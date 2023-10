“Agradezco a Jorge su actitud en el festejo de la Feria taurina de Vera”

Sucedió el día 23 de septiembre en el festejo taurino de la Feria de Vera. El sexto toro se lesionó a poco de salir. El público pedía su devolución pero ya no quedaban sobreros. Su matador, Jorge Martínez, podía haber hecho gestos de que no podía torear y echarle el público encima al presidente. Pero su actitud fue bien distinta.

–Quien no es agradecido no es bien nacido, asegura el refrán.

–Pues para hacer honor a él, tengo que agradecer por este medio a Jorge Martínez su caballerosa actitud aquella tarde, ya que personalmente no he podido hacerlo. Ya tenía abierta la Puerta Grande por las dos orejas que cortó a su primero; pero en lugar de inhibirse o, lo que habría sido peor, echarme al público encima con gestos o actitudes negativas, hizo corretear al toro a ver si se recuperaba e intentó calmar al público con gestos de sosiego. Comportamiento sobresaliente.

–Pues sólo tiene 23 años...

–Demostró una madurez y un saber estar en el ruedo que ya querrían para sí muchos veteranos. Gracias, Jorge.

–Tercer presidente del coso de Vera desde su refundación.

–La plaza de toros de Vera es la más antigua de Almería, más incluso que la de la capital. Pero se hizo con malos materiales, a mitad de los años 70 estaba prácticamente en ruinas y hubo que cerrarla. Permaneció 20 años abandonada pero los taurinos locales y el Ayuntamiento se pusieron manos a la obra y en 1996 reabrió sus puertas. El primer presidente fue Francisco Carmona; luego José Mª Ledesma y desde 2014, con algún intervalo sin serlo, yo.

–Creo que empezaste tu presidencia con gafe...

– ¡Ja, ja, ja! Los dos festejos que iba a presidir en la Feria de 2014 se suspendieron por la lluvia. Dos carteles buenísimos que no se pudieron dar. Para evitar que el gafe continuara, dejé de serlo hasta 2019, cuando me llamó el alcalde y me dijo que me había tocado otra vez. Y ya, hasta la fecha.

"En 1995 entré en Triturados Blanco Macael, cuyo presidente, Domingo Domenech, fue mi padre laboral”

–Siempre buenos toreros en la Feria de Vera.

–Mira, aquí han venido los mejores toreros de la historia. De los actuales: El Juli, Ponce, Morante, Manzanares, Cayetano, De Justo El Fandi, creo que todos los toreros de Almería... y las mejores ganaderías: Domecq, Torrestrella, Algarra, Zalduendo, Fuente Ymbro, Núñez del Cubillo...

–¿Qué le pasó aquí al Cordobés en los años 60?

–¡Ja, ja, ja! A punto de hacer el paseíllo, un gato negro cruzó el ruedo y él, supersticioso al máximo, dijo que no toreaba. Iba a entrar yo a la plaza y vi a toda la guardia civil del pueblo en la puerta por si había que detenerlo por negarse a torear. Finalmente lo hizo y realizó dos grandes faenas.

–Pero como en todas las plazas, la afición disminuye.

–No se ha sabido articular el relevo generacional; la afición cada vez es de más edad y la gente joven va poco a los toros. También influye la carestía de las entradas. Hay que abordar el tema en los foros y las peñas taurinas.

–Bueno, pero no sólo vivirás del sueldo de presidente...

–¡Ja, ja, ja! No sólo no tengo sueldo sino que me cuesta el dinero. Yo nací en Vera. Mis padres tenían una panadería en la zona del Barrio y en su Instituto estudié la FP de Administración y Gestión. Comencé a trabajar con mi hermano en la Renault de Mojácar; pero en 1991 me casé con Isabel, mi novia de toda la vida, desde el Instituto, y nos fuimos a vivir a Macael en unos años en que la industria del mármol no era como ahora. Los pedreros pasaban hambre.

"La Plaza de Toros de Vera es la más antigua de Almería; es un honor para mí ser presidente desde el año 2019”

–‘Triturados Blanco Macael’.

–Allí entré a trabajar como administrativo de la mano de Domingo Domenech a quien considero mi padre laboral. La empresa empezó con 10 trabajadores y una facturación de 100 millones de pesetas anuales y llegó a tener 65 trabajadores directos, unos mil indirectos, facturar 18 millones de euros y exportar carbonato caélico a medio mundo. Estuve allí 21 años de gerente y hace poco acepté la prejubilación.