Remontada del Almería B frente al Málaga City para dejar casi sellado su billete para el play off (1-2)

No es un triunfo cualquiera el logrado este domingo por el Almería B, que tuvo que remontar en su visita al Málaga City para llevarse los tres puntos. Los goles de Rachad a pase de Aarón, en la primera mitad, y de René Pérez tras asistencia de Cantón, en la segunda parte, permite a los rojiblancos darle la vuelta al gol inicial de Nico. Una victoria con la que el conjunto dirigido por Alberto Lasarte podría certificar esta misma tarde su billete para el play off, para lo que le bastaría que el Motril no ganase al líder Juventud de Torremolinos.

Después de ver cortada su racha la pasada jornada al caer en el Anexo frente al Real Jaén, los rojiblancos viajaban hasta tierras malagueñas para enfrentarse a uno de los equipos de la zona baja de la tabla. Los almerienses afrontaban la cita con el claro objetivo de reencontrarse con la victoria y sumar tres nuevos puntos con los que estar más cerca de certificar su presencia en el play off. Algo que podía ser matemático este mismo domingo si el Motril no logra imponerse al líder Juventud de Torremolinos en el Escribano Castilla.

Dos novedades introdujo Alberto Lasarte en el once que puso en liza con respecto al que sacó contra los jienenses. En esta ocasión salió de inicio en el eje de la zaga Paco Sanz, quien regresaba con el filial tras sus últimas convocatorias del primer equipo, y como referencia ofensiva volvió Rachad después de que la pasada jornada se quedara en el banquillo. Y cuando apenas se habían disputado los dos primeros minutos fue el propio Paco Sanz quien tuvo la primera ocasión del encuentro. El central madrileño remató con la testa un saque de esquina botado por Aarón, pero acabó despejando el guardameta.

Aunque no tardaron en responder los malagueños con un disparo de Arreola que tocó en un defensor. Pero apenas un minuto después los locales consiguieron adelantarse en el marcador. Centro de Arreola desde el costado zurdo y Nico remató de cabeza, aprovechando que René Pérez no saltó a despejar, para mandar el balón al fondo de los mallas. Los rojiblancos trataron de reaccionar, probando fortuna el propio René Pérez con un disparo casi desde el centro del campo que desvió el portero a saque de esquina.

Rachad empata el partido

Sin embargo, el tanto del empate almeriense no se hizo de rogar mucho más. Ni siquiera se había llegado al primer cuarto de hora cuando Rachad, el máximo del conjunto indálico, no desperdició el pase lineal de Aarón dentro del área para batir a Álvaro e igualar el encuentro. No se conformaron con el empate los rojiblancos, quienes comenzaron a buscar el segundo. De esta manera, probó fortuna Hugo Neves con un disparo desde la frontal que tocó en un defensa, cayéndole el balón posteriormente a Joan que tiro sin excesiva fuerza y detuvo el portero.

Más tarde lo intentó Cantón, pero su disparo se marchó demasiado alto. Por su parte, en el 22' la tuvieron los malagueños en las botas de Albertillo a centro de Arreola, pero Bruno atrapó con facilidad su remate. Antes de que se cumpliera la media hora la tuvo el local Luismi con un disparo desde la frontal que se fue fuera cuando buscaba la escuadra. Respondieron los almerienses con un tiro de Hugo Neves, pero el esférico una vez más se marchó fuera.

Ambos equipos estaban gozando de ocasiones, aunque sin ser capaces de hacer el segundo. Superada la media hora Nico pudo hacer doblete, pero ahí estuvo Bruno para evitar que los malagueños se volvieran a poner en ventaja. Más tarde lo intentó Peñalver, deteniendo una vez más el meta Álvaro. Más clara la tuvo Rachad ya en el descuento. El hispanomarroquí remató de cabeza un medido centro de Luis Lara, quien previamente había realizado un recorte, si bien el guardameta sacó de puños. Con la igualada en el luminoso ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Nada más reanudarse el juego los rojiblancos tuvieron su primer acercamiento con un centro raso de Hugo Neves que detuvo el portero. Minutos más tarde lo intentó el luso tras rematar un centro desde la derecha, pero una vez más el balón acabó perdiéndose por línea de fondo. Y por muy poco no llegó el segundo en el 51' en una combinación entre Hugo Neves y Rachad, quien pisando casi línea de fondo disparó y un defensa tuvo que sacar el balón casi sobre la línea.

Respondieron los malagueños con un disparo desde la frontal de Leo, pero su tiro se fue fuera. Minutos más tarde la tuvieron los visitantes de nuevo con un disparo de René de larga distancia que también se fue fuera. Superada la hora de juego también la tuvo Joan al rematar dentro del área un centro de Cantón, si bien la ocasión se acabó perdiendo por encima del marco local. Las principales ocasiones estaban teniendo color rojiblanco, buscando Rachad el gol en el 64' con un tiro que detuvo el guardameta.

De tanto intentarlo los almerienses acabarían teniendo su premio y a veinte minutos del final René Pérez remató dentro del área un pase de Cantón para darle la vuelta al marcador y poner en ventaja a los rojiblancos por primera vez en el partido. Aunque el conjunto indálico no se conformó con el resultado y más tarde Hugo Neves intentó lograr el tercero con un disparo que se fue fuera. El encuentro ni mucho menos estaba cerrado y en el minuto 81 pudo llegar un buen susto después de que a Bruno se le escapara el balón cuando parecía que había atrapado el balón colgado desde la esquina, pero acabó despejando la zaga visitante.

En los últimos minutos la tuvo Joan, pero su disparo lo desvió el portero. Los rojiblancos continuaban demostrando que no se conformaban con la mínima ventaja. Así, en el descuento Aarón la tuvo en una falta lateral, pero su compañero Marsu la acabó sacando cuando parecía que el balón iba a las manos del guardameta. Poco después la tuvo Loren hasta en dos ocasiones para hacer el tercero, primero con un disparo que el portero evitó el tanto con una gran estirada y luego al estrellar el balón en el larguero con un remate de cabeza en un saque de esquina botado por Aarón. Pero los tres puntos acabaron viajando a tierras almerienses y los rojiblancos consiguen un importante triunfo con el que casi certifican de manera matemática su presencia en el play off. El próximo miércoles el Almería B recibirá al colista Atlético Melilla.