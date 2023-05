Un supuesto radar genera la psicosis entre los conductores de Almería

No es un radar de la DGT o una cámara ‘ponemultas’ del Ayuntamiento de Almería con la que hacerse de oro, pero la psicosis se ha expendido de teléfono en teléfono y las redes sociales alertan a los conductores para que no pisen el acelerador y sean respetuosos con el límite de velocidad, 50 kilómetros por hora, establecido en la Vía Parque. Pero la realidad es bien distinta porque los sistemas recientemente instalados son medidores de la contaminación acústica y ambiental en una zona especialmente sensible y nada tienen que ver con las infracciones de tráfico.

Lo ha aclarado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, quien explica que se está desarrollando, en colaboración con la Universidad de Almería, un estudio que conlleva vigilancia ambiental para el cual se han instalados varios puntos de control a lo largo del recinto portuario, en la Vía Parque, que permiten conocer datos reales sobre la contaminación acústica y la calidad del aire, en cuanto a la emisión de partículas, controles ambientales que se llevan a cabo, por otro lado, desde hace varios años.

Está prevista que la investigación sea presentada este lunes, lo que terminará diluyendo la información errónea que circula a través de aplicaciones como whatsapp en la que se aportan imágenes del supuesto radar, que acompaña a los instalados por el Ayuntamiento en el año 2019.

Situados entre la rotonda de Pescadería y la fuente de Los Peces, son radares pedagógicos y estos también llamados radares educativos muestran la velocidad a la que circulan los coches, de uno en uno, con el único objetivo de hacer consciente al conductor de si va demasiado rápido o su velocidad es la apropiada. Su función es, por tanto, meramente informativa con el ánimo de sensibilizar a los conductoras en una vía urbana donde se suele circular por encima de los 80 kilómetros por hora cuando la limitación de velocidad es de 50.

El Consistorio tiene intención de instalar más radares pedagógicos en la capital almeriense. Sin especificar ubicaciones programadas, el área de Movilidad y Seguridad ya ha contratado el suministro e instalación de cinco nuevos radares cuyo objetivo es aminorar la velocidad y reducir los ruidos sin llegar a imponer sanciones.