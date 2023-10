Almería: fantasmas y Leyendas, el primer libro de Diego Fernández

Diego Fernández López, de 28 años, es un investigador paranormal almeriense que acaba de publicar su primer libro, Almería: Fantasmas y Leyendas (Ediciones Ende, 2023), una obra en la que invita al lector a descubrir algunos de los misterios más conocidos (y otros que no se han conocido hasta ahora) de nuestra mágica provincia, Almería, a través de sus ojos y sus experiencias vividas. La presentación del libro se realizó el pasado mes 15 de septiembre en la plaza de la Constitución de Viator, donde tuvo la oportunidad de mostrar su ópera prima a los viatoreños, que disfrutaron de algunos de los misterios que oculta nuestra Almería en su historia. Además, también tuvieron la ocasión de conocer algunos de los materiales con los que Diego realiza las investigaciones sobre los fenómenos extraños, tanto aparatos tecnológicos como esotéricos. Hablamos de su libro y de su dedicación en el ámbito de la investigación de los fenómenos paranormales, una labor que hace de forma completamente altruista, por amor a los misterios, fantasmas y leyendas que forman parte de la cultura popular almeriense.

R. G. F.: ¿Desde cuándo tu interés por lo paranormal?

Diego: Realmente no hace mucho de esto, un par de años a lo sumo. Cierto es que siempre te llaman la atención este tipo de fenómenos e historias que se cuentan de algunos lugares donde ocurren hechos extraños. Pero fue hace dos años cuando empecé a indagar más en esta temática para conocer "el otro lado" de la historia de las ciudades que visitaba, así como historias de Almería a través de documentales y testimonios, así como experiencias propias cuando buscaba lo desconocido, algo que me hizo despertar mi interés completo por los fenómenos paranormales que ocurrían tanto en Almería como en el resto de las ciudades.

R. G. F.: ¿Qué historias o casos paranormales abordas en Almería: Fantasmas y leyendas? ¿Y qué te llevó a escribir este libro?

Diego: Hay decenas de historias dentro de este primer libro, alguno de los más llamativos para mí a nivel de investigación fue, como no, la historia de Conchita Robles y el teatro Cervantes, por lo que quiero agradecer a Curro Verdegay que tuviese la amabilidad de abrirme las puertas del teatro, hablar conmigo y mostrarme los lugares más ocultos de este centenario inmueble. Además, otras de las investigaciones que impacta mucho a la gente que lo lee es el hecho del edificio Azorín, las ánimas benditas de Adra, los refugios de la Guerra Civil e incluso una casa señorial situada en la capital de Almería y a la que sólo hemos tenido acceso los dueños y yo. Hay un sinfín de historias llamativas e investigaciones, unas conocidas y otras que no son tan conocidas o incluso no se han conocido hasta ahora. Con respecto a la segunda pregunta puedo decir que la razón que me llevó a escribir este libro fue el afán por compartir mis experiencias propias en una investigación con la gente a la que le interesa el mundo del misterio, así como las historias de aquellas personas fallecidas que ven a bien contarme el por qué se encuentran en aquellos lugares donde se manifiestan. Es cierto que ya existen diferentes libros en relación con los misterios que hay en la provincia de Almería, pero el motivo principal es el de compartir cómo es el trabajo de un investigador de fenómenos paranormales con diferentes aparatos tecnológicos y no tecnológicos en pleno contacto con el más allá.

R. G. F.: Háblame de la maldición del edificio Azorín.

Diego: La historia del edificio Azorín es muy curiosa y la de la maldición llama mucho la atención a aquella persona que la escucha por primera vez. Antes de contarte la historia quiero agradecer a José Manuel Bretones que tuviera unos minutos para compartir conmigo su visión sobre la historia del edificio Azorín y sobre ese otro lado que, cuentan, afectó al edificio y a las personas que trabajaron en él. Todos sabemos qué fue lo que ocurrió con el Azorín y lo que supuso para la ciudad. Lo que igual no conoce tanta gente es esa maldición que se llegó a achacar al edificio después del hundimiento de este. Cuando el edificio se hundió supuso el inicio de una serie de catástrofes y muertes inesperadas o en situaciones extrañas, y es que toda aquella persona que tuvo que ver con su construcción o en las labores de rescate falleció pocos años después o incluso tuvo graves accidentes. Pero no es lo único. También varios testigos aseguraron que años después del hundimiento, el descampado empezó a arder de la nada afectando a varios edificios. Además, también ha habido personas que han asegurado ser golpeados por la calle por una sombra que desaparecía, así como varios accidentes sin explicación.

