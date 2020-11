Los contagios no paran de crecer en toda Andalucía día a día. Eso ha provocado que en la comunidad ya haya 112.877 casos activos de coronavirus. Es decir, personas que están infectadas por el SARS-CoV-2 en estos momentos. De todos ellos Almería tiene 5.001. Es la cifra más alta en toda la pandemia. En el resto de provincias hay 9.552 en Cádiz, Córdoba tiene 10.571, Granada 27.091, Huelva 5.098, Jaén 12.437, Málaga 11.772 y en Sevilla hay 31.355.

Por distritos sanitarios, el del Almería capital tiene 2.177 casos activos; el del Poniente tiene 1.533; y del Levante-Alto Almanzora acumula 1.252 casos activos.

En total hay 78 municipios de Almería que tienen al menos un caso activo. Cabe recordar que el número de casos activos es el número total de casos diagnosticados menos los que ya figuran como curados y restando también los fallecidos. No siempre coincide con el número exacto de personas que continúan infectadas debido a que suele existir retraso a la hora de notificar las altas, pero la cifra es muy similar a la cifra real. Estos son todos:

Los cinco con más infectados: Almería capital (1.744), El Ejido (504), Roquetas de Mar (455), Adra (298) y Huércal-Overa (221).

Más de 100 casos activos: Albox (129), Vícar (128), Huércal de Almería (115), Cuevas del Almanzora (106), Vélez-Rubio (102) y Níjar (100).

Albox (129), Vícar (128), Huércal de Almería (115), Cuevas del Almanzora (106), Vélez-Rubio (102) y Níjar (100). Entre 20 y 100 infectados activos: Vera (97), Pulpí (83), Berja (67), Chirivel (53), Arboleas (52), Garrucha (43), Olula del Río (34), Antas (33), Carboneras (32), Zurgena (31), Mojácar (30), Balanegra (29), Benahadux (29), La Mojonera (27), Viator (27), Bacares (25), Gádor (25), Los Gallardos (24), Macael (24), María (22) y Alhama de Almería (20).

Más de 10 casos activos: Cantoria (19), Tíjola (18), Dalías (16), Pechina (16), Abrucena (14), Serón (14), Vélez-Blanco (13), Fines (12), Turre (12) y Fiñana (11).

Cantoria (19), Tíjola (18), Dalías (16), Pechina (16), Abrucena (14), Serón (14), Vélez-Blanco (13), Fines (12), Turre (12) y Fiñana (11). Menos de 10 infecciones activas: Armuña de Almanzora (8), Lúcar (8), Abla (7), Alcóntar (6), Laujar de Andarax (5), Oria (5), Purchena (5), Sierro (5), Tabernas (5), Rioja (4), Somontín (4), Albanchez (3), Nacimiento (3), Santa Fe de Mondújar (3), Tahal (3), Alboloduy (2), Alcolea (2), Bayarque (2), Bentarique (2), Canjáyar (2), Cóbdar (2), Huécija (2), Líjar (2), Lubrín (2), Partaloa (2), Taberno (2), Terque (2), Las Tres Villas (2), Alhabia (1), Bédar (1), Beires (1), Felix (1), Fondón (1), Gérgal (1), Instinción (1) y Ohanes (1).

Municipio sin especificar: hay 39 casos activos cuyo municipio no se indica.

hay 39 casos activos cuyo municipio no se indica. Pueblos sin casos activos: Alcudia de Monteagud, Alicún, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Chercos, Enix, Íllar, Laroya, Lucainena de las Torres, Olula de CastroPadules, Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz de Marchena, Senés, Sorbas, Suflí, Turrillas, Uleila del Campo, Urrácal y Velefique.

Los municipios que no tienen casos activos no quiere decir que no hayan tenido ningún caso positivo en toda la pandemia, sino que actualmente no tienen ninguna persona infectada. Solo hay 14 localidades que no han tenido ningún caso desde que comenzó la crisis sanitaria.