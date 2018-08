Adriana Lastra apoya con su firma la postura del PSOE contra el traslado del monumento a Los Coloraos

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, ha apoyado hoy con su firma y con unas declaraciones en la Plaza de la Constitución la postura de su formación en Almería, en contra del traslado del monumento a Los Mártires de la Libertad “Los Coloraos”.

“Lamentamos el intento que está el haciendo el Partido Popular para acabar con este monumento de larga tradición en la ciudad”, ha manifestado. En su opinión, “hay cosas en la democracia que no se pueden permitir, como que desaparezcan espacios o iconografías tan importantes como esta, que lo único que pretende es rememorar a aquellos liberales democráticos, que lucharon por la libertad en épocas tan duras, de cuyo asesinato dentro de seis años se cumplirán 200 años”.

En este sentido ha destacado que “ya se han recogido 25.000 firmas para que el alcalde no consiga remodelar esta plaza, como pretende, con la intención de quitar de aquí este monumento para llevarlo a otra zona de la ciudad, donde al final se olvide la memoria histórica de Almería”. “Y por eso he venido aquí, para decirles a esas 25.000 personas que tienen todo el apoyo del PSOE y que vamos a reivindicar cada día y sobre todo cada 24 de agosto la memoria de los Mártires de la Libertad”.

Valle de Los Caídos

Precisamente, la defensa de este símbolo de la libertad para los almerienses le ha permitido manifestar su opinión y la del Grupo Socialista en el Congreso sobre el Real Decreto Ley que permitirá sacar al dictador del Valle de Los Caídos. “Hace un año, el 11 de mayo de 2017, se aprobó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, a instancias del PSOE, para que, de manera urgente, se sacara a Franco del Valle de los Caídos”, ha indicado.

A su juicio, “esto tiene varias lecturas; la primera es que así nos lo requieren organismos internacionales, como la propia ONU; la segunda, que es una anomalía democrática que en pleno siglo XXI, en este país, que es una democracia plena, que llevamos 40 años ya de Constitución, y cuando ya hace 43 años que murió el dictador, tengamos un mausoleo dedicado a un dictador”. “Por eso, el empeño del Gobierno y del Grupo Socialista, de sacar a Franco del Valle de Los Caídos, y lo vamos a hacer porque se va a aprobar ese Real Decreto Ley el viernes”, ha indicado.

Con respecto a los apoyos que dicha iniciativa podría recibir, Lastra ha señalado que “este partido –en relación a C's- que acaba de anunciar que no va a apoyar este Real Decreto Ley, me gustaría preguntarle por qué, si hace un año aprobó esa Proposición no de Ley, ahora cambia de posición”.

La respuesta, según la portavoz del PSOE en el Congreso “es que nunca defraudan, que cada vez que tienen la oportunidad de posicionarse políticamente lo hacen cada vez más escorados hacia la derecha, en esa lucha con el PP sobre quién es más de derechas”. En su opinión, “Rivera hace mucho que perdió el centro y ahora está perdiendo el norte” y “lo que espero es que recapaciten, que vuelvan a la posición que mantuvieron hace un año y que apoyen este Real Decreto porque este país no se puede permitir seguir con esa anomalía democrática”.