R. G. F.: ¿Y cuál es la historia de fantasmas que se cierne sobre la famosa Casa del Cine?

Diego: La historia que se cierne sobre ella es curiosa, como bien sabemos ha sido la residencia de algunos artistas internacionales y todos ellos aseguraban haber vivido fenómenos extraños. Sin ir más lejos, el director de cine Fassbinder asegurada que por las noches la casa le hablaba e incluso le llegaba a pedir cosas. Por otro lado estaba Cynthia Lennon, quien aseguró que los vasos salían disparados de la cocina y que se podía llegar a observar a dos mujeres vestidas de negro bajando por las escaleras.

R. G. F.: Otro punto muy llamativo en tu libro: dices que Viator es un antiguo portal con el más allá. ¿Qué sucede allí?

Diego: Suceder actualmente... puede llegar a ocurrir poco, salvo en algún punto en concreto en el que la energía y actividad se hace más notable, la verdad. Pero sí es cierto que a principios del siglo XIX existía una gran cultura espiritista en el municipio, fue el boom del espiritismo a nivel mundial (las famosas brujas) y en Viator no fue para mejor. Se trata de un municipio en el que por entonces se vivía en casas cueva y en ellas se hacían numerosas sesiones de mesas parlantes, ouijas, etc., todo con el fin de abrir portales que conectaran el mundo de los vivos con el de los muertos y así poder hablar con aquellas personas fallecidas que tuvieran algo pendiente en el momento en el que perdieron la vida.

R. G. F.: Si crees en el más allá, ¿crees que los muertos viven en otra dimensión desconocida donde no existe el tiempo y el espacio?

Diego: Realmente hablar de la palabra "muerto" puede ser un poco fuerte o incluso irreal. Las personas, cuando fallecemos, no somos muertos que nos quedamos en uno u otro lugar, sino que es nuestra energía la que se proyecta en aquel lugar en el que o hemos fallecido, o hemos sido felices, incluso acompañando a personas a las que queremos. Sobre la cuestión que me preguntas puedo decir que sí, aquellas personas fallecidas están en otra dimensión o, mejor dicho, otro plano que no controlamos ni conocemos. Lo que habitualmente llamamos el "más allá" o "el otro lado" es aquel plano en el que se sitúan aquellas personas que han fallecido pero que no han conseguido trascender, ya sea porque no quieren, no pueden, no saben o incluso tienen aún algo que hacer en este plano en el que nos encontramos los vivos. Ahí existe el espacio, su espacio y es que ellos siguen viendo y estando, es decir, si una persona muere en su casa y su energía está en aquel lugar, por muchos años que pasen, esa persona seguirá viendo su casa y seguirá en su casa, en ese espacio. Lo contrario ocurre con el tiempo, para una persona fallecida no pasa el tiempo y por lo tanto pueden estar en un lugar todo aquel tiempo que su energía permanezca, no tienen la sensación de que el tiempo pase por lo que, aunque pasen 100 años, una persona que falleció en 1923 y se manifiesta en 2023, seguirá viviendo en 1923, momento en el que dejó este mundo de forma física.

R. G. F.: Sorprende la foto de tu libro del detalle de la televisión encendida en el hospital de la Cruz Roja de Almería (situado en carretera de Ronda), un lugar abandonado desde 2020.

