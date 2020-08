AUGC Almería se queja de que no se haya materializado el convenio con la Guardia Civil en Roquetas de Mar

AUGC Almería viene denunciando "reiteradamente en las lamentables condiciones que los guardias civiles tienen que trabajar en la provincia", que además tienen que soportar las falta de medidas y de medios para hacer frente a la pandemia. A todo ello hay que sumar las obsoletas instalaciones .

"Llevamos dos decadas escuchando la posibilidad de la instalación de Policía Nacional en Roquetas de Mar y parece que esa es suficiente excusa para tener abandonados a los guardias civiles allí destinados, que ademas prestan servicio en Aguadulce", han dicho. Tras un convenio entre el Ministerio del Interior, Subdelegación del Gobierno, Guardia Civil y Ayuntamiento que debió materializarse en 2018, para un traslado a unas dependencias "ya existentes, mejores y seguras, tanto para los compañeros como para los ciudadanos", apuntan que "no se ha llevado a cabo, por la paralización del Ministerio del Interior, que "no tiene plan alguno para la implantación de Policía Nacional", mientras que los guardias civiles siguen trabajando en "unas instalaciones de los años 70, cuando la población no llegaba a 6.000 habitantes, instalaciones que ya antes de la pandemia eran infrahumanas y que con la situación actual son altamente peligrosas, con una plantilla de más de 190 guardias civiles en unas dependencias desbordadas, con unos vestuarios atestados con pocas duchas y en pésimas condiciones, con los ciudadanos teniendo que esperar sufriendo altas temperaturas en la calle para poner denuncia por no poder mantener la distancia de seguridad por las pequeñas dimensiones de la sala de espera".

Se trata de una situación "surrealista y ante la que, además, deben sufrir el abandono de las propias instituciones a las que se sirve", que como se viene viendo no tienen ninguna prisa por solucionar el riesgo que supone, habiendo voluntad para que el traslado sea inmediato por parte del Consistorio.

AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).