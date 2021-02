Almería tiene apenas el 3,7% del agua disponible de la comunidad

Almería es la provincia andaluza con menos disponibilidad de agua. No es algo novedoso, pero no deja de ser perjudicial. Está claro que, si hay un recurso escaso y en riesgo de disminuir en los próximos años o de ser más imprevisible por el cambio climático, éste es el agua, elemento esencial no sólo para nuestra propia subsistencia sino también para el desarrollo económico.

Cesur, la Asociación de Empresarios del Sur de España, ha abordado este problema en informe Diagnóstico sobre las necesidades de agua en Andalucía y propuesta de actuaciones, en el que se traza un mapa de la disponibilidad, demanda y necesidad de agua en la región, no sólo por cuencas hidrográficas, sino también por provincias y comarcas, lo que permite visualizar mejor la situación por parte de los ciudadanos.

El informe pone sobre el papel algunos datos sobre el uso del agua en Andalucía. Por ejemplo, la provincia, con diferencia, con más disponibilidad de agua es Sevilla, con el 25,8%. Almería, sin embargo, sólo dispone del 3,7% andaluz. En el plano comarcal, el Bajo Almanzora (Almería) es la que tiene menos agua, con 0,16 decámetros cúbicos por hectárea al año y La Vega (3,84) y Estepa (2,12), ambas en Sevilla, las que más.

Sevilla es también la que demanda más agua por hectárea, el 30% del total por el uso extendido del regadío en el Valle del Guadalquivir. En el lado opuesto están Cádiz y Huelva como las provincias con menos necesidades, y en el plano comarcal vuelve a destacar La Vega como mayor consumidora, al contrario que Los Velez (Almería) o La Sierra de Huelva, con la demanda más baja de Andalucía.

En el balance hídrico, la diferencia entre la disponibilidad y las necesidades de consumo, Almería es la única provincia con déficit, pero muy acusado, del 45%. Pero eso no quiere decir que haya comarcas no almerienses muy deficitarias: Las Marismas, en Sevilla, donde se concentra el cultivo del arroz (con muchas necesidad de agua), es un claro ejemplo. Esta comarca y las almerienses de Bajo Almanzora, Campo de Níjar y Bajo Andarax tienen más de un 50% de déficit. En el lado opuesto, Sierra de Huelva y Los Pedroches son las que presentan mejor balance.

El estudio, con este mapa, apuesta por dar prioridad a las inversiones en las zonas con fuertes déficits hídricos. Por citar algunas, están el proyecto de redes complementarias para la mejora de los regadíos en Campo de Níjar y Bajo Andarax, la Conexión de depósitos del levante almeriense con la desaladora Carboneras, la reparación del canal de la zona regable del Bembénzar o el poyecto de las obras demodernizacion de la zona regable del bajo Guadalquivir. Cesur también alude a infraestructuras para el abastecimiento humano en alta (no subterráneo), ya aprobadas por la Junta este verano; en intensificar la digitalización y la economía circular en la agricultura; y en ampliar la reutilización del agua residual para el consumo. Apuesta, también, por una política tarifaria cuyo principio fundamental sea la recuperación de costes.

Además, propone actuaciones para paliar los graves déficits hídricos de la región. En el evento para presentar el informe, elaborado por la ‘spin off’ de la Universidad de Granada Proma, el presidente de la comisión de Agua de Cesur y también de Emasesa, Jaime Palop, afirmó que los fondos de recuperación de la UE son una “oportunidad” de acometer las inversiones que se necesitan.