Miss Caffeina y Zahara, nuevas confirmaciones del Cooltural Fest 2019.

Sin prisa, pero sin pausa, Cooltural Fest continúa desvelando sus cartas de cara a su segunda edición, que volverá a llevar lo mejor de la música independiente a la ciudad de Almería en plenas fiestas mayores, del 15 al 18 de agosto. Hasta diez nuevos nombres propios se han sumado hoy a la ya extensa nómina de bandas y artistas confirmados en anteriores semanas. De entre las nuevas incorporaciones destacan dos de las más demandadas por los ‘coolters’ en las redes sociales: Miss Caffeina y Zahara. Pero no son las únicas y la respuesta está siendo excelente al reunir una vez más calidad y variedad. El recinto principal también suma la presencia de Arnau Griso, Carolina Durante, Eladio y Los Seres Queridos y The Crab Apples. El escenario Ciudad, en pleno Paseo de Almería y Feria de Mediodía incorpora a Yo Diablo y a la banda mexicana Jenny and The Mexicats, que pondrá el extra internacional, y el escenario Acústico Playa añade a su propuesta a otros dos artistas muy conocidos como Tulsa y Lichis.

Hay que recordar que la segunda edición de Cooltural Fest, organizado por Smart Pro Music y el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, viene tomando forma desde hace varias semanas. A un cartel que por el momento tiene a figuras como Vetusta Morla, Second, Depedro, Kitai, Nunatak, Arizona Baby o Perro se le añadió una nueva fiesta gratuita para el 15 de agosto, con cinco bandas, encabezadas por Elefantes, Nixon y Mucho. Se ampliará en 10.000 metros cuadrados el recinto principal de conciertos, utilizando toda la superficie anexa al actual. Esto permitirá acrecentar la zona de restauración y de food tracks e incorpora además un escenario que servirá para ampliar la oferta musical del festival hasta llegar a más 40 de grupos y artistas. También se añade una carpa de Dj’s en el recinto principal. Igualmente, se doblará la zona de sombra del escenario acústico playa y se creará un área de descanso de 15.000 metros cuadrados para 1.700 personas en el antiguo recinto Ferial. Ya están disponibles viajes organizados desde Málaga, Granada, Madrid y Murcia, así como las parcelas del área de descanso y el alojamiento en la Residencia Universitaria Civitas, que tan buena acogida tuvo en la edición del pasado mes de agosto. Los abonos se encuentran a la venta en www.coolturalfest.com, actualmente a un precio de 35,90 euros y Abono Be Cool a 59,90 euros, además de haber disponibles otras ventajas como el ‘promodrink’. En su camino hacia un rock más electrónico, las guitarras siguen siendo la base de una fortaleza que Miss Caffeina han construido a lo largo de esa carrera que iniciaron hace más de diez años, pero en esta nueva aventura los sintetizadores han reclamado protagonismo dotando al grupo de una atmósfera envolvente, futurista y sofisticada. Presentarán su nuevo álbum, todavía por salir, ‘Oh Long Johnson’. Desde que compusiera su primera canción con tan solo 12 años, María Zahara Gordillo Campos no ha parado de emprender un camino de constante búsqueda en sus textos y su música. Su cálida voz contrasta con sus letras emotivas que arropa con música que va del pop al rock, pasando por el folk o el indie. ‘Astrounauta’ es su nuevo disco. Arnau Griso se ha convertido en una de las revelaciones de la última temporada. Su propuesta se basa en la ‘música buenrrollista-pop’ donde, a partir de melodías aparentemente sencillas, despliegan una fina ironía y sentido del humor. En la misma línea, pero más guitarreros y contundentes, Carolina Durante es otra de las formaciones más demandadas en festivales y salas en el pasado año. Llegarán a Almería en agosto con nuevo disco bajo el brazo, tras su exitoso EP ‘Examiga’. En el recinto principal también se podrá disfrutar de Eladio y Los Seres Queridos y The Crab Apples. La primera es una formación gallega liderada por Eladio Santos. Llevan más de seis años conquistando al público con su indie pop emocional. Los segundos, catalanes, llegarán recogiendo las buenas críticas e impresiones que ha generado su último trabajo, ‘A Drastic Mistake’, donde combinan accesibilidad melódica con pasajes más elaborados. El escenario Ciudad galopará con el ritmo de Yo Diablo, un dúo de rockabilly salvaje a ritmo mantra de “tucu-chaca”, gritos de guitarra y acordes veloces. Guitarrista y baterista dispuestos a dar fuerza a la tarde de Cooltural. Por su parte, Jenny and The Mexicats, liderados por la mexicana Jenny Ball, podrá el carácter internacional a la tarde ofreciendo cálidos sonidos de rock latino a los ‘coolters’. Para completar esta tanda de confirmaciones, el escenario playa suma dos nombres de lujo. Tulsa combina el pop con la música americana, que sonará más vibrante si cabe en el formato acústico. Por su parte, Lichis volverá a demostrar por qué es uno de los mejores letristas del rock en España, también en su proyecto en solitario, más personal y sobrio.