Los datos ofrecidos este lunes 22 de marzo por la Consejería de Salud y Familias son muy buenos para Almería. De hecho, es el lunes con menos contagios notificados en todo el año 2021: tan solo 94 casos positivos. No se daba una cifra así para empezar la semana desde el 28 de diciembre de 2020.

No obstante, son datos engañosos. El 'efecto fin de semana' se ha dejado notar en toda Andalucía, donde solo se han notificado 382 casos entre las ocho provincias y dos fallecidos (ambos en Cádiz). Está claro, por lo tanto, que hay que esperar a los próximos días (sobre todo al miércoles) para conocer cómo es la situación real. Lo de hoy podría ser tan solo un espejismo, una reducción de la notificación de datos típica de los fines de semana.

Sin fallecidos por segundo día seguido

El informe de este lunes es bueno en todos los parámetros. También en el de fallecidos, pues por segundo día consecutivo no se han notificados muertes en la provincia. No obstante, hay que señalar que los martes suelen registrarse muchos muertos de los datos no notificados a lo largo del fin de semana (el martes pasado fueron 9 fallecidos, el anterior 11, por citar dos ejemplos). Hay que esperar mañana.

El sábado, sin embargo, sí que se registraron 8 fallecidos. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía indica que han sido dos personas de Almería capital, una de Huércal de Almería, otra en Albox, en Serón, Adra, El Ejido y Roquetas de Mar.

363 positivos desde el sábado

Con los 94 casos positivos notificados este lunes en total se han registrado 363 casos en los tres últimos días.

La mayoría han sido, una vez más, en el Poniente. Ha sumado 200 contagios más y su tasa de incidencia acumulada sigue al alza. Ya es de 317,2 casos por cada 100.000 personas, 30,2 puntos más que el viernes. Ya hay cuatro municipios de este distrito con una tasa por encima de 500 casos por 1000 personas: Adra (696,5), Bayárcal (1282,1), Dalías (516,5) y Paterna del Río (547,9).

Por su parte, el Distrito Sanitario de Almería ha sumado 111 nuevos casos (99 de ellos en Almería capital) y el del Levante-Alto Almanzora tan solo ha tenido 51 contagios.

El 73% de los contagiados ya se han recuperado

Otro de los datos del informe de hoy es que 92 personas más aparecen como curados tras pasar la infección del coronavirus SARS-CoV-2. En total ya lo han pasado más del 73% de los contagiados, es decir, 35.155 curados de los 47.885 casos diagnosticados a fecha de hoy.