Almería, sede de la Agenda 2030 de los municipios de España

El alcalde de Almería, Ramón Fernández- Pacheco, ha destacado el papel del municipalismo en la implantación de la Agenda 2030, reconociendo la labor de la administración local en la “construcción de un modelo de futuro urbano sostenible y próspero para todos, lo cual es sin duda uno de los grandes desafíos, si no el más grande, que nos presenta el siglo XXI”.

Reto compartido por el Ayuntamiento de Almería y por el que viene trabajando el Consistorio desde de una planificación “estratégica” y en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como así ha trasladado el primer edil en la inauguración del Encuentro de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, celebrado en el Teatro Apolo y organizado desde la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de Almería.

Acompañada en este acto de la concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, y tras dar la bienvenida a las delegaciones de más de una veintena de municipios presentes en este encuentro, a los socios colaboradores de la Red y al presidente de la Comisión ODS Agenda 2030 de la FEMP y alcalde de Cáceres, Luis Alaya, Fernández-Pacheco ha agradecido la elección de Almería “como sede para este encuentro de trabajo y puesta en común de los avances que, en cada una de las líneas estratégicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se vienen promoviendo y realizando”.

Ante los asistentes a esta jornada, el alcalde de Almería ha subrayado la convicción “absoluta” que este Ayuntamiento tiene “respecto a la importancia de la implementación de estos objetivos para el futuro de las ciudades”. Y en este contexto ha querido signifcar el “reto” que las administraciones locales tienen para “solucionar” el conflicto que existe entre la implantación de los objetivos de la Agenda 2030, marcados a largo plazo, y las necesidades que los ciudadanos marcan, más a corto plazo, “un reto que debemos saber resolver”, reconociendo en la celebración de estas jornadas una “herramienta de cara a que los territorios prosperen, pudiendo en ellas comparar iniciativas, trabajar en red, en definitiva, sumar sinergias”.

“Las conclusiones que salgan de este foro serán de gran ayuda para nuestra ciudad, que ya viene trabajando desde hace tiempo en la consecución de los objetivos que marca esta Agenda. Lo venimos haciendo mediante la planificación estratégica, marcando líneas trabajo y la colaboración con otras administraciones o instituciones, empresas, en proyectos concretos que vienen a mejorar el día a día de nuestros ciudadanos”, ha explicado Fernández-Pacheco durante su intervención.

En esta línea, ha destacado los proyectos que a nivel municipal se vienen impulsando para una Almería “más inclusiva, innovadora y sostenible”, proyectos como el CAMINA, Plan Botania, Smart Mobility o el Polo de Innovación Agroindustrial, que tienen que ver con el impulso y la colaboración en la lucha contra la desigualdad, el apoyo a las organizaciones no gubernamentales y del tercer sector, la descarbonización y la potenciación de una movilidad sostenible, la digitalización o el cambio climático, objetivos todos que son elementales y que debemos asumir como propios, conscientes que nos llevan a las ciudades por una senda correcta”, ha concluido.

Deberes y retos

Como presidente de la Comisión ODS Agenda 2030 de la FEMP, el alcalde Luis Salaya, ha resaltado también en la inauguración de esta jornada la trascendencia de los ODS para alcanzar metas comunes. “Los ODS nos aportan muchos deberes y retos a los ayuntamientos, no es fácil porque implican una forma diferente de analizar las situaciones y de plantear el trabajo y lo hace más complejo”.

“No obstante”, ha continuado Salaya, “aportan algo muy positivo y es un lenguaje común a los ayuntamientos y a las instituciones. Nos permiten hablar sobre objetivos comunes, evaluarnos con ítems compartidos y comunicarnos en los mismos términos. Por eso, resulta tan fácil encontrar espacios de diálogo en torno a los ODS y que las instituciones y sociedad civil nos acerquemos”.

En ese camino conjunto para cumplir los objetivos de la llamada Agenda 2030 “nos queda apretar mucho. Estamos en la mitad del calendario del cumplimiento de los ODS”, ha valorado, reconociendo que en esa trayectoria “Almería se ha puesto las pilas rápido, avanzando en el cumplimiento de retos tan importantes como el de la descarbonización. Si no conseguimos avanzar en la descarbonización y frenar los efectos del cambio climático no vamos a conseguir que funcionen las demás políticas, porque están entrelazadas. No vamos a poder avanzar en objetivos de igualdad, ni reducir la pobreza, ni que la educación alcance a todas las personas”.

“En este objetivo, ganando espacios para el peatón o para las bicicletas, me llevo una grata impresión de esta ciudad”, ha explicado Salaya, si bien ha vuelto a reclamar “mejores comunicaciones para Almería. Hay mucho país, mucho territorio y hay muchas ciudades con proyectos muy interesantes fuera de la capital. Debemos ir ganando esas comunicaciones no radiales que nos permitan encontrar espacios en común sin pasar por el centro del país”.