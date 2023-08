Almería se libra de las alertas por calor... hasta el sábado

16 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas este jueves 24 de agosto. Tan solo algunas provincias gallegas, asturianas y vascas se libran de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en el sur, Almería es la única excepción.

La provincia almeriense no sufre tanto como sus vecinas los efectos de esta ola de calor. Este jueves no tiene activada ninguna alerta por altas temperaturas, ni tampoco para el viernes 25 de agosto. Pero, de todas formas, las temperaturas están siendo muy elevadas, aunque no tanto como en las olas anteriores.

Según los datos recogidos por la red de estaciones meteorológicas de la Asociación Meteorológica del Sureste (Ametse), este miércoles las temperaturas máximas en la provincia de Almería rozaron los 40°C. La peor parte se le llevó la capital y los municipios cercanos: Benahadux tuvo la más alta, con 39,3 °C, seguida del Aeropuerto de Almería, con 39,1 °C y Pechina, con 39,1 °C también.

La previsión del tiempo para este viernes 25 de agosto es de cielos despejados, con las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, lo que implica noches más cálidas. Las máximas irán en descenso en el litoral sur y en ascenso en el resto de la provincia. Los vientos de componente este (levante), disminuyendo a flojos variables por la tarde.

Alerta amarilla para el sábado

Si jueves y viernes Almería se libra de alertas por calor, esto cambiará el sábado. La Agencia Estatal de Meteología establece el aviso amarillo en el Valle del Almanzora y Los Vélez por temperaturas de hasta 39 °C entre las 13:00 y las 20:59 horas.