Diego: Esa historia es algo que llama mucho la atención a todos aquellos que investigamos un poco sobre esos sucesos, lo cierto es que la imagen impacta y más cuando lo ves en directo cuando hay sólo una televisión encendida en todo el edificio. Detrás de esos hechos hay una explicación de Cruz Roja en el que aseguraban que sigue habiendo gente en el interior que vigilan que nadie entre ni se lleve utensilios que, imagino, sigue habiendo en su interior. A mí personalmente no me convence del todo esa explicación de que había gente en el interior del edificio por el simple hecho de que únicamente estaba encendida esa televisión, ninguna otra luz en todo el edificio o al menos a simple vista. Otro de los motivos puede ser un golpe eléctrico, pero también llama la atención que sólo afectase a esa habitación en concreto esa noche. Lo más curioso de todo es que en noches posteriores eso se repitió en otra habitación distinta, por lo que las teorías que cuentan son extrañas y, por lo menos a mí no me dejan nada claro las cosas. Sería interesante poder entrar para hacer una investigación y poder aclarar si hay algo extraño o no, pero ya te adelanto que habitualmente en los hospitales pasan cosas extrañas debido a que son lugares en el que la vida y la muerte conviven de manera diaria.

R. G. F.: ¿Cuál es el lugar más paranormal de Almería?

Diego: Muchos me han hecho esa pregunta como curiosidad y la realidad es que depende, muchos podrán pensar que es el teatro Cervantes, pero lo cierto es que al menos para mí no lo es. El Cervantes tiene un encanto único y una sensación espectacular por el misterio que sobre él se cierne, pero para mí el lugar más "encantado" (por calificarlo de algún modo) de Almería son los refugios de la Guerra Civil, un lugar en el que han sufrido tantas personas y han fallecido decenas de ellas por los aplastamientos en las entradas, heridos, frío, falta de alimento, etc. Se trata de un lugar mágico y espectacular que recomiendo visitar, pero también es uno de los puntos más calientes con respecto a lo paranormal en Almería por todo lo que le rodea.

R. G. F.: Cuando estuvimos haciendo las fotografías para esta entrevista, me comentaste que en la realización de tus investigaciones has tenido diferentes experiencias personales paranormales. Por favor, cuéntame algunas cosas que has visto, oído o sentido.

Diego: Tal y como te conté he tenido varias experiencias paranormales debido a mis investigaciones, la gran mayoría de ellas buscadas en el lugar en el que he hecho diferentes. Algunas de las cosas que puedo contar son desde hablar con una entidad a través de la Spirit Box y que nos digan literalmente de todo, desde un simple "hola" o "te veo", hasta invitarnos a irnos de allí con un claro "que os vayáis ya" y que acto seguido empiece a oler fatal (cuando ocurra esto lo mejor es irse pronto). Además, hemos podido detectarlos a través de los diferentes aparatos y "jugar" con ellos mediante los sensores. Pero lo más impactante ha sido el hecho de poder ver a una entidad como una persona que estuviese viva, más concretamente a un niño y que se esfume delante de mis ojos.

R. G. F.: También me dijiste que te has comunicado con los muertos a través de un tablero de ouija. ¿Cómo se vive esa experiencia, con quiénes te has comunicado y para qué lo hiciste?

Diego: Así es, antes que nada quiero aprovechar para decir que no es aconsejable hacer la ouija bajo ningún concepto, y menos aún si no se controla, no es ningún juego. Mi experiencia fue en una de las investigaciones que realicé en Sevilla, donde varias personas realizamos una ouija en un lugar conocido como "La casa de los niños". En esa ocasión fue debido a una ruta guiada en la que se experimentaba en el lugar, por lo que ese fue el motivo para realizarla. Durante la sesión la sensación es extraña, sabes que tú en ningún momento mueves el indicador, ni tú ni el resto, eso se nota. Además, cuando contactamos con las entidades de aquel lugar cabe decir que no nos conocíamos casi ninguno de los que estábamos allí, de hecho, yo solo conocía a mi compañera Noelia March y al guía, José Manuel García Bautista. En el momento en el que empieza a girar y dirigirse el indicador es una sensación extraña, no mala, sino chocante de saber que no lo mueves tú ni nadie físico. En esa ocasión contactamos con el padre de una chica que venía a la ruta con nosotros y había fallecido meses atrás, además, también lo hicimos con una entidad que formaba parte de aquella casa y que nos dijo que nos fuésemos porque yo le estaba molestando, entre otras cosas.

R. G. F.: Miguel Ángel Segura, también investigador paranormal, en su libro titulado Ouija. ¿Quieres saberlo todo sobre la ouija?, asegura que "no son los muertos los que se comunican a través de la ouija, sino entidades espirituales que se alimentan de emociones humanas, las cuales se disfrazan de familiares muertos y de otros seres con el fin de engañarnos y manipularnos". ¿Estás de acuerdo o no con esto? ¿Por qué?

