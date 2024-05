El Ejido, contra el alojamiento de migrantes en un hotel de la ciudad: "Estamos desbordados"

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mostrado este jueves su “rotundo rechazo a la decisión de la Subdelegación de Gobierno de alojar inmigrantes irregulares en las instalaciones de EjidoHotel procedentes de Canarias, que llegarán desde El Toyo al municipio este viernes, para lo que se han contratado 200 camas”.

Góngora se ha mostrado “muy preocupado” y ha hecho hincapié en que se trata de una decisión “irresponsable” por parte del subdelegado del Gobierno, José María Martín que, además, “es ejidense y conoce nuestra situación” y se ha preguntado ¿qué ha hecho ante esta acción?”. A su juicio, “el subdelegado ha sido desleal con este alcalde y con sus vecinos”. “Ha actuado con ocultismo y a espaldas del Ayuntamiento y de los ejidenses”. “Ya no hablamos de la dejadez o la falta de medios para frenar la inmigración, a lo que el Gobierno de España nos tiene acostumbrados sin tener en cuenta las necesidades especiales que requiere El Ejido, sino que es una medida fruto de una acción concreta del Gobierno, que va en contra de favorecer la cohesión, la integración y la convivencia en El Ejido, algo en lo que el Ayuntamiento y la práctica totalidad de la sociedad ejidense llevamos trabajando años, tirando por tierra todo nuestro trabajo”.

El alcalde ha insistido en que “no me puedo quedar callado ante una situación que nadie en El Ejido va a entender y estoy en mi deber de exigir al Gobierno que rectifique esta decisión que rema en sentido contrario a lo que necesita este municipio” y ha avisado de que El Ejido “no puede soportar más presión migratoria ya que la capacidad de acogida está desbordada”.

El municipio tiene la tasa más alta de inmigración de España. “Tenemos 90.003 habitantes y un 32.5% de población extranjera, lo que supone más de 29.100 extranjeros y una estimación de más de 4.000 irregulares con carácter permanente. Por eso estamos en total desacuerdo con esta postura y lo manifestamos rechazando el traslado de inmigrantes en situación ilegal a una zona de las más congestionadas por la inmigración ilegal de España”. Se han contratado 200 camas y mañana viernes llegarán los primeros 150.

Con estos datos, el alcalde ha subrayado que “sumamos 27 kilómetros de costa siendo punto de entrada de inmigración ilegal, con mafias que actúan con impunidad con las llamadas ‘narcolanchas’ y recibiendo pateras, a lo que tenemos que hacer frente a diario con una falta total de efectivos y medios terrestres, marítimos y aéreos”. Por eso “he solicitado por escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, una reunión para abordar todas estas cuestiones y un refuerzo de medios, de quien no hemos tenido respuesta”.

Una falta de inversiones y fallos de las políticas migratorias que también se traducen en la ausencia de ayudas y financiación por parte de la Subdelegación del Gobierno para impulsar políticas transversales que ayuden a la convivencia.

Apuesta decidida por la integración

Durante su comparecencia, Francisco Góngora ha puesto el acento en que “a pesar de todas estas dificultades económicas y de la falta de apoyo de la Subdelegación del Gobierno y del Gobierno de España, en el lado contrario, el Ayuntamiento de El Ejido sí apuesta decididamente por la integración, ya que entendemos que es el único camino posible, por lo que llevamos años esforzándonos y haciendo un trabajo transversal serio y humilde en el que están implicados empleadores, educadores, sanitarios, servicios sociales, colectivos culturales y sociales, empresas o cubes deportivos, casi el 100% de la sociedad ejidense, junto a otras administraciones como la Junta de Andalucía para favorecer la convivencia y fomentar la cohesión, a través de una labor seria, eficaz, sin hacer ruido, sin buenismos, partidismos, ni electoralismos”.

