La única iglesia del mundo dedicada al embarazo de la Virgen está en Almería

La iglesia de Turre tiene vidrieras únicas, como la del feto de Cristo en el vientre de la Virgen.

En septiembre de 2021 fallecía el doctor Blas Carrillo López, el ginecólogo más prestigioso que ha tenido Almería. Fue jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Torrecárdenas y su labor fue fundamental en el desarrollo de esta especialidad en la provincia. Pero no solo fue una figura clave en el ámbito médico, sino que también fue un mecenas cultural, especialmente en Turre, el pueblo que amaba profundamente.

Ahora, cinco años después de su muerte, su nombre quedará para siempre ligado a los dos municipios donde transcurrió su vida: Almería y Turre. El pasado miércoles el Ayuntamiento de la capital aprobó por unanimidad la denominación Plaza Doctor Blas Carrillo para el espacio público ubicado junto al Paseo Marítimo, en las inmediaciones del chalé de La Marina. Y este jueves, en Turre decidieron, también por unanimidad, que la plaza de la iglesia pase a ser la Plaza Doctor Blas Carrillo López. Dos merecidos homenajes póstumos para una persona quede "extraordinaria trayectoria profesional y humana", según señala el Consistorio turrero.

Así pues, desde la Plaza Doctor Blas Carrillo López de Turre se podrá contemplar la que fue la gran obra de su vida: la iglesia de la Purísima Concepción, que convirtió en un templo único en el mundo gracias a unas vidrieras dedicadas al embarazo de la Virgen María. No existe nada similar en ninguna parte de la cristiandad. En ellas representó un feto encaminado hacia el canal del parto, el útero materno, un ovario, las diferentes fases del óvulo…

Iglesia de Turre vista desde el cerro de la ermita de San Francisco de Asís. / Víctor Visiedo

La idea la tuvo cuando falleció su padre. Estando allí, dentro de la iglesia de Turre, en la misa de funeral. "Cuando vi aquí a mi padre de cuerpo presente, miré a las vidrieras y pensé que allí pondría la vida", manifestaba en diciembre de 2015 en el estreno de las primeras vidrieras. Y lo hizo. Pero aplicando sus conocimientos científicos como ginecólogo. Por eso contemplar las vidrieras de la iglesia de Turre es casi como ver la gestación de Jesucristo con los ojos de un doctor del siglo XXI.

El arte sacro, desde los tiempos más remotos, ha servido no solo como elemento ornamental, sino también para explicar la palabra de Dios. En este caso, algo poco habitual: la gestación de Jesucristo dentro de su madre, la Virgen María. Y lo hace a través de tres rosetones y varias vidrieras más, aunque por desgracia la prematura muerte de Blas Carrillo dejó su gran proyecto inacabado.

Los rosetones ubicados en la entrada del templo y a ambos lados del presbiterio representan la fecundación, gestación y parto de Cristo. Y sobre la nave principal del templo hay otras dos vidrieras, más pequeñas y rectangulares, que representan dos de las primeras fases del desarrollo embrionario.

Exterior de la nave lateral de la iglesia de Turre, con la vidriera del feto. / Víctor Visiedo

El rosetón ubicado a la derecha del altar, a sol naciente, representa la fecundación. Hay un óvulo que cada mañana, con el primer rayo de luz, es fecundado dando paso a la vida.

En la fachada principal (arriba, en el coro) se encuentra otro de los rosetones: el magdala de la gestación. Una representación de un embrión de once semanas con un colorido y ejecución espectaculares.

El tercer rosetón, ubicado a sol poniente (a la izquierda del altar), es quizás el más impactante y llamativo de todos. Muestra un feto en el momento de iniciar el parto. “El sol poniente simboliza la muerte, pero que tiene su continuación con la resurrección, ya que al día siguiente el sol sale de nuevo y fecunda el óvulo”, explicaba Blas Carrillo cuando se inauguró.

Detalle del rosetón del feto en la iglesia de Turre / Víctor Visiedo

Las otras dos vidrieras, las de la nave principal, son las más recientes (de agosto de 2018). Una representa una mórula (masa esférica de aspecto de mora que resulta de la primera segmentación del huevo fecundado al iniciarse el desarrollo embrionario) y la otra una blástula (una fase posterior que consiste en una única capa de células, los blastómeros, que cierran una cavidad).

Pero hay otros dos nombres, junto al de Blas Carrillo, que deben pasar a la historia por su trabajo en la iglesia de Turre. Carrillo fue el ideólogo y mecenas de este gran proyecto, pero los artistas que plasmaron esas ideas sobre el vidrio fueron Víctor García Góngora, arquitecto y doctor en Bellas Artes, y su hermano, el maestro vidriero Manuel García Góngora. Para ello realizaron una profunda investigación, no solo en la temática, sino en la técnica, ya que utilizaron técnicas innovadoras de termofusión, con estructura de acero corten y cortadas con una técnica milimétrica de agua a presión.

Blas Carrillo y Víctor García Góngora junto a la vidriera del magdala de la gestación. / Víctor Visiedo

Un proyecto inacabado: una cúpula con forma de vagina

La iglesia de Turre ya es bastante interesante y digna de visita con las cinco vidrieras actuales, no cabe duda, pero la gran obra de Blas Carrillo quedó inacabada. Quería que fuera uno de los templos más espectaculares de Almería. El proyecto ‘Deípara’ incluía un total de trece vidrieras. Junto a las de la mórula y la blástula irían otras dos: una secuencia de ADN y un embrión dentro de su bolsa.

En la fachada principal, los dos ventanales verticales a ambos lados de la puerta tendrían unas enormes vidrieras con la silueta de una mujer, en una, y la de un hombre, en la otra. Los dos elementos claves para la vida.

Vidriera de una mórula, la última que instaló Blas Carrillo en el verano de 2018. / Víctor Visiedo

Y en el espacio principal de la iglesia, en el ábside, una gran figura de mármol de una mujer con un niño en brazos presidiría el templo, bajo una enorme cúpula para la que tenía dos ideas: o bien una pintura mural, o bien una enorme cúpula de metal y vidrieras con forma de ‘vesica piscis’, simbolizando una enorme vagina.

El proyecto quedó parado tras el fallecimiento de Blas Carrillo y por el momento parece que no hay posibilidades de retomarlo. Y a pesar del enorme potencial artístico y turístico que tiene un templo como este, único en el mundo, solo se puede visitar durante las horas de cultos. Pero merece la pena asistir a una misa para contemplar cómo el doctor Carrillo representó la vida a través del vidrio y los colores.