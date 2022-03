Casi 300 escuelas infantiles de Almería pedirán en Madrid escolarización con fondos Next Generation

Escuelas Infantiles Unidas convoca, junto a otras organizaciones regionales, en el marco de FENACEIN (Federación Nacional de Centros de Educación Infantil) una manifestación nacional para el próximo domingo 6 de marzo en Madrid. Será a partir de las 12:30 horas y está convocado todo el sector nacional de la Educación Infantil de 0 a 3 años; ya que la situación es similar en la mayoría de comunidades. Es decir, un alto número de plazas vacías porque las familias sin recursos, o con ingresos medios, no se pueden permitir escolarizar a sus hijos. De la provincia de Almería acudirán unas 270 escuelas.

Por eso, "ante este alto número de plazas vacías, no entendemos que el Ministerio de Educación siga desoyendo continuamente a los profesionales y se empecine en crear nuevas plazas, cuando no se cubren las ya existentes. El problema no es de plazas, es de apoyo a las familias. De ahí que pidamos que el destino de los fondos europeos NextGeneration para Educación Infantil sea para ayudar a las familias que, principalmente por falta de recursos, no pueden escolarizar a sus hijos ya que con sus rentas medias reciben pocas bonificaciones", apuntó Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

Esto supondría un paso de gigante hacia ese objetivo que lleva décadas planteándose de una Educación Infantil gratuita y universal. Hay que remarcar también que, en el diseño de esta convocatoria de fondos europeos para Educación Infantil, un objetivo primordial es ayudar a las pymes del sector y al empleo femenino. "Si se destinan los fondos europeos a nuevas plazas, no sólo no se ayuda a la escolarización, sino que supone un perjuicio enorme para las empresas que forman el sector en España. Sólo en Andalucía, hay 15.000 puestos de trabajo de casi 2.000 pymes, casi todas formadas por mujeres, que estarían en peligro", comentó la presidenta Uncala.

Además el planteamiento que desde algunas comunidades se está haciendo de escolarizar a los niños de 2 años en los colegios públicos atenta contra la infancia y causaría un grave perjuicio a los bebés. Escuelas Infantiles Unidas ha promovido estudios, datos y planteamientos reales sobre las necesidades del primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía, que era la financiación de las plazas actuales (que cuentan con un 30% de vacantes en la actualidad), aumentando las bonificaciones a las familias. Hay que recordar que para acudir gratis a las escuelas infantiles hay que estar por debajo del umbral de la pobreza en Andalucía y las familias mileuristas, en la que trabajan ambos progenitores, reciben una ayuda mínima y no pueden escolarizar.

"No entendemos que desde Madrid nos impongan un modelo de nuevos centros, cuando tenemos el 30% de los actuales vacíos. Y no sólo por la baja natalidad, sino por la falta de recursos de las familias. Además, estos procesos que se abren ahora no derivarían en plazas propiamente públicas, ya que no estarían bajo gestión directa de la Administración", asegura la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas. Las organizaciones del sector de la Educación Infantil 0-3 años de FENACEIN presentaron un informe al Parlamento Europeo, donde se denunciaba que la gestión del Ministerio de Educación de los fondos Next Generation no se podría justificar con la creación de plazas nuevas. Ya que de esta forma, ni se logra aumentar la escolarización, ni se apoya a las pymes, ni al empleo femenino.

Por todo esto, que se cree una reivindicación más que razonable, Escuelas Infantiles Unidas convoca esta manifestación nacional, junto al resto de integrantes de FENACEIN, el próximo 6 de marzo en Madrid, para la que se espera una gran afluencia, y para la que ya se están organizando viajes.

ASOCIACION DE ESCUELAS INFANTILES UNIDAS

Escuelas Infantiles Unidas nace con el objetivo de mejorar nuestra situación y en representación de todos los Centros de Educación Infantil conveniados de Andalucía. Actualmente está compuesto por 574 centros de Educación Infantil y 30.595 plazas autorizadas de 0 a 3 años. Su objetivo es dar voz a las Escuelas Infantiles ante la Junta de Andalucía, para defenderlas y apoyarlas y conseguir las mejoras que llevamos años esperando.

Entre sus principales objetivos está facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres de los alumnos. Además, trabaja y vive la educación para ofertar un servicio de CALIDAD dónde el juego es el camino y la felicidad de los más pequeños nuestro objetivo. Les ayudamos a aprender, a comer, a escuchar, a compartir y a relacionarse con el mundo y las personas que les rodean y nada nos produce más felicidad que conseguirlo.