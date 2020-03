Actuaciones de salvaguardia del Patrimonio Histórico en zona nacional

Hemos hablado en anteriores ocasiones de la Protección del Tesoro Artístico que se llevó a cabo por parte del Gobierno Republicano durante la Guerra y que se plasmó en una Junta del Tesoro Artístico que se creó en abril de 1937, para después formarse otras Juntas Delegadas, como fue el caso de Almería, en septiembre de 1937. La actuación de la salvaguardia del Tesoro Artístico por parte de la zona sublevada, se iniciaba tras la toma de las ciudades.

El 23 de diciembre de 1936, entraba en vigor la orden que disponía nombrar en cada provincia una Junta de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico, encargada de recoger datos e informes que redactasen el inventario gráfico, biblio­gráfico, artístico, arqueológico y documental de todos los monumentos, objetos de arte, archivos históricos y administrativos y bibliotecas que hubiesen desaparecido o sufrido daños considerables desde el 14 de abril de 1931. Una vez constituidas las Juntas, sus gobernadores civiles, en calidad de presidentes, debían de notificarlo a la Comisión de Cultura y Enseñanza. La orden de 14 de enero de 1937, disponía la organización por parte de la Comisión de Cultura y Enseñanza de un «Servicio Artístico de Vanguardia», creado para llevar a cabo la labor de salvamento de edificios, recogida y custodia de obras de valor histórico o artístico en las zonas de reciente liberación. Los agentes de este servicio mantendrían contacto con las Juntas de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico, comunicándoles el desarro­llo de su tarea

El 28 de enero de 1937, la Comisión de Cultura y Enseñanza, remitió una circular a los presidentes de las Juntas de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico, en la que se fijaba un plan para la reposición de altares, imágenes y otros ornamentos religiosos en las iglesias necesitadas como consecuencia de la profanación de gran número de templos que fueron sometidos a la destrucción y mutilación de retablos e imágenes. El plan se basaba en la donación de objetos de culto y ornamentos religiosos por parte de las iglesias que no habían sufrido destrucciones. En el mes de junio de 1937, el Servicio Artístico de Vanguardia, contaba con 44 agentes profesionales destacados por sus conocimientos artísticos, arqueológicos e históricos, de ese número 21 agentes se hallaban preparados para actuar en el momento de la toma de Madrid y los restantes estaban distribuidos en los frentes de Toledo, Vizcaya, Ávila, Zaragoza, Córdoba y Granada. El trabajo de estos agentes, se situaba lo más cerca posible que les permitían los mandos militares del pueblo o ciudad que iba a ser tomada. Con el fin de actuar de manera rápida y eficaz, iban provistos de datos e informaciones sobre los edificios artísticos, monumentos, obras de arte de la localidad que les proporcionaba la Sección de Bellas Artes, quien a su vez los obtenía de libros requisados por las propias Juntas y de otros organismos particulares. Una vez tomada la localidad, los agentes procedían a verificar el estado en que se encontraba el patrimonio del mismo, que exponían en los partes periódicos remitidos a la Sección de Bellas Artes. Estos partes servían para elaborar la memoria final que reflejaba la tarea realizada por los agentes en la zona en cuestión. De forma paralela recogían las obras de arte dispersas llevándolas a algún lugar seguro y tomaban las primeras medidas para el salvamento de edificios en peligro. Esta actividad de los agentes no tenía retribución económica y no tenían ningún medio de transporte, teniendo que estar a expensas de la voluntad de los mandos militares. Con referencia al Servicio Artístico de Vanguardia, se incidía en la falta de medios materiales y económicos que obstaculizaban la labor de los agentes.

La Junta de Granada, fue constituida el 29 de marzo de 1937, formando parte entre otros, Antonio Gallego Burín, director del Seminario de Arte de la Universidad de Granada y Jefe del Servicio Artístico de Vanguardia y los agentes Jesús Bermúdez, Emilio Orozco, Francisco Prieto y Manuel Torres. Los detallados informes elaborados por la Junta y el Gobierno Militar, se publicaron en 1937 en un libro “Informe sobre las pérdidas y daños sufridos por el Tesoro Artístico de Granada de 1931 a 1936 de indicación de las obras salvadas de la destrucción marxista”, que se completó con otro informe más extenso, publicado en 1938 que recogía lo destruido desde el inicio de la Guerra hasta finales de 1937. Gallego y Burín y Emilio Orozco, fueron los que realizaron el primer informe en Almería, tras finalizar la Guerra. Por tanto, según lo dispuesto en la orden de 23 de diciembre de 1936, se constituyeron las Juntas de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico en las siguientes provincias y donde lógicamente Almería no aparece porque aún no había sido tomada por el bando nacional:

- Alava, 31 de enero de 1937

- Ávila, el 30 de diciembre de 1936

- Badajoz, el 27 de enero de 1937

- Baleares (Palma de Mallorca) el 20 de abril de 1937

- Burgos, el 21 de enero de 1937

- Cáceres, el 4 de enero de 1937

- Cádiz, el 9 de enero de 1937

- Canarias (Santa Cruz de Tenerife), el 6 de febrero de 1937

- Córdoba, el 5 de febrero de 1937

- Guipúzcoa (San Sebastián), el 16 de enero de 1937

- Granada, el 29 de marzo de 1937

- Huelva, el 23 de febrero de 1937

- Huesca, el 20 de octubre de 1937

- León, el 29 de diciembre de 1936

- Logroño, el 29 de abril de 1937

- Lugo, el 21 de abril de 1937

- Málaga, el 20 de marzo de 1937

- Navarra(Pamplona), el 8 de enero de 1937

- Orense, el 12 de enero de 1937

- Oviedo, el 17 de enero de 1937

- Palencia, el 13 de enero de 1937

- Salamanca, el 14 de enero de 1937

- Santander, el 3 de enero de 1938

- Segovia, el 19 de febrero de 1937

- Soria, el 8 de enero de 1937

- Teruel, el 11 de enero de 1937

- Toledo, el 19 de enero de 1937

- Valladolid, el 7 de enero de 1937

- Vizcaya(Bilbao), el 26 de agosto de 1937

- Zamora, el 26 de abril de 1937

- Zaragoza, el 13 de enero de 1937.