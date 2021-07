Almería condena el crimen de Isaac López, el joven madrileño con Síndrome de Asperger

Almería ha recordado hoy a Isaac López, el joven de 18 años con Síndrome de Asperger que venía siendo acosado y vejado desde hacía meses por su condición y que fue asesinado a puñaladas el pasado 14 de julio por una banda latina en Madrid. La Plaza Vieja ha sido el lugar elegido por Asperger Almería para condenar este crimen y guardar un minuto de silencio en su memoria, sólo roto por los aplausos finales.

La presidenta de la asociación, Amparo García, ha leído previamente un Manifiesto denunciando que “se está sembrando odio en nuestra sociedad, se está sembrando intolerancia, violencia y exclusión, y estos son los frutos que recogemos”.

“El Síndrome de Asperger” -ha añadido- “es una discapacidad invisible, por ello, debemos prestar especial atención a las señales que indican que algo está sucediendo. Es nuestro deber como sociedad. Debemos denunciar la violencia y el acoso que sufren las personas en el espectro autista, especialmente aquellas cuyas dificultades no son evidentes”.

Los concejales Paola Laynez, María del Mar García Lorca y Juanjo Alonso han participado en esta concentración sumándose así al la demostración del rechazo de la sociedad almeriense a hechos como este. También han estado presentes, entre otros, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación y de la oposición municipal, así como de diferentes asociaciones de personas con discapacidad y del espectro autista.

La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha mostrado las condolencias de la ciudad a la familia del joven cantante de reggaeton y rap y a todas las asociaciones que conforman Asperger España y ha reiterado el compromiso municipal de “aprender cada día para que la inclusión sea una realidad y de informar y mostrar a los almerienses las muchas posibilidades de vivir y convivir con quienes son diferentes. Crecer juntos, aprender juntos es la mejor fórmula para limar diferentes”, ha señalado.

“Hoy nos hemos reunido aquí”, -ha añadido- “para condenar la sinrazón que ha provocado la muerte del joven Isaac a manos de quienes no entendieron su forma de ser y, lo que es peor, no quisieron entenderla. Pero también nos reunimos para sensibilizar a la sociedad almeriense, para enseñar a los demás qué es Asperger, para conocer un poco más cómo actúa una persona con este síndrome y cómo podemos actuar nosotros con ella. Nos queremos comprometer con las más de 200 familias reunidos entorno a Asperger Almería a no dejarlas solas”.

A su juicio, “somos más los que rechazamos la violencia y la sinrazón y somos más los que queremos trabajar por la inclusión real y efectiva de todos en nuestra sociedad, independientemente de las capacidades de cada uno, de su forma de pensar o de comportarse ante la vida” y ha recordado que Almería fue una de las primeras ciudades y provincias en presentar y aprobar una moción para reconocer la discapacidad social de quienes padecen Asperger.

“Y queremos seguir siendo primeros. Primeros en aprender de los demás, primeros en comprender a quienes son diferentes y primeros en aceptar y crecer con ellos para, entre todos, abanderar una ciudad cien por cien inclusiva. Porque queremos entender, aprender y conocer a quien es diferente para compartir, añadir e incluir. Nunca apartar”, ha concluido.