La Agrupación de Cofradías de Almería tendrá nuevo presidente el 24 de octubre

Tras dos intentos baldíos de elegir nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Almería al comienzo el verano, el Presidente en funciones del citado organismo, con autorización del Delegado episcopal para las Hermandades y Cofradías, ha procedido a convocar Asamblea General extraordinaria de elecciones a la Presidencia de la Agrupación a celebrar el martes 24 de octubre a las 21 horas en primera y única convocatoria en la sede la Agrupación, debiendo procederse de conformidad con lo establecido por los Estatutos de la Agrupación y el Oficio enviado por el Delegado episcopal.

Para su normal desarrollo, ha quedado constituida la Mesa Electoral, integrada por: el Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías como presidente; Hermana Mayor de más edad como vocal; Hermano Mayor de menor edad como vocal; y secretario en funciones de la Agrupación.

Podrá optar a ser presidente de la Agrupación cualquier cofrade que reúna los siguientes requisitos: ser mayor de edad, católico practicante, haber concluido la iniciación sacramental cristiana y llevar una vida cristiana y apostólica acorde a la fe de la Iglesia católica.

También serán condiciones indispensables el residir en la ciudad de Almería, ser miembro de alguna Hermandad o Cofradía agrupada y haber pertenecido a su Junta de Gobierno o, en su defecto, a la de la Agrupación por un periodo no inferior a tres años. Igualmente, el candidato no podrá ejercer cargo directivo en ninguna Cofradía y, en caso de que lo ejerciera debe dimitir del mismo. El último requisito es no ejercer cargo en ningún partido político u organización sindical o patronal o ser autoridad política nacional, autonómica o local.

Los plazos del proceso electoral serán los siguientes: del 27 de septiembre al 10 de octubre: Presentación de candidaturas que lo serán al secretario por el propio candidato en la sede de la Agrupación, debiendo acompañar los documentos que justifiquen que cumplen los requisitos anteriormente citados. De conformidad con el Oficio del Delegado episcopal los candidatos no necesitan recabar avales de Cofradías.

Desde esa fecha hasta el día 18 de octubre se procederá a la reunión de la mesa electoral para resolver la admisión las candidaturas presentadas, y a la presentación de reclamaciones ante la mesa electoral. El día siguiente tendrá lugar la reunión de la mesa para resolver las reclamaciones, caso de haberlas, y se procederá a la proclamación definitiva de candidaturas. Por último, el martes 24 de octubre a las 21 horas, tendrá lugar la Asamblea General Extraordinaria de Elecciones a Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería.

Los votos necesarios para la elección serán: dos tercios en primera votación; mayoría absoluta en segunda; y mayoría simple en la tercera. En caso de empate, será elegido el de mayor edad. Y curiosa apostilla final: “Se ha de evitar todo lo que pueda asemejar la elección a una campaña electoral política. El programa de cualquier candidato será siempre el establecido por los Estatutos de la Agrupación”.