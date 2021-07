Almería confirma su aumento incontrolado de positivos covid con otros 176 casos

Almería ya sí mantiene una dinámica. Y además es ascendente. La provincia confirma su aumento incontrolado de positivos por coronavirus. Si durante muchas semanas, mientras el resto de la comunidad o el país sumaba y sumaba positivos, Almería se mantenía a un margen, con una tasa reducida y apenas una treintena de contagios por dios, en la actualidad, la provincia se sitúa al ritmo que el resto de provincias andaluzas.

La tasa de incidencia de la provincia de Almería este jueves aumenta en 15 puntos y se sitúa en los 188,1 casos por cada 100.000 habitantes. El miércoles era de 173. No son buenos números para un verano en el que, aunque las restricciones no están siendo un problema, los contagios entre los jóvenes comienzan a serlo, ya no solo porque estos comienzan a entrar en los hospitales, también porque contactos cercanos de mayor edad y aún sin vacunar se están contagiando.

El caso es que según los datos proporcionados por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, la provincia suma este jueves otros 176 positivos. Desde que comenzó la pandemia, 57.477 almerienses han sido diagnosticados de Covid-19.

En cuanto a los curados, hay que sumar 111 altas del miércoles al jueves. Esto deja a un total de 1.687 pasando la enfermedad en la actualidad.

Lo positivo, que no hay que lamentar ninguna nueva muerte. En total, son 839 los almerienses que han fallecido diagnosticados con coronavirus.

Tasa de incidencia por municipios y distritos

Con una tasa de 188,1 casos por cada 100.000 habitantes, Almería es la provincia andaluza con la cifra más baja, aunque ya... por poco. Y es que los tres distritos sanitarios de la provincia están aumentando su tasa de forma paulatina. El Distrito Sanitario Almería ya tiene una tasa de 229,6 casos. La incidencia del Distrito Sanitario Levante-Alto Almanzora es de 206,9. Y la tasa del Distrito Sanitario Poniente es de 128,4, siendo este el que mejor está llevando la pandemia durante las últimas semanas.

Por municipios, hay tres que superan una tasa de contagio superior al millar. Se trata de Armuña de Almanzora (2.000,0), Almócita (1.136,4), y Tíjola (1.155,6).

Los municipios que supera una tasa de 500 son: Alicún (995,0), Mojácar (501,6) y Serón (639,4).