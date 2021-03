Alemán niega las comisiones para mediar en ElSur

El que posiblemente fuese el día más esperado entre los señalados para las declaraciones de los acusados del caso ‘Poniente’, ha tenido lugar. Este miércoles el exinterventor accidental del Ayuntamiento de El Ejido, José Alemán, respondía a las preguntas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, de los abogados del resto de investigados y de su propio letrado -no así el caso de los del Consistorio e IU-, para negar cualquier tipo de cobro de comisiones por ser el “facilitador” de las empresas subcontratadas por ElSur. El que fue señalado en su día como presunto ideólogo de la trama para saquear las arcas municipales ejidenses a través de esta empresa mixta, participada en un 70% por Abengoa, capeaba con verbo y elocuencia los diferentes envites a lo largo de cuatro intensas horas en los que los momentos más broncos venían derivados de las cuestiones de la Abogacía del Estado.

“Niego que haya ayudado en ningún momento a Juan Antonio Galán -uno de los empresarios acusados en el denominado caso ‘Poniente’- o a cualquier otra empresa a tener relaciones con ElSur”, manifestaba Alemán. Gran parte del interrogatorio venía marcado por su supuesta relación con mercantiles investigadas en la causa y la facturación realizada a las mismas a través de su empresa, ‘Sistemas de Dirección’, insistiendo en si cobró comisiones para favorecer a las mismas, algo que sería negado una y otra vez, sosteniendo en que únicamente llevó a cabo diferentes labores de asesoría, cobrando siempre “con IVA”.

Alemán, quien declaraba frente a una mesa repleta de documentación que no cesaba de consultar a lo largo del interrogatorio, respondía con un “no” a pregunta directa del fiscal Jesús Gázquez sobre si “cobró comisiones a través de Sistemas de Dirección” por “facilitar” supuestamente las “relaciones comerciales” entre las subcontratas y Elsur, sociedad con la que se habrían detraído 71,5 millones de euros de las arcas públicas de El Ejido a través de “sobrefacturación” por parte de este entramado. “Eso queda clarísimo; no he cobrado ni un solo euro del Ayuntamiento de El Ejido ni de Elsur”, aseveraba cuando la Abogacía del Estado le preguntaba si Sistemas de Dirección, empresa de la que era administrador único, “cobraba en definitiva” del ayuntamiento ejidense “a través de las concesionarias”. Al tiempo, rechazaba otra de las imputaciones, “haber ayudado a cualquier empresa a tener relaciones comerciales con Elsur”.

Al ser interpelado sobre la autorización municipal de esta actividad al margen de su cargo como interventor municipal, subrayaba que este cargo lo ocupaba de forma accidental y que el suyo era el de jefe de área de Hacienda. “Era conocido por todos los equipos de gobierno que han estado que tenía un despacho profesional y realizaba asesoramiento. Era consentido por las corporaciones municipales”, respondía.

Insistía en este consentimiento y en que los distintos concejales de Hacienda y alcaldes bajo cuyo mando trabajó conocían este punto, así como que para que no se “fuera del Ayuntamiento, aceptaban que tuviera un despacho profesional”.

Con respecto al presunto ‘cabecilla’ de uno de los grupos empresariales de la trama, el Grupo Amate, vinculado al que fuera director de Producción de Elsur, José Amate, limitaba a “dos facturas puntuales” por “58.000 euros” la relación comercial con Sistemas de Dirección “porque me pidió como auditor en 2005, en plena inspección de Hacienda, que le dijera qué riesgo tenía”. “Mi relación con Amate no era buena, no era como con Galán”, puntualizaba.

También sería tajante al negar su participación en las subcontratas que realizaba ElSur, incidiendo en que en 2009 llegó una crisis severa que provocó un descenso “de un mes para otro” del 40% en los ingresos del Consistorio, lo que provocó que se plantease un recorte en los contratos de ElSur para “que fueran despedidas el menor número de personas posible”.

En este ámbito es el que enmarcaba conversaciones grabadas durante la investigación, como las mantenidas con su “amigo” Galán -al que “no le facturaba” desde un año antes-, defendiendo que en aquella época fueron muchos los que contactaron con él, el alcalde y otras personas para saber si tendrían para abonar las nóminas de sus trabajadores en esta “situación desesperante”.

Sobre los hermanos Lirola, también acusados, incidía que los asesoró a lo largo de varios años en la compra-venta de la empresa Ejido Medio Ambiente, y recalcaba que todos los pagos que hacía el Ayuntamiento tenían “tres claveros, el alcalde, la tesorera y el interventor” tal y como marcaba la ley, así como que todos llegaban con sus preceptivos informes.

En cualquier caso, mantenía que con el método de cálculo del canon de ElSur era “imposible cualquier sobrecoste”. “El único incremento era el del IPC, era numéricamente imposible que ElSur sobrefacturara al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento pagara ese sobreprecio. Los costes de las subcontratas jamás entraron”, concluía.