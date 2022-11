El obispo de Almería pronunciará el XIII pregón de Navidad de los Belenistas

La Asociación de Belenistas de Almería, presidida por Manuel Martínez Ramírez, han designado al obispo diocesano Antonio Gómez Cantero para que el próximo día 16 de diciembre, a las 20 horas pronuncie el XIII pregón de Navidad en el Salón Noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía sito en el Paseo de Almería.

El Prelado Gómez Cantero será presentado por Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial, quien pronunció con sentimiento pasional el IX panegírico navideño en el año 2018, dejando grabados en los asistentes imágenes de su niñez, viviendo estos momentos tan entrañables: “Compartimos con esta asociación, su espíritu por conservar las tradiciones en las que la Navidad cobra su sentido más especial a través del belén. Me vienen a la mente aquellos momentos maravillosos de mi infancia. Montando el Belén junto a mis padres y hermanos. La ilusión y la imaginación de aquel niño me emocionan hoy, sabiendo que aquellos tiempos pasados van grabados a fuego en mi memoria junto al cariño que nos une en mi familia. Si todavía soy un poco niño y aún me lleno de sueños y tengo ilusión por las responsabilidades del día a día es un poco por aquel niño que crecía y se forjaba en una familia unida, también en Navidad en torno al Belén y a los olores y sabores de aquellos dulces y comidas que con tanto cariño preparaban en casa”.

Monseñor Antonio Gómez Cantero que sustituyó en la sede episcopal de Almería a Monseñor Adolfo González Montes, Obispo emérito de nuestra apostólica diócesis, nació en Quijas (Cantabria) el 31 de mayo de 1956. Cursó estudios de bachillerato en el seminario menor de Carrión de los Condes y eclesiásticos en el seminario mayor de San José de Palencia. Fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1981. Obtuvo la licenciatura en Teología Sistemática-Bíblica en el Instituto Católico de París, en 1995.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Palencia, donde ha desempeñado distintos cargos pastorales: en 1982 fue nombrado vicario parroquial de San Lázaro y vocal del Consejo Presbiteral por consiliarios; además de consiliario diocesano del Movimiento Junior A.C. y coordinador de consiliarios de Castilla y León.

El Padre Antonio Gómez Cantero fue nombrado delegado diocesano de Pastoral Juvenil y Vocacional en 1983; en 1984, párroco solidario de San Lázaro; en 1985, formador del seminario mayor de Palencia; en 1986, delegado para el acompañamiento vocacional para el presbiterado; en 1990, delegado de Pastoral Juvenil-Vocacional y miembro del Consejo de Consultores. En 1992, consiliario internacional del MIDADEN (Acción Católica de Niños) en París, cargo que ocupó hasta 1995; en 1995, vicerrector y profesor del seminario menor. En 1996, fue nombrado rector del seminario menor y delegado diocesano de Pastoral de Vocaciones.

En 1998, Gómez Cantero fue nombrado rector del seminario mayor, en el que permaneció hasta 2004; en el 2000, profesor extraordinario del Instituto Teológico del seminario mayor de Palencia y miembro del consejo de consultores; en 2001, administrador del seminario mayor y de la casa sacerdotal, y desde 2008 miembro del Colegio de Consultores.

En el momento de su nombramiento episcopal ocupaba los cargos de párroco de San Lázaro de Palencia, desde el año 2004, y vicario general y moderador de curia, desde 2008. Del 8 de mayo de 2015 hasta el 18 de junio de 2016 fue el administrador diocesano de Palencia. El 17 de noviembre de 2016 el papa Francisco hace público su nombramiento como obispo de Teruel y Albarracín. Recibió la ordenación episcopal el 21 de enero de 2017. El 8 de enero de 2021 fue nombrado obispo coadjutor de Almería. En la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo de Economía desde abril de 2021 y de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales desde marzo de 2020. Fue miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde marzo de 2017. Es Consiliario Nacional de la Acción Católica Española desde octubre de 2018.