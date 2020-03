Las cifras, como ya anunciaban las autoridades, se han incrementado en Almería al igual que en el resto de provincias de Andalucía y España. Lejos de evidenciar un hilo de luz en esta película de terror, el número de infectados en Almería sigue creciendo hasta llegar a los 46 casos totales de personas que han dado positivo. Son nueve más los infectados en las últimas 24 horas. La explicación de este incremento es la llegada a los servicios sanitarios de la provincia de más materiales de test que se empezaron a realizar ayer de forma más extensa que en días anteriores, cuando únicamente se realizaban las pruebas a quienes llegaban a los hospitales en situación más grave. Son nueve las personas que permanecen ingresadas en alguno de los tres hospitales de la provincia, en Torrecárdenas, Poniente y La Inmaculada.

Almería sigue siendo una de las provincias de Andalucía, y de España, con menor número de personas infectadas desde que el coronavirus empezó a correr en nuestro país.

Cabe destacar que entre el número de positivos de esta provincia también personal sanitario, entre ellos un facultativo de Urgencias del Hospital Torrecárdenas. Y hay también profesionales de la salud aislado por haber tenido contacto con pacientes que han dado positivo, que están a la espera de conocer el resultado de sus análisis.

En el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería capital permanecen los mismos tres pacientes que el día anterior había ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos, dos de ellos estables y uno en estado más grave con intubación endotraqueal.

En el Hospital de Poniente de El Ejido son al menos cuatro las personas ingresadas. Y en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa al menos un paciente ingresado que es portador del coronavirus.

La semana que viene se espera lo peor en Almería

La previsión es que para la próxima semana la curva de infectados haya alcanzado su pico y a partir de la siguiente pueda empezar a bajar. Las autoridades del gobierno de la Junta de Andalucía indican que lo peor aún está por llegar a nuestra provincia y al conjunto de la comunidad autónoma, por lo que insisten en que la forma más eficaz de parar la transmisión de este virus es el confinamiento. Que todos los ciudadanos se queden en casa y no haya forma de que el coronavirus pueda seguir viajando de casa en casa. "Tenemos que estar preparados para lo peor, y si lo peor no llega mejor que mejor, pero que no nos digan que no estamos ya preparados", es la afirmación con la que ha concluido el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía en la comparecencia de esta mañana en la que ha dado cuenta de la situación de la comunidad andaluza.

Los profesionales sanitarios de la provincia hablan de "calma tensa", especialmente en los tres hospitales donde ya atienden a pacientes infectados, algunos de ellos graves. Insisten en que hacen falta materiales para que puedan atender a los pacientes como es debido y que puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles y con seguridad para ellos. Si ellos caen enfermos, las manos profesionales se reducen y la situación empeoraría. Aún así, confían en que todo va a salir bien. Son los auténticos héroes que demuestran tener los nervios de hierro en los momentos más difíciles, cuando la vida de las personas depende de su buen hacer. La profesión va por dentro.