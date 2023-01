Absuelven a acusado de matar de un tiro a un perro y enterrarlo en Fiñana

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha absuelto a un hombre acusado de matar de un disparo a un perro, cuyo propietario lo denunció después de que apareciese enterrado en el linde de un camino del que es propietario.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, declara probado únicamente que el 8 de diciembre apareció muerto el mastín del denunciante en un camino cercano a la propiedad en Fiñana del acusado, sin que haya quedado “acreditada la causa de la muerte del animal”.

En los fundamentos del fallo se indica que el acusado, defendido por el abogado Nabil El Meknassi Barnosi, negó durante la vista oral de “forma tajante” haber disparado al animal, aunque reconoció que lo enterró en el camino al pedírselo un vecino, ya que el animal estaba “muerto en la carretera” en la linde de su camino y le “estorbaba para pasar con su vehículo”.

Dos de los testigos “no fueron capaces de asegurar” que el acusado disparase al can o que éste hubiese expirado a consecuencia de un disparo, ya que “no vieron la presunta herida de bala” o sangre en el animal o en los alrededores de dónde apareció su cadáver.

Uno de ellos apunto que “supusieron” al “sentir un tiro” que el acusado había disparado a los perros, algo que la juez considera “una mera percepción y pensamiento propio, que carece incluso de indicios obtenidos a través de circunstancias periféricas”.

En este sentido, la magistrada apunta que la propia veterinaria que estudió el cuerpo “evitó dar detalles de su intervención, pues manifestaba reiteradamente que tenía mucho trabajo y no recordaba bien”, por lo que no pudo aclarar si presentaba un solo disparo, el calibre de la bala, dónde presentaba el impacto, etc.

Además, un guardia civil manifestó durante la vista oral que, después de que el dueño del perro le informase de que estaba muerto y enterrado, lo extrajeron de dónde estaba y al interpelar al acusado éste les dijo que lo encontró ya cadáver y enterró “para dejar paso”, sin reconocer que hubiese disparado al mastín.

El agente añadió que al desenterrar al perro ni se veía sangre ni herida. De esta forma, la magistrada resuelve absolver al acusado del delito de maltrato animal por el que se encontraba acusado, si bien la sentencia no es firme y puede ser recurrida en el plazo de diez días ante la Audiencia Provincial de Almería.