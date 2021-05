Almería comienza la nueva semana siguiendo la tendencia de la anterior, es decir, con bajada del número de contagios. La Consejería de Salud y Familias ha notificado solo 92 casos positivos de COVID-19 en la provincia, lo que supone la mejor cifra de un lunes en todo el año 2021. Hay que remontarse a antes de la tercera ola, al lunes 28 de diciembre, para encontrar un inicio de semana con mejores datos (ese día confirmaron solo 62 casos positivos).

La de hoy es una buenísima noticia, pues además hay que tener en cuenta que no son solo datos del lunes, sino que también añade los del domingo (desde hace tres semanas ya no se publican los datos del último día de semana). No obstante, no conviene lanzar las campanas al vuelo, porque los datos no son nada buenos en otras provincias, por ejemplo en la vecina Granada: ha sumado 420 nuevos positivos hoy y es la que tiene peor incidencia de Andalucía. Teniendo en cuenta que ya hay movilidad interprovincial y que, de hecho, este fin de semana han viajado a Almería muchos granadinos, hay que ver cómo evoluciona la situación.

191 positivos en el fin de semana

Como todos los lunes, hoy el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha actualizado los datos por distritos y municipios desde el sábado. En los tres últimos días se han notificado 191 casos positivos de COVID-19 y, una vez más, el Distrito Sanitario de Almería es el más afectado con 127 de los casos. Por su parte, en el Poniente ha habido 49 y en el Levante-Almanzora, tan solo 17.

Con la bajada de los contagios disminuye también la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Baja tanto a nivel provincial como en los tres distritos. La provincia de Almería es la cuarta con menor incidencia de Andalucía, con 202,8 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a los curados, este lunes Salud ha sumado 304 nuevas altas y en tota 597 en los tres últimos días. El Distrito de Almería es el que se ha puesto más las pilas notificando recuperados, pues de esta zona son 468 del total.

Así, con estos datos ya sumados, en la provincia de Almería hay 48.134 personas que han pasado el coronavirus, es decir, el 90,26% de los que dieron positivo en los test.

Dos fallecidos más hoy; tres en el fin de semana

Pero a pesar de la bajada de contagios y de que la vacunación avanza a buen ritmo, lo cierto es que la pandemia sigue cobrándose vidas a diario en la provincia. Este lunes se han comunicado dos fallecidos más, que sumado al que se notificó el sábado suman tres a lo largo del fin de semana. Eran vecinos de Almería capital, El Ejido y Vícar.

En total, desde el inicio de la pandemia han muerto 807 almerienses contagiados con el SARS-CoV-2. Eso supone una tasa de mortalidad de 110,86 fallecidos por cada 100.000 habitantes, habiendo causado el virus la muerte del 1,51% de las personas que se han contagiado (realmente de las que han dado positivo en un test, porque el número real de contagiados es imposible saberlo).

En cuanto a las hospitalizaciones, actualmente hay ingresados 107 pacientes de los que 41 están en la UCI, es decir, cuatro hospitalizados menos que el domingo (pero solo uno menos en la UCI). Según los datos de la Junta de Andalucía, se han registrado 12 nuevos ingresos a lo largo del fin de semana que elevan el total de pacientes ingresados durante la pandemia hasta los 3.693. Asimismo, se han reportado nueve derivaciones a la UCI durante el fin de semana, hasta las 613 acumuladas.

Sobre el proceso de vacunación, hasta este domingo se han administrado en la provincia de Almería 229.452 dosis de las diferentes soluciones contra el covid-19, de las que 162.571 se corresponden con personas con al menos una dosis mientras que 68.969 han completado su pauta. Este domingo se inyectaron 1.212 vacunas pero solo se finalizó la pauta de 579 personas que ya están inmunizadas.