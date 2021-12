La sexta ola en Almería: suben los contagios pero sigue estable la presión hospitalaria

Las cifras diarias de contagios siguen aumentando. Este viernes Almería suma 249 nuevos casos de covid-19, es decir, 19 más que el jueves. Un nuevo pico en relación a los últimos cuatro meses (no había tantos casos desde el 12 de agosto).

Sin embargo, como destaca el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, "lo que nos da más tranquilidad es que no se está incrementando el número de hospitalizados, gracias a la alta tasa de vacunación que tenemos en la provincia de Almería". Ahora mismo hay 31 personas ingresadas por covid, según ha desvelado el delgado ante los medios. De hecho, Almería no alcanza los 40 hospitalizados desde el 23 de septiembre.

En cuanto a los casos más graves, ahora mismo en la UCI hay nueve personas, de las que el 40% están sin vacunar, según ha detallado el delegado de Salud. "Esto deja de manifiesto que el riesgo de sufrir un cuadro grave de la covid se multiplica exponencialmente si una persona no está vacunada, porque solo hay 25.000 no vacunados", indica Belmonte. Además, "un no vacunado es un supercontagiador", asegura. El 60% de ingresados en UCI sí están vacunados, pero supone un porcentaje ínfimo dentro de las más de 600.000 personas que tienen al menos una dosis puesta.

Para entender bien los efectos de la vacunación es pertinente mirar los datos del año pasado. En esta misma fecha había 114 personas hospitalizadas, 30 de ellas en la UCI, es decir, tres veces más que ahora. En aquellos momentos la incidencia era muy similar a la actual, con 236,0 casos por cada 100.000 habitantes (solo 34 puntos mayor que ahora).

Aunque ahora mismo no preocupa la presión hospitalaria, el delegado manda un mensaje de prudencia y pide "máxima responsabilidad", porque podría cambiar la situación.

Otra jornada sin fallecidos

La mejor noticia de este viernes es que se cumplen tres días sin que se notifique ninguna muerte por covid-19 en la provincia de Almería. En lo que va de mes han fallecido nueve personas, una cifra muchísimo más baja que la de diciembre de 2020, cuando hubo 72 decesos.

En total, desde el inicio de la pandemia han muerto 945 almerienses con covid-19, es decir, el 1,27% de total de casos diagnosticados. La letalidad va disminuyendo conforme pasan las semanas.

Por otro lado, este viernes se han comunicado 83 nuevas altas, por lo que ya constan como curados 71.414 personas, es decir, el 96,2% de los 74.258 casos totales diagnosticados en la provincia.

Sube la incidencia en los tres distritos

Los 249 nuevos casos notificados hoy han estado muy repartidos por los tres distritos almerienses. En el de Almería ha habido 99 casos, destacando los 75 de la capital, donde la tasa de incidencia ya es de 231,5 casos por cada 100.000 habitantes.

En el Levante-Almanzora hay 63 nuevos positivos, casi la mitad de ellos (31) en Huércal-Overa, que es el municipio grande con peores datos con una tasa de contagios de 653,6.

En el Poniente se han notificado 87 casos, 43 de ellos en Roquetas de Mar y 24 en El Ejido.

La tasa de incidencia ha subido 25,7 puntos a nivel provincial y ya es de 202,6 casos por cada 100.000 personas. No obstante, sigue siendo la más baja de las ocho provincias andaluzas. Igualmente ha aumentado en cada uno de los distritos sanitarios: