Estrangula a su hijo de 7 años y se va con él hasta Las Norias

“El niño tenía los labios morados; me lo temía”

“Se ha presentado esta mañana aquí (Ana María), ha aparcado el coche y me ha dicho que vaya. Me dice: para ayudarme a sacar el niño. Me ha extrañado porque era la hora del colegio. He visto el niño, los labios morados. De la manera que lo he visto, me lo estaba temiendo”. De esta forma resumía Ana, expareja del padre de la arrestada por su presunta implicación en la muerte de su hijo Sergio, los primeros minutos tras la llegada de ésta a su casa de Las Norias de Daza, a la que habría llegado desde su domicilio de Villa Inés este jueves.

Según el relato de de esta testigo de excepción, que conoce desde hace años a la arrestada por motivos evientes, “ella estaba como si nada”. “Yo he entrado, me ha visto que estaba llamando a Emergencias y no me ha dejado. “Ella es hija de mi expareja, que yo ya no estaba con él. Últimamente se ve que nadie le hacía caso, se venía en busca mía”, incidía Ana al ser interpelada sobre por qué Ana María podía haber acudido precisamente a su hogar, a una distancia bastante considerable de Huércal de Almería.

Sobre la relación de Ana María con el padre de Sergio, Ana añadió lo siguiente:“Yo diría que son pareja y aparte tenían al niño compartido. Pero estaban de juicios. El padre quería conseguir la custodia porque sabía que ella no estaba bien, esa mujer no estaba bien”. Un punto, por cierto, en el que coinciden diferentes vecinos de la arrestada en Villa Inés.

Conforme continuaba su conversación, Ana profundizó en lo ocurrido tras ver al pequeño Sergio: “Le he dicho al niño le pasa algo, ¿qué le has hecho al niño? Ella ha dicho que no le ha hecho nada. Yo, algo le habrás hecho porque el niño parece que está muerto. Ella ha dicho que no. Yo le he dicho que tiene que llevarlo al hospital, pero ella se ha dado una vuelta...”.

“Ha entrado a la casa como si tal cosa y me ha pedido ayuda para sacarlo del coche, pero yo lo he dicho que tal y como estaba el niño yo no lo metía en mi casa”, mantuvo, asegurando que le había espetado: “¿Qué quieres? ¿Que me busque la ruina”.

La mujer remarcó que, en todo momento, la detenida, “estaba detrás para que no llamara a ningún lado”, por lo que ha tenido que ir a casa de una vecina a la que ha dicho que llamase porque “el niño no estaba en condiciones”.

“Yo veía que algo grave estaba pasando. He llamado”. A quién esta mujer telefoneó fue, como es evidente, a la Guardia Civil, que se presentaba en pocos minutos e interceptaban a la presunta filicida en una calle perpendicular a la de Ana. “No han llegado a colisionar. Ellos -los agentes del Instituto Armado- han parado el coche. El coche no quería abrirlo, le han tenido que reventar el cristal”, señalaba la testigo sobre cómo se produjo la interceptación y arresto de Ana María.

“Yo creo que lo tenía ya premeditado. Mi amiga me decía no seas tonta y no la metas dentro, que esta mujer te va a buscar un problema”, subrayó por último dando por concluida su espontánea declaración ante los micrófonos.

Qué motivos fueron los que llevaron a Ana María a recorrer los kilómetros que separan su domicilio, y posible escenario del crimen, del de Ana, sólo la detenida los conoce.