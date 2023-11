Abogados almerienses realizan más de 1.500 asistencias a víctimas de violencia de género

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre, una lacra que merece la repulsa del conjunto de la sociedad y a la que se suma el Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería, cuyos letrados y letradas han llevado a cabo más de 1.600 asistencias gratuitas a las víctimas.

Un compromiso social que forma parte del ADN de la profesión y que se puede confirmar con un simple vistazo a los datos del Turno Especializado de Violencia de Género. Por ejemplo, hasta el pasado 8 de noviembre, a través de este servicio público puesto a disposición de estas víctimas totalmente vulnerables, se han realizado un total de 1.562 asistencias. A lo largo de todo el año pasado, fueron 1.799, lo que da buena cuenta de la labor que realizan estos profesionales.

Por partidos judiciales, en el mismo periodo de 2023, la mayor carga la representa el de Almería, con 545 asistencias; seguido por el de Roquetas de Mar (381), El Ejido (209), Vera (185), Huércal-Overa (102), Berja (101), Purchena (22) y Vélez-Rubio (17). Unos datos que en algunos casos superan ya las cifras de todo el año pasado en determinados partidos judiciales. En 2022, Almería sumó 625 asistencias, Berja otras 110, El Ejido 243, Huércal-Overa 98, Purchena 13, Roquetas de Mar 502, Vélez-Rubio 13, y Vera 195.

En cuanto a los expedientes tramitados de procedimientos civiles por violencia de género, este año han llegado ya a los 427. El ejercicio anterior supusieron un total de 559 expedientes.

Aunque estos números demuestran que aún queda mucho por hacer para lograr erradicar la violencia machista, la nota positiva es que también son cada vez más los abogados que se suman al Turno Especializado de Violencia de Género. En la actualidad son 370 (194 letradas y 176), once más que a finales de 2022, cuando 189 abogadas y 170 abogados desempeñaban esta loable labor.

Pero esto es solo parte del desempeño a favor de la igualdad y la defensa de derechos básicos que los miembros del Colegio realizan en favor de estas víctimas, pues tal y como recuerda el decano, Juan Luis de Aynat, "no se puede olvidar a aquellos clientes que se representan directamente desde los despachos privados".

"Unos despachos profesionales que ya de por sí desarrollan una importante interacción con la ciudadanía, y en los que los abogados ejercen una labor pedagógica encomiable, aconsejando, guiando y velando por los intereses de mujeres que han sufrido una violencia intolerable a manos de aquellos que decían quererlas", añade.

El decano recuerda también que el pasado 14 de julio, con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, se entregó una distinción por su labor de apoyo a la fiscal delegada de Violencia de Género, Marta Brea, con la que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería colabora de forma habitual y cotidiana para prestar un mejor servicio a las víctimas.

También ha incidido en la formación específica y especializada que se ofrece a través de diferentes cursos en el Colegio, y ha anunciado que este órgano se va a poner a disposición de los ayuntamientos que quieran "formarse e informarse" en esta materia a los abogados del Turno Especializado de Violencia de Género, para que éstos puedan participar en charlas, encuentros, etc.

Un turno muy especial

Al frente de este Turno Especializado de Violencia de Género se encuentra Aurelia Jiménez Godoy quien explica que este grupo se creó con la intención de tener una asistencia letrada específica con la "suficiente formación" sobre violencia de género, igualdad; con conocimientos que se actualizan periódicamente para hacer frente a los nuevos retos en esta materia.

"Esta asistencia se hace desde el primer momento, desde que una víctima va a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o a dónde sea a presentar una denuncia. En ese momento se le asigna a uno de los letrados del Turno Especializado. Una reivindicación que siempre hago, y que comparten muchas asociaciones de abogados, es que sea obligatorio que previamente a la interposición de la denuncia esa mujer tenga una asistencia letrada. ¿Por qué? Porque esa primera denuncia es fundamental. Los abogados podemos obtener información más allá de un hecho concreto. A lo mejor la víctima recuerda que el día anterior su pareja le pegó, la insultó o la amenazó, pero si hablamos con ella podemos saber si ha sufrido violencia psicológica, si han existido otros hechos previos, etc.", afirma.

Esto supondría, por ejemplo, que un delito pudiese ser continuado o no, o que se dicten unas determinadas medidas de protección u otras. "Este letrado va a acompañar a la víctima durante todo el procedimiento. Y esa misma persona va a llevar el procedimiento civil correspondiente: si está casada, los trámites de divorcio; si no lo está, la regulación de las medidas paterano-filiares, etc.", precisa. Incluso si el investigado incumple alguna de las prohibiciones o dejar de cumplir sus obligaciones, su abogado estará siempre a su lado.

Subraya la formación que reciben los miembros del Turno Especializado, a través de distintas acciones en las que se cuenta con juristas, magistrados, fiscales, psicólogos… Prácticamente con cualquier profesional que tenga un papel que jugar cuando se produce un caso de este tipo, así como con expertos en los diferentes cambios normativos y legislativos que tengan que ver con la violencia de género, como fue en su día la suspensión del régimen de visitas para un investigado por maltrato, etc.

"También son fundamentales los trabajadores del SAVA y, lógicamente, las administraciones, como puede ser el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta de Andalucía, con todos los recursos que pone a disposición de las víctimas. Para que se sepa qué pueden hacer una vez tienen una sentencia o una orden de alejamiento, que sepan que tienen casas de acogida o la posibilidad de pedir la retención activa de inserción", abunda la letrada.