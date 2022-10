"Almería lidera el ranking andaluz de listas de espera, con más de 83.200 pacientes pendientes de cita"

Las listas de espera sanitarias en la provincia de Almería han experimentado un crecimiento exponencial en el último año, hasta situar la cifra de almerienses que están pendientes de ser vistos por un médico especialista en 83.261. Esta cifra, publicada por la propia Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y relativa a junio de 2022, supone 24.481 personas más que la de junio del año anterior, por lo que el crecimiento experimentado en apenas doce meses roza el 42%.

Las cifras las ha puesto sobre la mesa el secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, quien ha lamentado que la provincia almeriense presente, a día de hoy, “los peores datos porcentuales en las listas de espera de toda Andalucía”. “El Partido Popular y su presidente, Moreno Bonilla, nos han colocado los primeros de un vergonzoso ranking en el que se está jugando con la salud de muchas personas”, ha advertido.

Los datos por especialidades

Por especialidades, y según estos datos publicados por el propio Gobierno andaluz, la provincia de Almería cuenta con 16.037 personas en lista de espera para cirugía ortopédica, 11.984 para rehabilitación y 8.960 para oftalmología.

En cuanto a los tiempos de espera, los peores datos se registran en los hospitales de Torrecárdenas y Poniente, que cubren al 90% de la población de Almería. En concreto, en el Hospital de La Inmaculada hay demoras de 7 meses para aparato digestivo y cardiología y más de 6 meses para neumología. En Torrecárdenas, las especialidades con mayores demoras son neurología y urología, con 5 meses en ambos casos. En el hospital de Poniente, también hay que esperar 5 meses para una cita con cirugía ortopédica y traumatología, y 4 para medicina física y rehabilitación.

Lorenzo Cazorla se ha preguntado “quién puede esperar tanto para una de estas consultas, ante síntomas o enfermedades que pueden derivar en problemas muy serios”. “Los datos pueden ser fríos, pero detrás de cada dato hay una persona que necesita asistencia médica; un hombre, una mujer o un niño que acude a la sanidad pública por una enfermedad y que espera que se le atienda en tiempo y forma, algo que ahora mismo no está ocurriendo”, ha recordado.

El camino a la sanidad privada

El responsable socialista ha subrayado que los profesionales sanitarios están haciendo “un esfuerzo enorme cada día para intentar sostener el sistema”, pero en esa tarea “no les acompaña el Gobierno andaluz del Partido Popular, que decidió indicarles a los usuarios el camino de la privada hace tiempo; una sanidad privada que, en algunos casos, algunas personas pueden pagar, pero otras no, y esto está generando una enorme desigualdad entre la población de nuestra provincia”. En este punto, ha recordado que “hay personas que no pueden pagar una atención a uno de sus hijos o a un familiar y están recurriendo a préstamos para que se les atienda en la sanidad privada”.

“Una persona con un problema de corazón no puede esperar siete meses a que se le atienda en una sanidad pública que pagamos entre todos y esta es la manera de cargarse el sistema sanitario público que ha escogido Moreno Bonilla, por la vía de la desatención, de no reforzar el sistema, de no contratar a los profesionales sanitarios que necesita la sanidad pública en Almería y en el resto de Andalucía”, ha alertado. En este punto, ha advertido de que actualmente hay 12.000 contratos de profesionales sanitarios que han de renovarse en Andalucía antes de final de año y que “no pueden seguir el mismo camino de los 8.000 que Moreno Bonilla despidió el pasado año”.

Ante esta situación, el PSOE de Almería ha exigido al presidente andaluz “que acabe de manera urgente con las inaceptables listas de espera para el especialista que sufren los almerienses”. “Le exigimos que contrate los profesionales sanitarios necesarios, especialmente en las especialidades que tienen mayores esperas, y además que pida disculpas a todas las almerienses y los almerienses afectados por una situación que no tiene justificación alguna, más allá del desprecio que viene demostrando el Partido Popular por la sanidad pública”, ha reclamado.