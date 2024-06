Almería rozará los 40 °C este jueves: la previsión de temperaturas por municipios

Llega el día temperaturas más altas de este episodio de calor. Este jueves 6 de junio hay varias zonas de Andalucía en alerta naranja por altas temperaturas, tanto en Jaén como Córdoba, y otras con aviso amarillo en Granada, Córdoba y Sevilla. Podrían superar los 40 grados.

En Almería, no obstante, la jornada no será tan dura como en el centro de la comunidad autónoma, por lo que no hay prevista alerta por altas temperaturas (aunque sí por fenómenos costeros). Pero en algunas zonas de la provincia rozarán los 40 ºC, registrándose las máximas más altas de todo el año 2024.

Según la previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los pueblos del Bajo Andarax serán los más calurosos este jueves. Entre las 16:00 y las 17:00 horas se podrían alcanzar los 39 ºC en Benahadux y más de 38 ºC en Gádor, Viator y otros pueblos limítrofes.

El calor será muy intenso también en el Poniente Almeriense (sobre todo en las zonas de interior) y también en el Campo de Tabernas. Así, en las horas centrales de la tarde se podrían alcanzar los 36 ºC en El Ejido, Berja y otros municipios cercanos, así como en la zona de Tabernas.

Más de 35 ºC en Almería capital

Almería capital no se librará tampoco del bochorno. La Aemet prevé una temperatura máxima de 35,5 grados. Así que parece claro que, al fin, se superará la barrera de los 32,1 ºC, que se registraron el 6 de abril y que es, hasta el momento, el récord de calor de este año 2024 en la capital de la provincia.

También llegarán a tener 35 ºC en la comarca del Mármol, por ejemplo en Albox.

La previsión en los municipios de Almería

Por ir a los datos concretos, esta es la previsión de temperatura máxima que hace Aemet en los principales municipios de Almería (redondeada al alza):