Berenguel, de penalti, le da el triunfo a La Cañada en el derbi con el Almería juvenil (2-3)

El derbi almeriense en la División de Honor Juvenil tiene esta temporada un claro dominador esta temporada. Tal y como sucediera en el encuentro de ida fue La Cañada el que volvió a hacerse con los tres puntos, volviéndose a imponer al Almería juvenil. Sergio Cantó adelantó a los rojiblancos, pero rápidamente Hamza igualó el partido y Fernando Sastre volvió a poner en ventaja a los unionistas a la media hora. Pero ya el segundo tiempo empató una vez más el choque y cuando todo apuntaba al reparto de puntos Berenguel, de penalti, le dio la victoria a los de la barriada almeriense.

Estaba de vuelta el derbi almeriense en la División de Honor Juvenil este domingo. El Almería juvenil y La Cañada volvían a verse las caras más de cuatro meses después. Lo hacían con el encuentro de ida, en el que los de la barriada almeriense lograron dar la gran sorpresa al golear a los rojiblancos, todavía muy presente. Si los unionistas querían tomarse la venganza de la dolorosa derrota sufrida allá por el mes de diciembre y que le complicó el objetivo de la Copa del Rey, los blanquinegros pretendían volver a imponerse a su rival. Pero poco tenía que ver aquel choque con el que iban a disputar este domingo.

Fueron los visitantes quienes gozaron de la primera ocasión del encuentro cuando tan solo se llevaban dos minutos de juego. Samu recibió un balón al espacio, dándosela a Juanjo López, quien probó fortuna con un disparo que se estrelló en un defensor. Prácticamente en la siguiente jugada respondieron los rojiblancos con una contr conducida por Ahmed, que finalizó con un disparo cruzado que le sacó el guardameta. Apenas un minuto más tarde la volvieron a tener los unionistas con un centro de Juanjo Linares que remató de cabeza Houssam, marchándose fuera por muy poco.

Sin embargo, el primer gol del encuentro no se hizo esperar mucho más. No se había cumplido el primer cuarto de hora cuando Sergio Cantó, con un disparo cruzado en el interior del área, adelantó a los rojiblancos, desatando la alegría en las filas locales. Más tarde intentó igualar el encuentro Hugo Manzano, pero su disparo se fue fuera. También probó fortuna Antonio Morales con un lanzamiento de larga distancia que sacó el meta Jesús Castaño de puños.

Hamza iguala con rapidez

Aunque no tardaron los cañaeros en igualar el encuentro. No se habían completado los primeros veinte minutos cuando Hamza recuperó el balón a escasos metros de la frontal. El extremo se la dio a Juanjo López, quien se la devolvió y el hispanomarroquí no perdonó para poner el uno a uno en el marcador. Ambos equipos volvían a la línea de salida con todavía mucho tiempo por delante. Respondió Fuentes con un disparo de larga distancia, pero se acabó estrellando en un jugador rival.

No obstante, los de la barriada almeriense también la tuvieron en una de las siguientes acciones con un saque de banda que realizó Raúl Morales y remató con la testa Javi, si bien es esférico se marchó por encima del marco rojiblanco. También apretaba el conjunto dirigido por Zeus Carmona, teniendo que salir de su portería Moi Lara para despejar el balón antes de que Houssam lo pillara en una peligrosa posición. Estaba siendo un choque de ida y vuelta. Así, la siguiente la protagonizaron los cañaeros con una nueva ocasión de Juanjo López, a centro de Raúl Morales, que tocó en un defensor.

Y justo la siguiente ocasión fue para los locales. Fernando Sastre jugó en corto una falta para Ahmed, quien probó fortuna con un disparo raso que acabó perdiéndose por línea de fondo. Pero justo nada más llegar a la media hora apareció el propio Fernando Sastre para con un disparo cruzado casi desde la frontal mandar el balón al fondo de las mallas y adelantar de nuevo a los rojiblancos. Le estaba costando a los visitantes generar ocasiones en estos momentos.

