Un paseo por la Almería más misteriosa con Alberto Cerezuela

Almería es una ciudad que está llena de misterios. Tantos que Alberto Cerezuela ha podido escribir varios libros sobre ellos (y los que aún le quedan por escribir). En cada rincón hay una historia que contar: crímenes, extrañas apariciones, huellas de un pasado poco conocido… Una cara oculta que el escritor e investigador ha mostrado a miles de personas durante más de una década en sus rutas guiadas.

Tras dos años de parón obligado por la pandemia, Alberto Cerezuela ha vuelto a las calles de Almería para hacer lo que más disfruta: divulgar sus misterios. “Para mí las rutas son algo balsámico; las disfruto mucho después del trabajo intenso de la semana”, explica. Algunos viernes (los que permite la ajetreada agenda como director de Círculo Rojo), se calza unas zapatillas cómodas y recorre la ciudad durante dos horas.

Conocer los misterios de la ciudad de la mano de quien los ha investigado en profundidad durante tantos años le da un mayor atractivo a la ruta. “Hay personas que han venido seis o siete veces”, confiesa Cerezuela. Han pasado más de diez años desde que comenzó a hacerlas en el verano de 2008 por algunos pueblos. Ahora solo son por la capital, pero cada vez son diferentes: “hay tantas historias que puedo ir modificándolas en función del público”, cuenta. Se pueden consultar las fechas y hacer la reserva en su página web.

La Casa de las Mariposas

Más de 40 personas participaron en la última ruta celebrada la semana pasada. Ni siquiera la lluvia pudo mermar sus ganas de conocer los misterios de Almería. A las ocho de la tarde todos hacían corrillo alrededor de Cerezuela en la Puerta de Purchena. ¿O más bien habría que decir la Puerta de Pechina? Esa es la primera sorpresa de la noche.

Pero lo que más llama la atención en el centro neurálgico de la ciudad es la Casa de las Mariposas. ¿Qué hacen esos insectos coronando el castillete del edificio? “El arquitecto Trinidad Cuartara era un reconocido masón. Por eso incluyó las mariposas, que son un símbolo de protección”, explica Alberto Cerezuela. Y sea casualidad o no, ahí siguen más de cien años después, sobreviviendo al paso del tiempo y a una Guerra Civil. Al igual que perdura el vaso de cristal que se esconde en la cúpula desde hace más de un siglo y cuya historia podrán conocer quienes hagan la ruta.

Las presencias de los refugios

La siguiente parada está apenas a unos metros: los Refugios de la Guerra Civil. Un lugar marcado por la tragedia desde su propia concepción: ha sido testigo de varios bombardeos. Y si bien es cierto que nadie muró por culpa de las bombas, el misterio habita en sus kilómetros de galerías. “Los guías de los refugios han visto sombras, incluso visiones de personas vestidas de blanco”, cuenta Cerezuela. De hecho, años atrás les permitían adentrarse en la galería durante la ruta y vivieron más de una sorpresa que aún hoy no se han podido explicar. ¿Qué hacía allí un señor vestido con ropa de época?

El velo de Cristo

Con los refugios a varios metros por debajo de sus pies y girando la cabeza apenas un poco a la derecha se encontraron con el siguiente lugar cargado de misterio: la Iglesia de Santiago. Un templo que guarda una de las reliquias más importantes de la Cristiandad: un velo que cubrió el rostro de Cristo tras su muerte.

John Lennon y la casa encantada

Después, girando por la calle Hernán Cortés llegaron a la Plaza Flores, donde les esperaba sentado John Lennon. Tras explicar el porqué del homenaje de Almería al cantante de The Beatles, Cerezuela habló de los extraños sucesos vividos en la Casa del Cine, lugar en el que Lennon se hospedó durante su estancia en la ciudad. Armarios que se abren solos, vasos que estallan o la extraña presencia de dos señoras vestidas de negro y encapuchadas son solo algunos de los fenómenos que han relatado muchos testigos.

El San Valentín de Almería

En la Plaza Campoamor también hay misterios. Rodeado por candados que simbolizan amor eterno hay un mosaico de San Valentín. Pero, ¿qué tiene que ver con Almería? “A finales del siglo XVIII donan a un sacerdote de Almería el cuerpo de un mártir llamado Valentinus, junto con un vaso de su sangre al que se veneraba y pedía cada 14 de febrero”, explica Alberto Cerezuela. La reliquia desapareció durante la Guerra Civil, pero el investigador asegura que tras escribir su novela “El refugio de los invisibles” conocía el paradero actual y está más cerca de lo que se podía pensar. ¿Dónde? En la ruta lo desvela.

El obispo Villalán y los perros

Siguiendo con la temática religiosa, la siguiente parada es la Catedral de Almería. Justo debajo del Sol de Villalán (no es de Portocarrero). Esto sirve a Cerezuela para contar la historia de ese obispo almeriense en cuya tumba hay tallado un perro a sus pies. “Cuentan que estando construyendo una de las estancias de la Catedral apareció un perro que ladraba incesantemente. Salieron tras él y en ese momento se vino abajo la bóveda. El can no aparecía por ningún lado, pero los salvó de morir”.

El crimen de 'Bodas de Sangre'

Las leyendas de la ciudad y de sus calles —calle Milagro, la calle de los Duendes y calle de la Encantá— sirven de preludio antes de llegar hasta la Plaza del Maestro Rodríguez Espinosa. Allí está el busto de Federico García Lorca en el mismo sitio donde vivió tres años de pequeño. Este lugar le sirve a Cerezuela para contar uno de los crímenes más famosos de la historia de la provincia, el ocurrido en el Cortijo del Fraile que sirvió para inspirar ‘Bodas de Sangre’, la famosa obra teatral del dramaturgo granadino.

El hombre del saco

Otro de los crímenes que no pueden faltar en la ruta es el del hombre del saco. Una terrible historia ocurrida entre Gádor y Rioja en 1710. “Muy cerca de aquí estaba la antigua cárcel donde estuvieron presos los protagonistas del secuestro y asesinato del pequeño Bernardo, al que metieron en un saco antes de llevarlo a un cortijo y hacer con él un extraño ritual en el que le sacaron las mantecas de la barriga”, cuenta Alberto Cerezuela haciendo una nueva parada en la Plaza Salvador Torres Cartas. Este es quizás el más macabro de todos los casos que han tenido lugar en Almería y, de hecho, aún sigue presente en el imaginario popular cuando se amenaza con llamar al “hombre del caso”.

El Teatro Cervantes

El paseo por la Almería misteriosa finaliza, como no podía ser de otra forma, en el edificio más fascinante para los amantes de lo paranormal: el Teatro Cervantes. Cerezuela cuenta la historia de la actriz Conchita Robles, asesinada sobre las tablas durante una representación y cuyo espíritu muchos afirman que sigue vagando por allí. “Son muchos los trabajadores del teatro a lo largo de estos cien años que han sentido presencias y visto cosas extrañas”, explica. De hecho, el famoso programa Cuarto Milenio grabó allí un programa que pone los pelos de punta.

Al terminar la ruta llegan los aplausos preceptivos (y bien merecidos) para el guía y alguna que otra foto; incluso le hacen firmar un libro. Tras dos horas caminando por la cara oculta de Almería, entre leyendas y testimonios de inexplicables presencias, muchos no pueden evitar echar algunas miradas, casi de soslayo, a los ventanales del Teatro Cervantes. Tal vez, desde alguno de ellos, Conchita Robles los observe. O no.