Diego: Estoy de acuerdo en parte. Las entidades se alimentan de nuestra energía para comunicarse con nosotros, más si cabe cuando somos nosotros mismos quienes las buscan (por eso cuando vivimos una experiencia podemos experimentar mucho cansancio). Sí es cierto que en muchas ocasiones puede haber entidades negativas que intenten engañarnos para alimentarse de nuestra energía y nuestras emociones; cuando estamos tristes, por ejemplo, somos más vulnerables para las energías negativas que se encuentran ante nosotros y aumenta la posibilidad de llevarnos algo con nosotros que nos quite nuestra energía. Pero también debo decir que hay otras ocasiones en las que sí son los propios familiares quienes vienen para darnos un mensaje, en el caso de la chica que menciono anteriormente, su padre se comunicó a través de la ouija para decirle que le quería y poder marcharse tranquilo. De ahí el gran peligro que tiene la ouija y todo lo que tenga que ver con la magia negra.

R. G. F.: Después, otra cosa de la que hablamos, es que sin darte cuenta una vez te llevaste contigo la presencia de un ser o fantasma a casa. ¿Cómo ocurrió esto y cómo conseguiste deshacerte de él?

Diego: A ver, llevarse a alguien consigo es, quizás, algo demasiado literal, sí es cierto que en una ocasión mi compañera y yo nos trajimos a una entidad que, por lo que sea, se había encaprichado de nosotros durante una de las investigaciones. No pasó gran cosa, pero sí que notabas que no estabas solo y sonidos extraños que habitualmente no escuchas, fue durante uno de los viajes que hacemos para seguir aprendiendo e investigando con otros investigadores paranormales. La forma de la que tienes de librarte es muy sencilla, no hacerle caso; tratará de llamarte la atención, pero si haces como si no ocurriera nada a los 2 días se aburre y se va. En el caso de que el problema persistiese lo mejor es hablar con una médium para que pueda hacer unas pautas con el fin de hacer que se vaya y trascienda hacia el otro lado.

R. G. F.: ¿Habitualmente, cuando te llaman o conoces de un lugar en el que pasan fenómenos extraños, cómo sueles actuar? Explícame con detalle tu modus operandi.

Diego: El modus operandi depende de un aspecto fundamental, si el lugar al que vamos a visitar está habitado o no, es decir, si alguien nos ha llamado porque en su casa pasan cosas extrañas o simplemente se trata de un enclave abandonado. En el primer caso lo más importante es hablar con el protagonista de los sucesos, aquella persona que asegura vive fenómenos paranormales para que nos explique exactamente qué es lo que ocurre, cuándo ocurre, zonas de la casa, etc. Una vez conocidos los hechos desplegamos los diferentes aparatos con cámaras, sensores, grabadoras y la Spirit Box, entre otros, y es cuando comenzamos a hacer preguntas a la nada esperando una respuesta. Es vital llevar una actitud positiva a estas investigaciones y, sobre todo, estar calmado pase lo que pase (vas dispuesto a que salga cualquier cosa por cualquier lugar). Una vez hecha la primera sesión, habiendo o no obtenidos resultados a simple vista (es posible obtener resultados que no captemos allí, sino que quedan registrados en las grabadoras como las psicofonías), analizamos todo lo obtenido para poder esclarecer si ocurre algo o no. Esto debe hacerse de una forma repetida en el tiempo para saber qué es aquello que genera estos fenómenos e ir sacando datos y conclusiones para poder ayudar al ente, siempre que quiera, a salir de allí y cruzar al otro lado. En el caso de que se trate de un lugar abandonado el modus operandi es el mismo en cuestión de puesta en marcha, solo que en vez de preguntar al testigo, lo primero que hacemos es investigar el lugar en cuestión para evitar posibles caídas o zonas en las se pueda producir un desprendimiento, la seguridad nuestra es lo primero.

R. G. F.: ¿Dispones de la tecnología más actual para tratar de captar lo imposible? ¿Qué tipos de aparatos utilizas en tus investigaciones (detectores de presencia, EMF, grabadoras, cámara térmica, etc.)?

