La AECC visualiza a mujeres mastectomizadas en la pasarela con el lema 'Mucho por vivir'

Valientes, generosas y con mucho coraje. Así son las diez mujeres operadas de cáncer de mama que en la tarde de ayer, lunes, desfilaron en la pasarela ‘Mucho por Vivir’, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería. En un emplazamiento tan cinematográfico como es la Escuela de Artes, y ante la atenta mirada de las 300 personas que llenaron todos los asientos, Rosario, Asun, Emelda, Vero, María José, María Dolores, Juani, Victoria, Encarna y María José se pasearon con alegría y mucho estilo sobre la alfombra verde para mostrar la moda de baño y lencería estival. Los continuos aplausos y la emoción compartida reinaron a lo largo de la hora y media de desfile.

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, se mostraba especialmente orgullosa de las mujeres mastectomizadas que han participado en la actividad, afirmando que “este es un cáncer que no sólo deja cicatrices físicas sino también psicológicas, y estas diez mujeres almerienses nos han demostrado que esta enfermedad tiene recuperación, y que unidos venceremos al cáncer”. En esta línea, la presidenta añade que “queremos que nunca dejen de sentirse llenas de vida, y por eso es muy importante que su entorno, sus parejas y familia, las apoyen, como también realizamos en la AECC. El desfile nos ha aportado vitaminas a todos, porque son un ejemplo de vida para toda la sociedad”.

Presentadas por el periodista Alfredo Casas, las diez mujeres ha ido desfilando por la pasarela una a una con los trajes de baño y lencería adaptados para mastectomizadas de la marca ‘Anita’, gracias a la colaboración de Ortopedia del Río, a la vez que ha participado el Centro Capilar Miranda con las pelucas de la marca ‘Marvi’. Los alumnos de Modelismo de la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier, bajo la dirección de Marta Galdeano, “han realizado unos quimonos y complementos, que le ha hecho mucha ilusión por la significación que tiene”. También han colaborado, en la estética Isa Núñez; la peluquería de Gloria Ferrón; adornos florales de Azabache; y azafatas de Congresur. En el acto se ha rendido un sentido homenaje a la persona que inició estos desfiles, Dalila López Fierre, fallecida, recogiendo los aplausos de homenaje sus familiares.

Protagonistas

Quedaba media hora para el desfile y los nervios se mezclaban con la ilusión entre las diez protagonistas. María Asunción Guirado es la segunda vez que participa y confiesa que “es una experiencia para toda la vida. Cuando te dicen que tienes cáncer, el miedo te recorre porque no sabes hasta dónde te alcanzará, pero gracias a la ayuda psicológica de la AECC y el apoyo familiar te das cuenta que se puede superar. Y este desfile nos permite decir a todas las mujeres que se sale adelante, que nos sentimos bellas en el plano físico y psicológico”.

A su lado María José Sánchez afirma que “vamos a vivir algo que no todas las mujeres pueden permitirse como es participar en un desfile de moda. Es una satisfacción, visibiliza la enfermedad y compartimos el mensaje de que después del cáncer de mama hay vida”. María José Acedo es una veterana. Se trata de la cuarta vez que desfila en la pasarela ‘Mucho por Vivir’. “Me motiva la dosis de energía del desfile y poder ayudar a otras mujeres que se encuentran en esta situación, para darles ánimos y que vean que hay mucho por lo que vivir”. En esta línea, María José agradece a la AECC que “me mantiene con los pies en la tierra y me hace recordar la importancia de vivir el momento presente”.

Verónica Gallardo estaba pletórica. “Me gusta probar cosas nuevas y este desfile es motivador. Queremos visualizar los cuerpos no normalizados y transmitir el mensaje de que a pesar de las adversidades, la vida sigue. Y me hace especial ilusión que me vea desfilar mi hijo. Estoy muy feliz”. Por su parte Victoria Sánchez confiesa que “este desfile me hace sentirme libre y nos empodera como mujeres. Queremos compartir la experiencia con las compañeras que están en la misma situación. Si quieres puedes. Compartir este momento es muy sanador y te da fuerzas”.

La misma opinión han expresado Rosario García Salvador, Emelda Esther Marino, María Dolores Lores, Juani Segura y Encarna Zaguirre, que se encontraban en camerinos preparando la pasarela. El baile de Carmen Bel ha complementado un desfile que ha alegrado esta tarde de verano, en un canto a la vida compartida con los aplausos de todos. Un desfile en el que la Escuela de Arte ha participado con la creatividad de las alumnas y alumnos Rocío, Nicol, Azucena, Lucía, José, Carmen, Rafael y Guillermina.