ASHAL pide soluciones a una subida de la luz que amenaza la supervivencia de muchos hosteleros

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) ha mostrado su preocupación por la “insostenible” subida del recibo de la luz que supone “toda una amenaza” para numerosos establecimientos mientras observa “con preocupación” como la administración, en general, “mira hacia otro lado sin aportar medidas que puedan aliviar a muchos hosteleros que ven amenazada la supervivencia de sus negocios”, según ha dicho su presidente, Pedro Sánchez-Fortún.

Hoteles de tres estrellas que pagaban facturas de luz de 7.000 euros ahora tienen que afrontar importes de 27.000 y bares de apenas 60 metros cuadrados que gastaban 2.000 euros en electricidad, se encuentran con que esta partida se eleva a 11.000. “Es imposible con estos precios disparados, a los que hay que sumar la subida de costes de productos de alimentación y bebida por la inflación y después de haber pasado una larga pandemia seguir adelante para muchos. La solvencia de muchos establecimientos está cuestionada en estos momentos”, lamenta el presidente de la patronal hostelera.

ASHAL asegura que son numerosas las quejas que a diario recibe de sus asociados y pone como ejemplo el caso de algunos que han estado durante todo un año sin recibir una factura de la luz, no la han podido incluir en sus gastos trimestrales y ahora con recibos de 30.000 o 40.000 euros no saben como hacer frente al pago. “¿Cómo esperan las eléctricas que un hostelero organice su empresa con este desbarajuste?”, se pregunta. En otros casos, directamente hay compañías que desechan a los hosteleros como clientes a pesar de no haber devuelto ninguna factura durante una larga vida en este sector o les piden avales para poder formalizar el contrato.

Pero además denuncian el “abuso” que supone el que algunas eléctricas trabajen con facturas de consumo estimado, muy superiores al gasto real, que aunque luego sea dinero a devolver supone hacer un desembolso que de entrada beneficia a las compañías.

“No sólo es que el recibo de la luz está desorbitado es que a ello hay que sumar la desvergüenza con la que se comportan las eléctricas sin que ni Gobierno central ni ninguna otra administración, Junta de Andalucía o ayuntamientos, actúe al respecto. Este mirar hacia otro lado es el que tiene indignado a todo el sector hostelero”, explica Sánchez-Fortún.

Por todo ello, ASHAL insta a las administraciones a que tomen cartas en el asunto y propongan soluciones no sólo para rebajar unos recibos de la luz “exgerados” sino también para buscar fórmulas asumibles por el sector para hacer frente a los pagos pendientes.