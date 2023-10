Las farolas con tratamiento ‘antipis’ de perro se expanden en Almería

La iniciativa no es nueva. Hace casi un año, a finales de la pasada legislatura, el Ayuntamiento abordó una experiencia piloto en Nueva Andalucía. Aprovechando las obras de remodelación de dos de las calles principales de este barrio, el producto fue puesto a prueba en las farolas de la zona sin muchas expectativas desde Calzada de Castro hasta Padre Méndez y vías perpendiculares. Sin embargo, la experiencia fue exitosa y hasta televisiones nacionales informaron al respecto.

Cada luminaria le cuesta a las arcas unos 1.000 euros

El tratamiento repelente de orines que se está aplicando a las farolas no es económico, pero las ventajas son múltiples. Además del mal olor y la mala imagen de las manchas que deja el pipí de los perros, la orina puede provocar la corrosión de las farolas y hasta que se dé el caso de afectar a la estabilidad de la misma. Una farola le cuesta al Consistorio de la capital unos 1.000 euros aproximadamente, por lo que las cuentas municipales se saldan a favor del repelente. Eso sí, como indica Urdiales, “si no hay colaboración ciudadana, las medidas en materia de limpieza que pueda poner el Ayuntamiento no darán todo su resultado”.