Todo ello cuando Juanjo Linares tuvo el tercero en una combinación con Sergio Cantó, pero ante la salida del portero y casi llegando a línea de fondo la picó y el balón se marchó por encima de la portería. Con la mínima ventaja para los rojiblancos, quienes estaban cortando su dinámica negativa, ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios. Ganaba el conjunto unionista, pero ni mucho menos estaba el duelo decidido aún.

Nada más regresar de vestuarios avisaron los rojiblancos con un centro de Abarca que se marchó por encima de la portería. También probó fortuna Juanjo Linares, pero detuvo el guardameta sin excesivas complicaciones. Mientras, la siguiente la tuvo Houssam en un barullo en el área, pero no le pegó bien y atrapó el guardameta. Les estaba costando a los cañaeros probar al meta rival, pero en el 53' la tuvo Raúl Morales con un remate a centro de Hamza que despejó de puños Jesús Castaño.

Por su parte, los rojiblancos continuaban gozando de nuevas ocasiones. Así, superada la hora de juego Houssam la tuvo una vez más, pero su disparo se estrelló en un defensor. Mientras, Juanjo Linares también lo intentó con un tiro entrando al área que detuvo Moi. Pero cuando menos peligro estaban creando los visitantes Javi apareció para con un potente disparo cruzado igualar el derbi almeriense, desatando la euforia entre los seguidores del conjunto que dirige Sergio Criado.

Ni mucho menos se rindieron los rojiblancos, quienes continuaron gozando de diversos acercamientos como un centro pasado de Robledillo al que acabó llegando Ahmed. A falta de un cuarto de hora escaso probó fortuna Miguel Molina, quien llevaba tan solo unos minutos sobre el terreno de juego, pero su tiro lo taponó un defensa. Poco después pudo tener una buena ocasión Sergio Cantó, pero apenas rozó el balón en su disparo.

Por su parte, los visitantes también gozaban de sus ocasiones. De esta manera Mario Polo, jugador cadete que salió desde el banquillo, lo intentó con un tiro que acabó perdiéndose por línea de fondo. Poco después el cañaero Raúl López botó un saque de esquina que acabó convirtiéndose en un contraataque local que finalizó Ahmed con un disparo que mandó a las nubes. Sin embargo, apenas unos minutos más tarde acabaría teniendo lugar la acción que marcaría el partido.

A escasos cinco minutos del final Hamza se plantó solo ante el guardameta, pero cuando lo tenía todo de cara para hacer el tercero su disparo lo estrelló en el cuerpo del portero. Sin embargo, al futbolista blanquinegro le cayó de nuevo el balón y en un forcejeo con Torres fue derribado, señalando el colegiado la pena máxima. Berenguel, el capitán de La Cañada, no perdonó desde los once metros y adelantó en el marcador a los de la barriada almeriense.

Durísimo golpe para los rojiblancos, que por segunda semana consecutiva estaban viendo como su rival le daba la vuelta al partido en los últimos minutos. Houssam estuvo cerca de igualar de nuevo el derbi, pero Moi Lara sacó una mano magistral para evitar el tanto del empate. Los locales comenzaban a desesperarse al estar sufriendo una nueva derrota ante sus vecinos. En el descuento, que llegó a superar los diez minutos, lo intentó Pol Marce al botar una falta lateral, pero detuvo el portero.

Y la última ocasión la protagonizaron los cañaeros con un disparo de Mario Polo, que tuvo el cuarto en sus botas, que se marchó por encima del marco del conjunto rojiblanco. No varió más el marcador y los de la barriada almeriense acabaron llevándose los tres puntos una vez más en el derbi. Un triunfo que además era el primero que lograban a domicilio desde que Sergio Criado tomara las riendas del equipo. Por su parte, los rojiblancos sufrieron su segunda derrota consecutiva en el Francisco Pomedio y encadenan siete jornadas sin conocer la victoria. La próxima semana La Cañada cerrará el curso recibiendo al colista Melilla y el Almería juvenil visitando al líder Sevilla, único equipo que permanece aún invicto.