nuevas generaciones de la época poco gustaban del sacrificado oficio buscando nuevos horizontes con mayor rédito económico, dejando desaparecer las decenas de molinos harineros que, durante décadas, a principios del siglo XX funcionaban. Así el buen hombre explicaba su “triste” historia. “El problema es que las personas que atienden los molinos tenemos más de 70 años, y nuestros hijos, lejos de pensar en coger el relevo del negocio familiar, buscan otros trabajos que les den más beneficio. Mi hijo Perico de los Palotes no siente añoranza por aquellas piedras que, con tanto mimo, cuidaban ya nuestros ancestros, y se ha dejado ilusionar por aquella agricultura bajo plástico de la que habla como el “gran milagro económico”.

Tampoco faltó personaje ilustre como el señor ferroviario, que ponía de relieve la importancia de un medio de transporte “estandarte de la Revolución Industrial, y como siempre sucede, tardía llegó a nuestra región tal modernidad. La anhelada construcción del ferrocarril la realizó la llamada “Compañía del Sur”, y se finalizó en 1899”. “Recuerdo el orgullo con el que mi abuelo me contaba los actos festivos que acompañaron a la inauguración de la Estación de Huércal: celebración civil, militar y ¡cómo no! También eclesiástica. Y es que, si había algo seguro, es que con la locomotora llegaba el futuro”, exclamaba.

El Andarax regala a Huércal una historia compartida con sus vecinos Rioja, Gádor, Viator, Pechina, Benahadux y Santa Fe. De los romanos nos quedaron los acueductos y de los árabes, las norias y las acequias. “Y así se ha formado la vega, tierra fértil, donde parrales, bancales de naranjos y olivos contrastan con los áridos paisajes del desierto de Tabernas y Sierra Alhamilla, que ahora resulta ser un tesoro para la geología”, explicaba uno de los personajes míticos de nuestra tierra, el agricultor. “Aquí en el pueblo tenemos, por un lado, las aguas del río, y por otro las de la Fuente de Huércal, un nacimiento natural que viene suministrando agua potable y para el riego desde el siglo XIV, ni más ni menos. La Fuente, como todos le llamamos se bifurca en dos acequias, la Alta y la Hijuela. Y ¡cómo no nombrar el Canal de San Indalecio! ¡Menudo “monumento”! Un proyecto colosal sin precedentes aquí en la región, un complejo hidráulico mandado a construir por la élite económica y política de Almería, y que tenía como remate llevar el agua sobrante de la Fuente de Benahadux hasta Almería, regando todos los terrenos de cultivo de la uva de embarque”, añadía.

Aunque hoy en día para muchos es desconocido, Huércal de Almería era rica en naranjos y parras. Frutos, motor de la economía de la zona. Así que este original recorrido no podía quedarse sin la presencia de una naranjera y menos aún de la maestra del pueblo Doña Obdulia, a la que todo Huércal tenía gran cariño.

Y, así pues, este didáctico recorrido a pie por la huerta huercalense de los años 50 y 60, con toda su esencia, su contextualización histórica y sus emociones, llegaba a su fin en el punto de partida, la plaza de la Constitución y nada mejor que hacerlo con un baile de la época: “bien agarrao”.

Ya lo plasmó Miguel Hernádez: “Si el hombre es un gesto, el agua es la Historia, Si el hombre es un sueño, el agua es su rumbo, Si el agua es un pueblo, el agua es un mundo, Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria, Si el hombre está vivo, el agua es la vida”. Ahora nos toca a nosotras no olvidarlo.