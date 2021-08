ABRUCENA. Mujeres almerienses, nuestra historia

El Servicio Provincial de Mujeres de Diputación ha venido organizando talleres literarios bajo el nombre genérico de “Carmen de Burgos”, la almeriense admirada por razones sobradamente conocidas. Nadie mejor por tanto que <Colombine> para ofrecer visibilidad a mujeres sometidas al olvido y anonimato por una sociedad machista y patriarcal (padres, maridos, hermanos). En la primera quincena de abril de 2003 el dedicado a <Biografías Femeninas> se desarrolló en la villa acunada a la ladera sur de Sierra Nevada. Impartido por M. Mar Martínez Oña, quien amablemente me proporcionó el pdf. En este se da cuenta del desarrollo y conclusiones del que ella fue su profesora. Incluye el epígrafe “Curiosidades” (dichos, refranes, canciones, romances) y lo fundamental de las jornadas, su verdadero leiv motiv: el testimonio de las 14 abruceneras participantes. Confesiones sobre las mil y una vicisitudes vividas y sufridas, firmadas por las propias interesadas, hijas y/o nietas.El Servicio Provincial de Mujeres de Diputación ha venido organizando talleres literarios bajo el nombre genérico de “Carmen de Burgos”, la almeriense admirada por razones sobradamente conocidas. Nadie mejor por tanto que <Colombine> para ofrecer visibilidad a mujeres sometidas al olvido y anonimato por una sociedad machista y patriarcal (padres, maridos, hermanos). En la primera quincena de abril de 2003 el dedicado a <Biografías Femeninas> se desarrolló en la villa acunada a la ladera sur de Sierra Nevada. Impartido por M. Mar Martínez Oña, quien amablemente me proporcionó el pdf. En este se da cuenta del desarrollo y conclusiones del que ella fue su profesora. Incluye el epígrafe “Curiosidades” (dichos, refranes, canciones, romances) y lo fundamental de las jornadas, su verdadero leiv motiv: el testimonio de las 14 abruceneras participantes. Confesiones sobre las mil y una vicisitudes vividas y sufridas, firmadas por las propias interesadas, hijas y/o nietas.

La gran mayoría ya fallecidas y todas con un denominador común: la humilde cuna y trayectorias carentes de casi todo, sacrificios sin cuento, dolor y escasas alegrías, esfuerzo, entrega a los demás y espíritu de superación. Por ello dicho talleres -en palabras de su responsable- “pretende favorecer la participación de las mujeres en la cultura, a la vez que la recuperación de biografías que han quedado ocultas al prevalecer una historia androcéntrica… Recuperar -desde una perspectiva de género- la vida cotidiana de madres, abuelas o mujeres de la comarca. Historias que tienen mucho que decir, de las que tenemos mucho que aprender. Valga como homenaje a su lucha y sinsabores el nombre de todas nuestras anónimas heroínas en el medio rural:Emilia, mujer corajeConcepción López SalmerónMaría Gracia Moya SiciliaMaría Dolores LaoTeresa Martínez Salmerón <La Gallega>La prima NonaManuela HernándezAntonia la PulgaDoña Pepa, la MaestraJosefa, la Brigada del BiberónLourdes Torres, ”La de La Mendoza”Encarna MartínezJosefa Molina HernándezIsabel Guindo.

Ramillete de testimonios sinceros

… Su madre tuvo un parto complicado, asistido por personas que no entendían, nacieron mellizas… A la madre le dio una infección que le impidió amamantar a la niña, teniendo que criarse con leche de cabra. Un poco débil, aunque su carácter fue siempre muy fuerte. Precisamente este carácter fue lo que le hizo enfrentarse a la vida… Toda su vida se la pasó cuidando vacas toda. No sabía leer ni escribir, no conoció la existencia de la escuela… (Encarna Martínez).

… Mientras, mi madre, que tenía de 10 a 12 años, se marchaba con mi abuelo a unas fincas donde vivían los ricos. Allí recogía hierbas para que comiera el burro porque no tenían dinero para comprarle paja y aún menos cebada. A veces, echabas días de aceituna; para poder comprar pan tenías que echar tres días ¡y no de trigo, de centeno muy moreno!... En la temporada de la siega mi madre hacía cuadrillas de muchachas y se las llevaba al marquesado de Zenete: Calahorra, Dólar, Huéneja, etc.; después espigaba para ella… Otras veces iba a la faena de la uva en Ohanes y Canjáyar; otras veces a arrancar esparto para la romana, a coger tomillo para los perfumes… En fin, nada le quedó por hacer para poder sacarnos adelante… (Antonia Torre).

… Ella perteneció a ese grupo de mujeres anónimas, silenciosas, abnegadas y fuertes que siempre hay detrás de un hombre y que son capaces de coger las riendas en los momentos difíciles, anteponiendo siempre el bienestar de los demás al suyo propio… (Mª Carmen y Mª Teresa Martínez).

…María Dolores Lao Gallega nació en Abrucena en 1904 en el seno de una familia de labradores. Fue la cuarta de cinco hermanos varones; ella era la única niña, pero no por ello privilegiada, ya que las niñas, además de trabajar en las duras tareas del campo tenía que ayudar en las faenas de la casa. Por ejemplo; lavando en el río, donde había que romper los hielos para poder lavar, sin apenas ropa y calzado digno… (Filo Bretones).

… La posguerra fue muy dura para todo el pueblo, también lo fue para ella. Para conseguir las medicinas que necesitaba su marido y, como no, para poder comer, se dedicó a limpiar casas y sobre todo a poner inyecciones y asistir a partos. Casi siempre de gente humilde que no podía pagar los servicios del practicante del pueblo, don Manuel (Encarna Lao y Consuelo Latorre).