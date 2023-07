Nuevas medidas municipales para intentar reducir la población de gaviotas en Almería

Los ejemplares de gaviotas que se han instalado en la ciudad de Almería han ido en aumento desde el año 2019, una problemática que se ha incrementado especialmente durante este último mes, y que ya empieza a generar molestias entre los vecinos de la ciudad.

La especie concreta que edifica en las ciudades es la gaviota patiamarilla, en un proceso natural que ocurre en el momento que descubren las ciudades. Se debe, entre otras cosas, a la similitud que existe entre las estructuras urbanas y los acantilados que se encuentran en su hábitat natural. Estos animales están sufriendo un proceso de urbanización, que además también tiene que ver con la mayor seguridad que las urbes les ofrecen debido a la ausencia de depredadores y a la mayor cantidad de comida que pueden encontrar en comparación con el medio salvaje.

El inconveniente que conlleva este proceso, que a priori podría parecer simpático o gracioso, es que la descendencia de las gaviotas se "hace urbana" y no regresa a su hábitat natural, por lo que pueden llegar a convertirse en una plaga. Son muchos los problemas que estos animales crean en las ciudades, como el ruido que generan por las noches, y que los vecinos de los diferentes barrios afectados de Almería, ya sienten como una molestia. Además, estas aves responden de manera muy agresiva durante la época de cría, cuando creen que sus nidos se encuentran en peligro.

Por ello, desde la Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (SERBAL), aseguran que convendría evaluar la situación actual y controlar la población de aves, devolviéndolas a su ambiente natural si fuese necesario. A pesar de la problemática que existe en la ciudad respecto a las gaviotas, Almería ha sido una de las ciudades del Mediterráneo que más tarde ha sufrido este fenómeno relativamente común en la actualidad, y que ya ha causado problemas con anterioridad en lugares como Málaga o Valencia.

Acabar con los nidos

Por su parte, el Ayuntamiento de Almería asegura que no existe una invasión como tal y explica que las gaviotas se introducen en la ciudades costeras en busca de comida, algo que es un comportamiento normal. El problema, es que en algunos casos han anidado, por lo que el ayuntamiento ya ha dado indicaciones a ATHISA, la empresa encargada de controlar plagas como las de palomas y cotorras, para que en los casos en los que se detecte, y se pueda, se retiren los nidos de gaviotas.

Sin embargo, este no es un proceso fácil, ya que en primer lugar, localizar estos nidos no es una tarea sencilla, además, una vez localizados, solo pueden retirarse si los huevos no han eclosionado, ya que si los polluelos han nacido, la legislación impide su retirada, por lo que su eliminación podría prolongarse en el tiempo. Además, la empresa contratada por el ayuntamiento solo puede trabajar en edificios públicos, por lo que si las aves se han asentado en propiedades privadas, ATHISA no podrá hacer nada al respecto.