Abogados Grupo Cibeles, la especialización en su máximo exponente

Hace ya bastantes años el mercado global tomo la vía de la especialización. Si un empresario, fuera cual fuera su ámbito profesional, quería triunfar en un mundo altamente competitivo, debía centrarse en aquello que mejores resultados obtenía, donde más capacidad de trabajo ofrecía, debía dirigir sus esfuerzos a aquel entorno donde realmente estuviera preparado y se sintiera cómodo. El mundo de la abogacía no es diferente en este sentido

El Despacho de abogados Almería Grupo Cibeles ofrece sus servicios en derecho urbanístico llevando a cabo una especialización altamente cualificada en el sector de los bienes inmuebles. Y es que, a tenor de lo que la experiencia señala y la sociedad demanda, la genial idea de negocio que han conseguido llevar a cabo está logrando un éxito sin precedentes. Se trata de la unión del despacho de abogados en Almeríacon una inmobiliaria, por lo que el servicio que ofrecen es inigualable.

La enorme cantidad de problemas que suele sufrir el consumidor en el entorno del derecho urbanístico y la propiedad horizontal quedan plenamente resueltos si se acude a este equipo de profesionales. Valga como ejemplo la velocidad y el alto porcentaje de éxito que poseen en aquellos casos en los que el propietario de un inmueble contrata los servicios de los abogados Almería para solucionar casos de arrendamiento. Una forma de asegurar el pago mensual, encontrar el mejor inquilino y contar con el mejor equipo posible para la redacción de contratos y para actuar en casos de desahucios y demás reclamaciones posibles.

Lo que debe ofrecer un despacho de abogados especializado en derecho urbanístico y propiedad horizontal

Aunque Grupo Cibeles ofrece asesoramiento y representación legal en el Derecho Civil y Mercantil,así como solucionan posibles problemas de herencias y derecho sucesorio y no temen enfrentarse a cualquier entidad bancaria para defender a sus clientes por haber sido víctimas de cláusulas abusivas y ejecuciones hipotecarias, su mayor especialización se localiza en el derecho urbanístico y en la propiedad horizontal.

El compromiso y la experiencia que han adquirido con cada cliente los posicionan como los más fiables para alcanzar el éxito ante cualquier situación referente a estos dos fundamentos del derecho. Entre las acciones más habituales dentro del derecho urbanístico y la propiedad horizontal se encuentran:

La regularización de construcciones

No es de extrañar que a día de hoy existan todo tipo de construcciones, sobre todo casas y chalets, sobre una parcela que no consta en el Registro de la Propiedad. Esta regularización es posible y hay que hacerla cuanto antes para evitar problemas futuros.

La recalificación del terreno

Ningún ayuntamiento puede cobrar plusvalía si se ha vendido un terreno rústico, aduciendo que es urbano, si no tiene calles, electricidad, suministro de agua o alcantarillado, aunque no son pocos los casos en los que eso ocurre. No se pueden tolerar estos excesos. La jurisprudencia es muy clara en este aspecto, no es urbano si no se tienen los servicios de abastecimiento básico y la debida adecuación vial y peatonal.

La Plusvalía

De igual modo, no son pocos los casos de abuso en los que se cobra el valor de la Plusvalía incluso si se ha vendido con pérdidas. En este caso, el Tribunal Constitucional, con su sentencia del 11 de mayo de 2017, vuelve a dejar las cosas claras. Se anula parcialmente la tributación de la Plusvalía para no pagar las ventas si estas se hicieron a pérdidas.

La administración de fincas

En relación a sus trabajos en propiedad horizontal, poseen la gran ventaja que no tienen otras asesorías o administradores de fincas, y es que son abogados titulados. Por esta simple razón son capaces de solucionar cualquier conflicto en una comunidad de vecinos al mejor precio posible, ahorrando costes en relación a todo caso jurídico que se presente.

Los trabajos para los que se encuentran altamente cualificados incluyen las reclamaciones de las cuotas que se mantienen pendientes de pago, la imposición de monitorios, la resolución rápida y eficaz de cualquier tipo de problemas de propiedad horizontal, el incumplimiento de los estatutos de la comunidad por parte de algún vecino o conflictos posibles entre los habitantes de una comunidad.

Por otro lado, un elemento diferencial más es saber que cuentan con un gestor energético encargado de optimizar los costes de la comunidad en cuanto a los consumos de energía y servicios, con una mejor gestión y el uso de las herramientas apropiadas.

En definitiva, todo un equipo de profesionales al servicio del propietario o de la comunidad de vecinos experto en entornos jurídicos, empresariales y comerciales con la intención de ofrecer un servicio integral para asesorar y servir de protección ante cualquier dilema que pudiera darse en el entorno inmobiliario. Conocimientos y experiencia para gestionar y cumplir con los deseos y exigencias de todo tipo de clientes.