Estas acciones han consistido en la creación del Consejo Municipal de la Integración; cursos de formación en ciudadanía, para dar a conocer ordenanzas, costumbres o normas de convivencia, entre otras; formación en lengua española; talleres con mujeres inmigrantes; programa ERACIS 'Cuidando El Ejido'; Programa Eracis +, orientado a la formación en empleo, mejora del hábitat y trabajo en red; programa de rehabilitación de bloques de viviendas ( ARRU); Centro de Integración en Las Norias; Oficina de Atención a Inmigrantes; y Elaboración de informes de vivienda y arraigo con objetividad.

También se está haciendo un trabajo muy riguroso en la erradicación de infraviviendas y chabolas. “Hasta la fecha hemos demolido más de 1.200 chabolas, identificándose a todos sus moradores de los que el 70% estaban en situación irregular y solo el pasado año 2023 actuamos en 71 okupaciones o intentos de okupación, y el 97% de las personas identificadas era personas extranjeras (28% en situación irregular)”.De forma paralela, “tramitamos expedientes de inhabitabilidad e insalubridad que nos están permitiendo llegar al desalojo y al derribo de asentamientos ilegales para evitar marginalidad, inseguridad, suciedad y proyectar una mala imagen”. Además de la implantación de un sistema de videovigilancia y del grupo operativo GOAP de apoyo y prevención para la seguridad ciudadana.

“En El Ejido exigimos una inmigración legal, ordenada, ajustada a la empleabilidad, a la capacidad de acogida, a reforzar los servicios, a articular un municipio para tener un lugar donde puedan vivir nuestros hijos y nuestros nietos”. “Todo lo demás es retroceder y tensionar a una ciudad que ya ha tenido problemas graves y ha sufrido mucho, por lo que se nos ha estigmatizado durante años. Nos hemos dejado el alma en recuperar la buena imagen de El Ejido”.

En esta línea, Góngora ha señalado que “yo no esperaba esto” y se ha preguntado “¿dónde está ahora el PSOE de El Ejido?, ¿dónde está el PSOE de Almería? Y, ¿dónde está el subdelegado del Gobierno?”. El alcalde lo ha dicho muy claro, “el Gobierno no cuenta con El Ejido, ni con los ejidenses ni con sus representantes. Tenemos que remar todos en la misma dirección en política de inmigración, es algo clave, no tomar decisiones a espaldas del Ayuntamiento mostrando deslealtad institucional como ha sido el caso”. El Gobierno debe destinar el dinero que viene de Europa, en vez de a alquilar hoteles en los centros de las ciudades, a articular el territorio y a hacer políticas serias para la cohesión social, construyendo centros de internamiento, firmando convenios de repatriación, tramitando expedientes de expulsión y, para no generar el efecto llamada, devolver a esos inmigrantes dignamente a sus países de origen, salvo los que puedan trabajar aquí legalmente con su contrato debajo del brazo”.

Por último, ha exigido al Subdelegado del Gobierno que “rectifique este traslado que además se va a prolongar durante al menos un año”, y que “lleven a estos inmigrantes a lugares que no tengan la presión migratoria que ya tenemos nosotros”.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha querido puntualizar las declaraciones realizadas por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en las que afirmaba que el Ejecutivo central va a trasladar a “200 migrantes ilegales” a un nuevo recurso en dicho municipio.

A este respecto, desde la SEM se informa, en primer lugar, de que, mientras la ocupación actual del Hotel Cabo de Gata es de 274 personas, únicamente se van a trasladar a un recurso de nueva apertura en El Ejido un total de 114.

Se trata “en su totalidad” de personas con manifestación de voluntad de solicitud de protección internacional, que están pendientes de la formalización de su petición como solicitantes de asilo en la provincia.

Por lo tanto, ni son 200 las personas, ni son ilegales, sino que se trata de solicitantes de protección internacional que no pueden ser expulsados del país mientras no se resuelva su solicitud. Por otro lado, hay que destacar que de los 114, unos 55 son malienses, personas que, en todo caso, reciben una respuesta positiva a su solicitud al ser nacionales de un país en guerra.

Finalmente, desde la Secretaría de Estado de Migraciones se recuerda que el sistema de acogida cuenta con una red de recursos distribuidos por toda la geografía española y, de hecho, son más de 300 los municipios que, actualmente, acogen a personas que se encuentran dentro de dicho sistema.