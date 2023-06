Las Cofradías de Almería, sin presidente

Corren tiempos convulsos para la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. Ya informábamos ayer que la reunión para elegir nuevo presidente transcurrió de la manera menos esperada: la votación dio como resultado un empate a 12 votos entre ambos candidatos, Manuel Cerejido y Fco. Javier Giménez y se registraron 2 votos en blanco. Era la tercera intentona de elegir presidente pos lo cual no hubo posibilidad de seguir votando, según marcan los Estatutos de la Agrupación. En su medio siglo largo de historia nunca se había producido una situación semejante por lo cual se produjo cierto desconcierto en la sede de la Agrupación.

Pero más chocante aún fue el siguiente paso dado por ambos candidatos. Primero Giménez y a continuación Cerejido hicieron uso de la palabra para presentar su renuncia a seguir compitiendo por la presidencia de la entidad. Giménez lo hizo de viva voz ante los presentes; pero esta mañana ha enviado a los hermanos mayores un amplio escrito del que extraemos los párrafos más significativos: “Uno de nuestros objetivos era actualizar unos Estatutos obsoletos para evitar situaciones de bloqueo como en la que se sumerge actualmente la Agrupación de Cofradías de nuestra ciudad”.

Más adelante añade: “En el día de ayer, nada más conocerse el resultado y vista la profunda división en la que tristemente se encuentran nuestras Cofradías, decidimos retirar nuestra candidatura en pos de la convivencia entre las Hermandades”. Y apostilla: “Hemos llevado por bandera la transparencia y la honestidad a pesar del conocimiento que teníamos de que ello podía jugar en nuestra contra como efectivamente ha sucedido”. Y finaliza así: “Somos un grupo de humildes servidores de la Iglesia que pretendía seguir avanzando y mejorando nuestra Semana Santa y Glorias”.

Cerejido argumentó que “pretendía unir las Cofradías y he logrado justo lo contrario”

Por su parte, Manuel Cerejido llevaba escrita su carta de renuncia en estos términos: “Retiro mi candidatura a la Presidencia de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, por motivos de coherencia con mis principios y mis propuestas, ya que lo que he pretendido y pretendo es unir a las Hermandades que conforman esta Agrupación y si con mi presentación he logrado lo contrario, no puedo seguir con ella. Muchas gracias a las Hermandades por escucharme, seguid trabajando por todas las personas que tenéis detrás”.

Giménez declaró que “vista la división en que se hallan las Cofradías, retiré la candidatura”

En definitiva, que las Cofradías de Almería se quedan ‘como ovejas sin pastor’. Ante ello, el consiliario de la Agrupación anunció que trasladaría las actas al Obispo para que él decidiera. Ayer intentamos contactar con Mons. Gómez Cantero quien nos escribió este mensaje: “Estoy en mi pueblo y no tengo cobertura”. Bajamos al siguiente escalón, Ignacio López Román, vicario general de la Diócesis, quien amablemente nos atendió: “Sentimos todos la situación insólita e inédita en que se encuentran las Cofradías. Cuando venga D. Antonio tendrá que buscar una solución adecuada. ¿Una gestora? Tal vez sea lo menos recomendable, dada la situación. Procede una reflexión, un diálogo sereno, un trabajo en equipo a partir de unos mínimos aceptados por todos para salir del atolladero”.