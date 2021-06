Almería reconoce la labor de Juan Megino dándole su nombre a la avenida del desdoblamiento

Almería reconoce la labor de Juan Francisco Megino López como alcalde de la ciudad entre los años 1995 y 1999 dando su nombre al segundo tramo de la avenida de Granada, entre la rotonda con la carretera de Ronda y la que conecta con la carretera de Huércal de Almería. Es del desdoblamiento de la N-340, que a Megino, en su útima etapa como concejal de Urbanismo, le costó sudores conseguir, que él ha recordado como un "calvario".

En un acto con la presencia del también ex alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (el ex alcalde Fernando Martínez ha excusado su presencia por motivos laborales); la Corporación actual, parte de la de 1995, cuando fue elegido regidor; el presidente de la Diputación y también concejal del Ayuntamiento de Almería, Javier Aureliano García, el parlamentario andaluz Ramón Herrera, familiares y amigos, el ex alcalde Juan Megino ha descubierto la placa de la avenida que desde hoy lleva su nombre entre los aplausos de los congregados y las notas de los himnos de Almería, Andalucía y España interpretados por la Banda de Música de la Ciudad de Almería.

Con palabras de gratitud, Megino ha agradecido el gesto y también la “sensibilidad” a la hora de escoger esta avenida para que lleve su nombre. Una avenida (hasta ahora Carretera de Granada) por la que, ha dicho, entró en Almería por vez primera hace 50 años para, como médico, hacer una sustitución de un mes en la Bola Azul. Un periodo que se ha prolongado hasta hoy, ha apuntado este servidor público que fue también concejal de Urbanismo en la Corporación de 2003 y hasta 2011. Megino se ha referido a la construcción del ahora bulevar y avenida que sustituyeron a la carretera original como “un calvario” debido a los problemas que se sucedieron a la hora de poder desarrollarse como una infraestructura moderna.

Espacio de encuentro

Esta avenida es hoy, ha subrayado el ex alcalde, un “espacio de encuentro, de entrada, de salida, de paso de mucha gente en la ciudad”, por lo que ha reiterado el agradecimiento a la sensibilidad de Fernández-Pacheco y la corporación actual a la hora de renombrarla como ‘Avenida del alcalde Juan Francisco Megino López’.

Un nombramiento que, tal y como ha subrayado el actual regidor, “no sólo es un merecido reconocimiento a la persona de Juan Megino y a su labor como alcalde, sino también un reconocimiento a la normalidad institucional y un modo formal de reforzar la confianza y el crédito de la institución municipal”.

No en vano, ha insistido, Almería incorpora a su callejero el nombre de una persona que, a lo largo de su trayectoria como servidor público, ha demostrado siempre un compromiso indudable con el futuro de Almería”.

Orgullo almeriense

Ramón Fernández-Pacheco ha recordado cómo durante el mandato de Megino, Almería consiguió ser designada sede de los Juegos Mediterráneos celebrados en 2005, un hito histórico para la ciudad y que vino a marcar “un antes y un después no sólo en el capítulo de infraestructuras deportivas de Almería, sino en un positivo incremento de la autoestima y el justificado orgullo por el buen trabajo del conjunto de la sociedad almeriense”.

El actual alcalde ha señalado que a todos los regidores de las corporaciones democráticas les une “la convicción de que la Alcaldía sólo puede desarrollarse desde la vocación de servicio público y gobernando para todos los almerienses, con independencia del sentido de su voto”.

Y ha nombrado a Santiago Martínez Cabrejas, Fernando Martínez, el propio Juan Megino y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, “referentes de la política municipal almeriense”, en un acto en el que el homenajeado ha tachado de “casualidad” que llegara a ser munícipe y alcalde, y ha querido agradecer el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento y a quienes fueron sus compañeros de Corporación por dar lo mejor de su persona en el servicio público.