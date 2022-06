¡Llegó el día! Almería se queda sin pacientes covid en las UCI

Parecía que no iba a llegar nunca. Almería no tiene, al fin, a ningún paciente covid en las Unidades de Cuidados Intensivos, lo cual supone todo un éxito, pues era el dato más esperado de estos últimos meses en los que la evolución de la pandemia ha sido positiva.

Aun así, que no haya personas en la UCI no significa que haya dejado de haber enfermos, pues 19 almerienses se encuentran hospitalizados. Eso sí, su situación no reviste gravedad.

Y también hay muertos, aunque en esta ocasión solo hay que sumar uno desde el pasado martes. Pero sin personas en la UCI se espera que los decesos comiencen a ser algo del pasado o un hecho muy puntual a partir de las próximas semanas.

El número de personas que han perdido la vida desde que se diagnosticó el primer caso, allá por febrero de 2020, es de 1.237.

Durante los últimos cuatro días, Salud ha notificado un total de 252 nuevos contagios. El total de estos, desde 2020, suma 147.217.

La Consejería de Salud y Familia notifica este viernes que un 130 almerienses han superando la enfermedad, siendo ya la cifra total de 144.492 personas.

Actualización de datos Viruela del mono

A fecha 16 de junio de 2022, en Andalucía hay 42 casos confirmados (5 en Sevilla, 2en Cádiz, 24 en Málaga, 8 en Granada y 3 en Jaén); 15 casos en investigación (9probables y 6 sospechosos); y 55 casos descartados de viruela del mono que se handeclarado a la Red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA).Los 15 casos en investigación son 14 de la provincia de Málaga y 1 de Cádiz