Almería despide a Luis Criado, maestro de las ondas, cofrade y taurino

La noticia impactó a Almería entera el domingo pasado, domingo Gaudete, de alegría, tercero de Adviento: ‘Luis Criado ha muerto’, la voz que desde la Cadena Cope nos narraba los toros de la Feria, las procesiones de Semana Santa y acompañaba a tantas amas de casa en su matutino quehacer cotidiano en el hogar. Quienes fuimos sus discípulos y amigos radiofónicos, ‘semanasanteros’ y taurinos nos sentimos huérfanos de pronto, sin nuestro faro y guía en estos menesteres que Luis dominaba como nadie aunque, con su proverbial humildad, nunca hacía alarde de ello.

Luis Criado del Águila había estudiado Magisterio donde su profesor Arturo Medina, por entonces marido de Celia Viñas, lo llevó a Radio Juventud para que el director, José Villegas, le hiciera una prueba ante el micrófono. Corría el año 1957 y la superó con tan excelente nota que estuvo ante él hasta 2016, ya en la Cope. Hagan cuentas y salen casi 60 años en la radio.Murió Pacorro en 1986 y Luis se hizo cargo de la información taurina. Hubo que retransmitir procesiones, y ahí estaba Luis. Un todoterreno.

El caso es que él era funcionario de Mutualidades desde 1964 y tenía que cumplir el horario laboral. Tras 40 años se jubiló de esta labor ya como Jefe de negociado de la Consejería de Salud. Pero fue su verbo fácil y fluido, su naturalidad ante el micrófono, su carácter afable y alegre, su humilde sabiduría lo que le hizo ser una persona popular y querida en toda Almería. Broche de oro de su ‘almeriensismo’ le supuso la nominación como Pregonero de la Feria de 2007, “mi mayor alegría”, según él.

Francisco Escámez, párroco de Santiago "Luis nunca decía: ¿qué vais a hacer? sino ¿qué hay que hacer? y se ponía manos a la obra”

Saltó a la fama radiofónica en 1957 conduciendo el programa ‘Ondas de Medianoche’, ideado por el director de Radio Juventud, Sigfredo Ortega. Iba por las entonces oscuras calles de Almería con un micrófono de aquellos de cables consiguiendo historias y vivencias de los almerienses. Incluso había un concurso diario, del que me contó una anécdota que no me resisto a recordar. “Cada noche escondíamos 500 pesetas en algún lugar de la ciudad y dábamos pistas de donde estaban. Aquella noche la metimos en al antiguo buzón de Correos, la boca de bronce de un león, y comenzó a arremolinarse la gente el torno al viejo edificio. El director, que no sabía nada, creyó que iban a asaltar Correos y llamó a ‘los grises’. Llegaron porra en ristre, disolvieron a la gente y no nos llevaron detenidos por intercesión de la superioridad”. Seguro que Luis esbozará una sonrisa desde el Cielo al recordar aquella tortuosa noche.

Más recuerdos del maestro Luis, como yo siempre le decía. Se atrevió a compartir micrófono de la Cope nada menos que con ¡Matías Prats padre! durante siete años; y de la plaza de toros, a la tertulia en la azotea del Hotel Torreluz. Hasta su jubilación suyas fueron las retransmisiones taurinas de la Cope desde la primera fila del Tendido 3.

Fue presidente de la Agrupación de Cofradías de 1980 a 1984 “años difíciles en que sólo procesionaban 3 ó 4 Cofradías”, hermano mayor de la Soledad entre 2002 y 2010, pregonero de la Semana Santa de 1988 y retransmitió el paso de las procesiones por Carrera Oficial varios años.Me cupo el honor de compartir micrófono con él todos ellos y aquello eran auténticas clases de dicción , de bien hablar, de sapiencia cofrade y de compañerismo.

Almería ha perdido una voz y una persona irrepetibles. Gracias por tu amistad, Luis.