Diego: Actualmente dispongo de un amplio equipo de trabajo, tanto tecnológico como algo que se puede llegar a considerar magia negra o esoterismo. Entre los objetos con los que realizo mis investigaciones están el sensor de movimiento (uno como el que cualquier tienda tiene), un detector de campos electromagnéticos para detectar zonas de una energía muy grande, grabadoras de sonido, una cámara de visión nocturna, una Rem Pod (sensor de energía), una Kinect y la Spirit Box. Con respecto al último objeto de esta lista puede que a la gente le pueda sonar más por el famoso juego del libro y las tijeras, os animo a que lo busquéis por Google. Tiene un "sencillo" funcionamiento, si una persona pregunta y gira hacia la derecha, significa sí, si lo hace hacia la izquierda, significa no. Si alguien piensa en montarlo en casa ya le puedo decir que no funciona así como así, no es tan fácil como montarlo y preguntar, hace falta un último paso al que nadie o casi nadie puede tener acceso, de ahí el valor que coge esta herramienta.

R. G. F.: Ejemplos de investigaciones tuyas que hayan demostrado la existencia de algo extraño en el punto sujeto a estudio con estos tipos de aparatos.

Diego: Una de las investigaciones que realicé y que aparece en el libro es el gran ejemplo de la existencia de estos fenómenos, fue en una casa habitada en la que a través de la Rem Pod conseguimos jugar con una entidad en la que, cuando nosotros la encendíamos, seguidamente lo encendía aquella energía. Además, utilizando la Spirit Box nos confesó varios datos sobre quién era y cuántas personas había en ese lugar, entre otros muchos datos. En otra ocasión, en un inmueble deshabitado, el cual no diré donde está, pudimos contactar con una mujer que nos respondió un claro "sí" a la pregunta de si había alguien con nosotros, y cuando le pedimos que diese un golpe para saber que estaba allí, lo dio. Pero no solo eso, sino que existen grabaciones en las que le pedimos que mueva la correa de la cámara y esta entidad la mueve sin que corriese ni una brisa de aire.

R. G. F.: ¿Cuál es la clave para conectar con esas personas del más allá?

Diego: Tener paciencia, sobre todo. Los fenómenos paranormales son atemporales y nunca sabemos cuándo podremos ser protagonistas de uno, si se buscan se acabarán encontrando, pero lo principal es tener paciencia. Tengamos en cuenta de que son personas y, queramos o no, quizás no querrán hablar con nosotros por miedo o porque simplemente no nos conocen.

R. G. F.: ¿Cuál es el objetivo de lo que tú haces?

Diego: Mi objetivo es el simple hecho de ayudar tanto a la persona que sufre esos sucesos como a la entidad que los provoca y que en muchos casos sólo tiene el objetivo de llamar la atención porque no sabe qué le pasa (no saben que han fallecido). Por ese mismo motivo yo siempre lo digo, mis investigaciones son totalmente gratuitas con la única condición de poder grabarlo todo, no para difundirlo, sino para poder recoger muestras de posibles psicofonías u otros fenómenos a través de las cámaras y analizarlas para poder ofrecer una respuesta a aquella persona que sufre estos fenómenos.

R. G. F.: Ahora mismo, ¿en qué investigación estás trabajando?

Diego: Ahora mismo estoy continuando con la investigación (siempre como hobby, puesto que esto no es un trabajo, recordemos que yo no cobro nada por ninguna de las investigaciones) del lugar abandonado en el que una mujer nos dijo que estaba con nosotros, hizo sonar el sensor de movimiento y dio un golpe en una pared. Se trata de algo que puede llevar un tiempo prologando debido a que, según visitas que hemos realizado anteriormente, ésta, pese a que tenemos localizada donde se encuentra, no quiere hablar ni conmigo ni con nadie de mi equipo, pero repito lo dicho anteriormente, lo más importante de esta labor es tener paciencia.

R. G. F.: ¿Dónde se puede adquirir tu libro?

Diego: Se puede adquirir en dos lugares, en la librería El Faro de Recóndito y en la librería Picasso al precio de 15 euros.